WoW Housing-Deko: Hochbergstamm-Banner leicht in Legion Remix farmen

Legion Remix erleichtert den Rufaufbau beim Hochbergstamm und den Zugang zu exklusiven Housing-Dekorationen wie dem Bloodtotem-Banner.

Housing in World of Warcraft rückt mit Legion Remix stärker in den Fokus, da bestimmte Dekorationen dort deutlich einfacher erhältlich sind. Besonders Behausungen profitieren von Banner-Deko, die sonst nur mit hohem Aufwand zugänglich ist.

Im Zentrum steht der Hochbergstamm, dessen Ruftruhen eine spezielle Innenraum-Dekoration enthalten. Durch Legion Remix lässt sich der benötigte Ruf schneller aufbauen als im regulären Spiel.

Hochbergstamm-Dekorationen im Legion Remix

Eine Housing-Dekoration stammt ausschließlich aus Paragon-Ruftruhen des Hochbergstamms. Dabei handelt es sich um ein Banner, das als Deko für Innenräume genutzt werden kann.

Das Bloodtotem-Banner droppt garantiert aus jeder Paragon-Ruftruhe des Hochbergstamms. Diese Dekoration ist eine der wenigen, die sowohl im Legion Remix als auch bereits im regulären Spiel verfügbar ist.

Ruf und Ruftruhen im Legion Remix

Der Ruf beim Hochbergstamm lässt sich im Legion Remix besonders schnell steigern. Grund dafür sind Championinsigne des Hochbergstammes, die aus Weltquests und Truhen stammen und jeweils 2000 Ruf gewähren.

Durch den schnellen Rufaufbau werden Ruftruhen effizient freigeschaltet. Jede Paragon-Truhe enthält das Banner als Dekoration, wodurch sich mehrere Exemplare gezielt farmen lassen, solange Legion Remix aktiv ist.

Quelle: Wowhead

