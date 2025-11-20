World of Warcraft: Turbulente Zeitwege kehren im Dezember zurück

Turbulente Zeitwege in WoW: 10 Wochen Zeitwanderung mit skalierenden Dungeons, XP-Buff, Reittiergutschein und neuen Belohnungen.

World of Warcraft ist seit Jahrzehnten eines der beliebtesten Online-Rollenspiele der Welt. Mit dem Event Turbulente Zeitwege setzt Blizzard erneut auf nostalgische Inhalte, die Spielern spannende Abenteuer quer durch frühere Erweiterungen bieten.

Während dieses besonderen Zeitwanderungs-Events kannst du Dungeons aus vergangenen Erweiterungen in einer rotierenden Auswahl erleben. Dadurch entsteht eine abwechslungsreiche Mischung aus Retro-Content und modernen Belohnungen, die nicht nur Veteranen begeistert.

Erneut hat der bronzene Drachenschwarm wachsende Tumulte in den Zeitwegen entdeckt, von denen einige sich schon bald mit unseren kreuzen werden!

Wann: 3. Dezember bis 4. Februar

Ihr könnt 10 Wochen in Folge jede Woche eine frühere Erweiterung durchspielen, beginnend und endend mit Shadowlands. Diese großartige Reise durch die Vergangenheit von World of Warcraft bietet Spielern sechs neue Zeitwanderungsdungeons: Die Andre Seite, Spitzen des Aufstiegs, Seuchensturz, Nekrotische Schneise, Die Blutigen Tiefen und Hallen der Sühne.

Spielercharaktere können auch bei einem neuen Shadowlands-Händler einkaufen: Sammler Ta'steld, der sich im Ring der Schicksale in Oribos befindet, direkt vor der Halle der Kuriositäten.

Für begrenzte Zeit erhaltet ihr außerdem eine größere Belohnung für die wöchentliche Zeitwanderungsquest des Questgebers: eine Truhe mit Kareshi-Schätzen auf heroischer Stufe, die Spielercharakteren mit Gegenstandsstufe 694 verliehen wird. Diese verbesserten Belohnungen sind nur während dieses speziellen Ereignisses verfügbar.

Zeit zum Stärken

Diejenigen, die während des Ereignisses einen Zeitwanderungsdungeon absolvieren, erhalten den Stärkungseffekt „Wissen der Zeitwege“, der die Erfahrung beim Töten von Monstern und beim Abschließen von Quests um 5 % erhöht.

Das Abschließen von Zeitwanderungsdungeons erhöht den Effekt und verlängert außerdem dessen Dauer. Dies ist ein stapelbarer Stärkungseffekt, der sich nach viermaliger Anwendung in „Meisterschaft der Zeitwege“ umwandelt und die Erfahrung, die durch das Töten von Monstern und das Abschließen von Quests gewonnen wird, auf 30 % erhöht.

Der Stärkungseffekt bleibt auch nach dem Tod bestehen und gilt accountübergreifend für alle Charaktere, was eine hervorragende Gelegenheit zum Leveln von Zweitcharaktere bietet.

Beherrscht die Zeitwege für ein neues Reittier

In dieser Saison erhaltet ihr Ta'readons Reittiergutschein, wenn ihr den Erfolg „Meister der turbulenten Zeitwege IV“ abschließt, der an herausragende Champions verliehen wird, die während des Ereignisses fünf Wochen lang die „Meisterschaft der Zeitwege“ aufrechterhalten.

Der Gutschein gibt euch die Quest „Ta'readons Reittiergutschein“ und schickt euch zu Aufseher Ta'readon in der Halle der Kuriositäten, wo ihr euch kostenlos eines der vier Shadowlands-Reittiere aussuchen könnt – den Bronzewildling, die Bronzene Leichenfliege, die Bronzene Grabschwinge oder den Bronzeaquilon. Die anderen drei Reittiere könnt ihr danach beim Zeitwanderungshändler für zeitverzerrte Abzeichen kaufen. Die Pakteinschränkungen für die Shadowlands-Reittiere wurden aufgehoben. Wenn ihr beispielsweise ein Venthyr-Reittier (Bronzene Grabesschwinge) aussucht, aber nicht zur Fraktion „Pakt der Venthyr“ gehört, werdet ihr es trotzdem reiten können.

Reittier: Bronzene Grabschwinge

Lasst die Zeit nicht ungenutzt verstreichen

In Zeitwanderungsdungeons besteht die Chance, Gegenstände zu erhalten, die normalerweise in den heroischen Versionen dieser Dungeons fallen gelassen werden. Außerdem erhöht ihr euren Ruf bei der Fraktion, die mit dem Dungeon assoziiert ist. Gegner und Beute werden automatisch an eure Stufe angepasst.

Während des Zeitwanderungsereignisses erhaltet ihr durch Quests und getötete Kreaturen 50 % Bonusruf für die Fraktionen der entsprechenden Erweiterung.

Um zu einem der Dungeons zu gelangen, öffnet einfach den Gruppenbrowser (Standardtastenkürzel: „I“), wählt dann den Dungeonbrowser aus und anschließend in der Dropdown-Liste die Option „Zufälliger Zeitwanderungsdungeon“. Klickt dann auf „Gruppe finden“, um gemeinsam mit anderen Spielern in einen der verfügbaren heroischen Dungeons zu gelangen:

Woche des 3. Dezember

Shadowlands Die Andre Seite

Spitzen des Aufstiegs

Seuchensturz

Nekrotische Schneise

Die Blutigen Tiefen

Die Hallen der Sühne Woche des 10. September

Mists of Pandaria Tempel der Jadeschlange

Brauerei Sturmbräu

Shado-Pan-Kloster

Mogu'shanpalast

Scholomance

Das Tor der Untergehenden Sonne Woche des 17. Dezember

Classic Die Todesminen

Düsterbruch - Ost

Düsterbruch - West

Stratholme

Zul'Farrak Woche des 24. Dezember

Legion Rabenwehr

Hof der Sterne

Finsterherzdickicht

Das Auge Azsharas

Neltharions Hort

Das Verlies der Wächterinnen Woche des 31. Dezember

Cataclysm Der Steinerne Kern

Die Verlorene Stadt der Tol'vir

Der Vortexgipfel

Thron der Gezeiten

Die Endzeit

Die Schwarzfelshöhlen Woche des 7. Januar

The Burning Crusade Terrasse der Magister

Managruft

Der Blutkessel

Botanika

Die Zerschmetterten Hallen

Der Tiefensumpf Woche des 14. Januar:

Warlords of Draenor Auchindoun

Die Blutschlägermine

Der Immergrüne Flor

Grimmgleisdepot

Schattenmondgrabstätte

Himmelsnadel Woche des 21. Januar

Battle for Azeroth Atal'Dazar

Freihafen

Die Königsruh

Der Schrein des Sturms

Der Tempel von Sethraliss

Das Kronsteiganwesen Woche des 28. Januar

Wrath of the Lich King Azjol-Nerub

Gundrak

Hallen der Blitze

Die Seelenschmiede

Der Nexus

Burg Utgarde Woche des 4. Februar

Shadowlands Die Andre Seite

Spitzen des Aufstiegs

Seuchensturz

Nekrotische Schneise

Die Blutigen Tiefen

Die Hallen der Sühne

Zeitverzerrte Abzeichen eintauschen

Neue und wiederkehrende Belohnungen von früheren „Turbulente Zeitwege“-Ereignissen, wie das Reittier Chronokorsar, können in jeder Woche beim Zeitwanderungshändler erstanden werden.

Reittier: Chronokorsar

Reittiere

Gegenstand Zeitverzerrte Abzeichen Bronzewildling 5000 Bronzene Leichenfliege 5000 Bronzene Grabschwinge 5000 Bronzeaquilon 5000 Purpurlupin 5000 Schneepfotenglimmerpelzstreuner 5000

Rüstungs- und Waffentransmogrifikationen

Gegenstand Typ Zeitverzerrte Abzeichen Großhammer des gefallenen Lichtbringers 2H-Streitkolben 2200 Großhammer des rechtschaffenen Lichtbringers 2H-Streitkolben 2200 Zerbrochener Schmetterer des Progenitors 2H-Streitkolben 1500 Hammer des rechtschaffenen Lichtbringers 1H-Streitkolben 1500 Hammer des gefallenen Lichtbringers 1H-Streitkolben 1500 Reparierer des Progenitors 1H-Streitkolben 1200 Sündensteinspalter 2H-Schwert 1500 Langschwert der Ersten 1H-Schwert 1200 Runenklinge des Paragons von Maldraxxus 1H-Schwert 1200 Rapier des Animatrinkers 1H-Schwert 50 Guillotine des Schlundhenkers 2H-Axt 1500 Der Preisdrücker 2H-Axt 100 Sense des Seelenernters Stangenwaffe 1500 Lanze der Architekten Stangenwaffe 1500 Himmelsreißer der Kyrianer Stangenwaffe 100 Ursprungsrute des Schöpfers Stab 1500 Stab des Bußfertigen Stab 50 Erlöser der Glaubensspitze Stab 100 Armbrust der Ersten Armbrust 1500 Langbogen der Himmelswache Bogen 100 Dolch der vergessenen Eide Dolch 50 Zerethvibroklinge Faustwaffe 1200 Wartungswächter des Progenitors Schildhand 1200 Heilige Glocke der Aufgestiegenen Schildhand 50 Kriegsgleven der Hingabe Gleven 50 Panzer des verbotenen Landes Schild 1500 Bollwerk des gefallenen Aszendenten Schild 50 Visier des elysischen Pfadfinders Helm 25 Helm des animageschmiedeten Wächters Helm 25 Gugel des verschmähten Sehers Helm 25 Maske des harmonisierten Geistes Helm 25 Plattenrüstung des animageschmiedeten Wächters Brust 25 Robe des verschmähten Sehers Brust 25 Mantel des harmonisierten Geistes Brust 25 Kettenrüstung des elysischen Pfadfinders Brust 25 Köcher des Schlundpirschers Rücken 600 Köcher des Geisterschützen Rücken 600 Schlammrahmen des verrückten Alchemisten Rücken 600 Mantel des eitrigen Nekromanten Schultern 450 Amicia des dunklen Nekromanten Schultern 450

Haustiere und Spielzeuge

Gegenstand Typ Zeitverzerrte Abzeichen P.O.S.T.-Assistent Haustier 2200 Kleinod des Provosten Spielzeug 750 Mal des elenden Gräbers Spielzeug 750

Zückt eure Kalender, versammelt eure Verbündeten und macht euch bereit für turbulente Abenteuer!