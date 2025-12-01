Neuer Twitch-Drop in WoW: Maske des kunterbunten Spaßvogels sichern

WoW Twitch-Drop mit Maske des kunterbunten Spaßvogels als Transmogrifikation bei 4 Stunden Watchtime zwischen 2. und 30. Dezember.

In World of Warcraft kannst du dir über einen Twitch-Drop die Transmogrifikation Maske des kunterbunten Spaßvogels sichern, wenn du im Aktionszeitraum WoW-Streams auf Twitch ansiehst.

Schaut euch zwischen dem 2. Dezember um 19:00 Uhr MEZ und dem 30. Dezember um 19:00 Uhr MEZ einen beliebigen Stream zu World of Warcraft auf Twitch.tv an und sichert euch die Transmogrifikation Maske des kunterbunten Spaßvogels.

Berechtigung

Um teilnehmen zu können, müsst ihr euren Twitch-Account auf https://account.battle.net/connections verbinden. Wenn ihr euer Passwort oder andere Einstellungen an eurem Twitch- oder Battle.net-Account geändert habt, müsst ihr eure Accounts erneut verbinden. Sobald das geschehen ist, könnt ihr frühestens in 7 Tagen einen neuen Twitch-Account erneut verbinden. Nachdem ihr eure Belohnungen auf Twitch abgeholt habt, solltet ihr sicherstellen, dass ihr in der Battle.net-Region eingeloggt seid, für die ihr eure Drops erhalten wollt. Die Gegenstände werden an die Region geliefert, in der ihr euch zum ersten Mal einloggt. Nach dem Abholen kann es bis zu 24 Stunden dauern, bis ihr eure Belohnung(en) im Spiel erhaltet. In unseren häufig gestellten Fragen (FAQ) findet ihr weitere Informationen.

Wie verdiene ich mir Twitch-Drops?

Beginn: 2. Dezember, 19:00 Uhr MEZ

Ende: 30. Dezember, 19:00 Uhr MEZ

Schaut euch, während diese Twitch-Drops aktiv sind, auf einem beliebigen Kanal 4Stunden Inhalte zu World of Warcraft an, um die Transmogrifikation Maske des kunterbunten Spaßvogels zu verdienen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Wie kann ich meine Battle.net- und Twitch-Accounts verbinden?

A: Loggt euch auf https://account.battle.net/connections in euren Battle.net-Account ein und klickt auf den „Verbinden“-Link für Twitch. Danach müsst ihr nur noch den Anweisungen folgen, um euch anzumelden und euren Twitch-Account mit Battle.net zu verbinden.

F: Mit welchen Geräten kann ich Drops verdienen und abholen?

A: Ihr könnt mit dem Webbrowser auf eurem PC/Mac oder mit der Twitch-App für Android oder iOS Drops verdienen und abholen. Für Twitch-Apps auf Spielkonsolen, Smart-TVs und andere TV-Apps werden Drops nicht unterstützt.

F: Muss ich die ganze Zeit denselben Kanal ansehen, um meine Drops zu verdienen?

A: Ihr könnt auf allen teilnahmeberechtigten Kanälen in der Kategorie World of Warcraft auf Twitch Fortschritte für eure Drops machen. Beispielsweise könnt ihr eine halbe Stunde lang einen Kanal ansehen und dann zu einem anderen wechseln, ohne Fortschritte zu verlieren. Außerdem könnt ihr eure Fortschritte nicht beschleunigen, indem ihr mehrere Kanäle gleichzeitig anseht.

F: Werde ich die Belohnungen von meinen Drops automatisch im Spiel erhalten?

A: Um eure Belohnungen zu erhalten, müsst ihr den Drop auf dem Kanal, den ihr gerade anseht, oder im Inventar des Menüs „Drops“ auf Twitch abholen.

F: Verfallen Belohnungen aus Twitch-Drops?

A: Verdiente Belohnungen aus Twitch-Drops verfallen sieben (7) Tage, nachdem sie abgeholt wurden, wenn kein Battle.net-Account verbunden wurde.

F: Wie erhalte ich als Streamer Twitch-Drops für meinen Kanal?

A: Ihr müsst nur sicherstellen, dass eure Twitch- und Battle.net-Accounts verbunden sind und dass ihr euch für Drops angemeldet habt (das findet ihr auf der Streamer-Startseite für Drops).

F: Welche Regionen sind für diese Twitch-Drops teilnahmeberechtigt?

A: Zu den teilnehmenden Regionen zählen Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Nahost, Afrika, Japan, Taiwan, Südostasien, Australien und Neuseeland.

Blizzard hat das Recht, diesen Twitch-Drop und seine Bedingungen zu ändern, ihn zu pausieren oder zu annullieren, falls er aus etwaigen Gründen nicht stattfinden kann. Dazu zählen unter anderem technische Probleme oder unerwartete Umstände, die sich der Kontrolle von Blizzard entziehen.