Spiel:
World of Warcraft
Addon:
The War Within
Version:
Patch 11.2.5
WoWNewsarchivNovember 2025World of Warcraft: Turbulente Zeitwege kehren im Dezember zurück

World of Warcraft: Turbulente Zeitwege kehren im Dezember zurück

Geschrieben von Telias am 20.11.2025 um 20:13

Turbulente Zeitwege in WoW: 10 Wochen Zeitwanderung mit skalierenden Dungeons, XP-Buff, Reittiergutschein und neuen Belohnungen.

World of Warcraft ist seit Jahrzehnten eines der beliebtesten Online-Rollenspiele der Welt. Mit dem Event Turbulente Zeitwege setzt Blizzard erneut auf nostalgische Inhalte, die Spielern spannende Abenteuer quer durch frühere Erweiterungen bieten.

Während dieses besonderen Zeitwanderungs-Events kannst du Dungeons aus vergangenen Erweiterungen in einer rotierenden Auswahl erleben. Dadurch entsteht eine abwechslungsreiche Mischung aus Retro-Content und modernen Belohnungen, die nicht nur Veteranen begeistert.

  • Event: Turbulente Zeitwege – wöchentlicher Wechsel zwischen sechs Erweiterungen
  • Belohnungen: Zeitverzerrte Abzeichen, seltene Reittiere und Ausrüstung
  • Skalierung: Dungeons passen sich deiner Stufe an
  • Teilnahme: über den Dungeonbrowser möglich
  • Vorteil: ideal zum Leveln von Twinks oder Nachholen alter Inhalte
Turbulente Zeitwege in World of Warcraft

Erneut hat der bronzene Drachenschwarm wachsende Tumulte in den Zeitwegen entdeckt, von denen einige sich schon bald mit unseren kreuzen werden!

Wann: 3. Dezember bis 4. Februar

Ihr könnt 10 Wochen in Folge jede Woche eine frühere Erweiterung durchspielen, beginnend und endend mit Shadowlands. Diese großartige Reise durch die Vergangenheit von World of Warcraft bietet Spielern sechs neue Zeitwanderungsdungeons: Die Andre Seite, Spitzen des Aufstiegs, Seuchensturz, Nekrotische Schneise, Die Blutigen Tiefen und Hallen der Sühne.

Spielercharaktere können auch bei einem neuen Shadowlands-Händler einkaufen: Sammler Ta'steld, der sich im Ring der Schicksale in Oribos befindet, direkt vor der Halle der Kuriositäten.

Für begrenzte Zeit erhaltet ihr außerdem eine größere Belohnung für die wöchentliche Zeitwanderungsquest des Questgebers: eine Truhe mit Kareshi-Schätzen auf heroischer Stufe, die Spielercharakteren mit Gegenstandsstufe 694 verliehen wird. Diese verbesserten Belohnungen sind nur während dieses speziellen Ereignisses verfügbar.

Zeit zum Stärken

Diejenigen, die während des Ereignisses einen Zeitwanderungsdungeon absolvieren, erhalten den Stärkungseffekt „Wissen der Zeitwege“, der die Erfahrung beim Töten von Monstern und beim Abschließen von Quests um 5 % erhöht.

Das Abschließen von Zeitwanderungsdungeons erhöht den Effekt und verlängert außerdem dessen Dauer. Dies ist ein stapelbarer Stärkungseffekt, der sich nach viermaliger Anwendung in „Meisterschaft der Zeitwege“ umwandelt und die Erfahrung, die durch das Töten von Monstern und das Abschließen von Quests gewonnen wird, auf 30 % erhöht.

Der Stärkungseffekt bleibt auch nach dem Tod bestehen und gilt accountübergreifend für alle Charaktere, was eine hervorragende Gelegenheit zum Leveln von Zweitcharaktere bietet.

Beherrscht die Zeitwege für ein neues Reittier

In dieser Saison erhaltet ihr Ta'readons Reittiergutschein, wenn ihr den Erfolg „Meister der turbulenten Zeitwege IV“ abschließt, der an herausragende Champions verliehen wird, die während des Ereignisses fünf Wochen lang die „Meisterschaft der Zeitwege“ aufrechterhalten.

Der Gutschein gibt euch die Quest „Ta'readons Reittiergutschein“ und schickt euch zu Aufseher Ta'readon in der Halle der Kuriositäten, wo ihr euch kostenlos eines der vier Shadowlands-Reittiere aussuchen könnt – den Bronzewildling, die Bronzene Leichenfliege, die Bronzene Grabschwinge oder den Bronzeaquilon. Die anderen drei Reittiere könnt ihr danach beim Zeitwanderungshändler für zeitverzerrte Abzeichen kaufen. Die Pakteinschränkungen für die Shadowlands-Reittiere wurden aufgehoben. Wenn ihr beispielsweise ein Venthyr-Reittier (Bronzene Grabesschwinge) aussucht, aber nicht zur Fraktion „Pakt der Venthyr“ gehört, werdet ihr es trotzdem reiten können.

Reittier: Bronzene Grabschwinge

Lasst die Zeit nicht ungenutzt verstreichen

In Zeitwanderungsdungeons besteht die Chance, Gegenstände zu erhalten, die normalerweise in den heroischen Versionen dieser Dungeons fallen gelassen werden. Außerdem erhöht ihr euren Ruf bei der Fraktion, die mit dem Dungeon assoziiert ist. Gegner und Beute werden automatisch an eure Stufe angepasst.

Während des Zeitwanderungsereignisses erhaltet ihr durch Quests und getötete Kreaturen 50 % Bonusruf für die Fraktionen der entsprechenden Erweiterung.

Um zu einem der Dungeons zu gelangen, öffnet einfach den Gruppenbrowser (Standardtastenkürzel: „I“), wählt dann den Dungeonbrowser aus und anschließend in der Dropdown-Liste die Option „Zufälliger Zeitwanderungsdungeon“. Klickt dann auf „Gruppe finden“, um gemeinsam mit anderen Spielern in einen der verfügbaren heroischen Dungeons zu gelangen:

Woche des 3. Dezember
Shadowlands
  • Die Andre Seite
  • Spitzen des Aufstiegs
  • Seuchensturz
  • Nekrotische Schneise
  • Die Blutigen Tiefen
  • Die Hallen der Sühne
Woche des 10. September
Mists of Pandaria
  • Tempel der Jadeschlange
  • Brauerei Sturmbräu
  • Shado-Pan-Kloster
  • Mogu'shanpalast
  • Scholomance
  • Das Tor der Untergehenden Sonne
Woche des 17. Dezember
Classic
  • Die Todesminen
  • Düsterbruch - Ost
  • Düsterbruch - West
  • Stratholme
  • Zul'Farrak
Woche des 24. Dezember
Legion
  • Rabenwehr
  • Hof der Sterne
  • Finsterherzdickicht
  • Das Auge Azsharas
  • Neltharions Hort
  • Das Verlies der Wächterinnen
Woche des 31. Dezember
Cataclysm
  • Der Steinerne Kern
  • Die Verlorene Stadt der Tol'vir
  • Der Vortexgipfel
  • Thron der Gezeiten
  • Die Endzeit
  • Die Schwarzfelshöhlen
Woche des 7. Januar
The Burning Crusade
  • Terrasse der Magister
  • Managruft
  • Der Blutkessel
  • Botanika
  • Die Zerschmetterten Hallen
  • Der Tiefensumpf
Woche des 14. Januar:
Warlords of Draenor
  • Auchindoun
  • Die Blutschlägermine
  • Der Immergrüne Flor
  • Grimmgleisdepot
  • Schattenmondgrabstätte
  • Himmelsnadel
Woche des 21. Januar
Battle for Azeroth
  • Atal'Dazar
  • Freihafen
  • Die Königsruh
  • Der Schrein des Sturms
  • Der Tempel von Sethraliss
  • Das Kronsteiganwesen
Woche des 28. Januar
Wrath of the Lich King
  • Azjol-Nerub
  • Gundrak
  • Hallen der Blitze
  • Die Seelenschmiede
  • Der Nexus
  • Burg Utgarde
Woche des 4. Februar
Shadowlands
  • Die Andre Seite
  • Spitzen des Aufstiegs
  • Seuchensturz
  • Nekrotische Schneise
  • Die Blutigen Tiefen
  • Die Hallen der Sühne

Zeitverzerrte Abzeichen eintauschen

Neue und wiederkehrende Belohnungen von früheren „Turbulente Zeitwege“-Ereignissen, wie das Reittier Chronokorsar, können in jeder Woche beim Zeitwanderungshändler erstanden werden.

Reittier: Chronokorsar

Reittiere

Gegenstand

Zeitverzerrte Abzeichen

Bronzewildling

5000

Bronzene Leichenfliege

5000

Bronzene Grabschwinge

5000

Bronzeaquilon

5000

Purpurlupin

5000

Schneepfotenglimmerpelzstreuner

5000

Rüstungs- und Waffentransmogrifikationen

Gegenstand

Typ

Zeitverzerrte Abzeichen

Großhammer des gefallenen Lichtbringers

2H-Streitkolben

2200

Großhammer des rechtschaffenen Lichtbringers

2H-Streitkolben

2200

Zerbrochener Schmetterer des Progenitors

2H-Streitkolben

1500

Hammer des rechtschaffenen Lichtbringers

1H-Streitkolben

1500

Hammer des gefallenen Lichtbringers

1H-Streitkolben

1500

Reparierer des Progenitors

1H-Streitkolben

1200

Sündensteinspalter

2H-Schwert

1500

Langschwert der Ersten

1H-Schwert

1200

Runenklinge des Paragons von Maldraxxus

1H-Schwert

1200

Rapier des Animatrinkers

1H-Schwert

50

Guillotine des Schlundhenkers

2H-Axt

1500

Der Preisdrücker

2H-Axt

100

Sense des Seelenernters

Stangenwaffe

1500

Lanze der Architekten

Stangenwaffe

1500

Himmelsreißer der Kyrianer

Stangenwaffe

100

Ursprungsrute des Schöpfers

Stab

1500

Stab des Bußfertigen

Stab

50

Erlöser der Glaubensspitze

Stab

100

Armbrust der Ersten

Armbrust

1500

Langbogen der Himmelswache

Bogen

100

Dolch der vergessenen Eide

Dolch

50

Zerethvibroklinge

Faustwaffe

1200

Wartungswächter des Progenitors

Schildhand

1200

Heilige Glocke der Aufgestiegenen

Schildhand

50

Kriegsgleven der Hingabe

Gleven

50

Panzer des verbotenen Landes

Schild

1500

Bollwerk des gefallenen Aszendenten

Schild

50

Visier des elysischen Pfadfinders

Helm

25

Helm des animageschmiedeten Wächters

Helm

25

Gugel des verschmähten Sehers

Helm

25

Maske des harmonisierten Geistes

Helm

25

Plattenrüstung des animageschmiedeten Wächters

Brust

25

Robe des verschmähten Sehers

Brust

25

Mantel des harmonisierten Geistes

Brust

25

Kettenrüstung des elysischen Pfadfinders

Brust

25

Köcher des Schlundpirschers

Rücken

600

Köcher des Geisterschützen

Rücken

600

Schlammrahmen des verrückten Alchemisten

Rücken

600

Mantel des eitrigen Nekromanten

Schultern

450

Amicia des dunklen Nekromanten

Schultern

450

Haustiere und Spielzeuge

Gegenstand

Typ

Zeitverzerrte Abzeichen

P.O.S.T.-Assistent

Haustier

2200

Kleinod des Provosten

Spielzeug

750

Mal des elenden Gräbers

Spielzeug

750

Zückt eure Kalender, versammelt eure Verbündeten und macht euch bereit für turbulente Abenteuer!

Quelle: Blizzard

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.

Zurück zur Übersicht



Kommentare:
World of Warcraft News
Beliebte Artikel
Gaming News

Datenschutz / Impressum / Umweltschutz / Privatsphäre

© 2003-2025 - 4Fansites, Weiterverwendung von Inhalten oder Grafiken nur mit Erlaubnis.

World of Warcraft, The Burning Crusade, Wrath of The Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion, Battle for Azeroth, Shadowlands, Dragonflight, The War Within and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries.