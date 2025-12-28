Better Timeline Addon ersetzt RaidAbilityTimeline in WoW Midnight

Spiel:
WoWNewsarchivDezember 2025Better Timeline Addon ersetzt RaidAbilityTimeline in WoW Midnight

Geschrieben von Telias am 28.12.2025 um 10:02

Das neue Better Timeline Addon in WoW Midnight bietet mehr Übersicht bei Bossleisten und ersetzt die bekannte RaidAbilityTimeline WeakAura.

Inhaltsverzeichnis
  1. Mehr Kontrolle mit dem Better Timeline Addon
  2. Funktionen im Überblick
  3. Alternative bleibt erhalten

Mit dem Wechsel auf Midnight entwickelt sich das beliebte WeakAura „RaidAbilityTimeline“ zu einem eigenständigen Addon weiter. Spieler in World of Warcraft erhalten dadurch neue Möglichkeiten, um die Darstellung von Bossfähigkeiten individuell anzupassen und sich vom Standardlayout von Blizzard zu lösen.

Better Timeline - Addon in World of Warcraft

Mehr Kontrolle mit dem Better Timeline Addon

Das Better Timeline Addon ersetzt nicht nur die ursprüngliche WeakAura, sondern erweitert sie mit zahlreichen Optionen. Ursprünglich war die Lösung als Ersatz für BigWigs und Deadly Boss Mods konzipiert. Jetzt bietet sie in Midnight eine vollständig integrierte Alternative zur Blizzard-eigenen Anzeige.

Einige Features sind bereits verfügbar, während weitere in Planung sind. Aufgrund von Einschränkungen durch Blizzards neue Addon-Richtlinien können bestimmte Funktionen – wie das vollständige Deaktivieren einzelner Timer – aktuell nicht umgesetzt werden.



Funktionen im Überblick

  • Timeline im bekannten Layout
  • 5-Sekunden-Ticks mit visueller Hervorhebung
  • BigIcon während der letzten 5 Sekunden einer Leiste
  • Audio-Countdown ab 5 Sekunden
  • Zentrale Texteinblendung auf dem Bildschirm
  • Bearbeitung der Position über den Edit-Modus
  • Optionale Ein-/Aus-Schaltung von BigIcon und Text
  • Anpassbare Timeline-Größe
  • Veränderbare Textanker
  • Wahl der Anzeigerichtung
  • Integration von Pulltimer und Readycheck
  • Automatische Pull-Zeitwahl je nach Inhalt (Dungeon oder Raid)
Alternative bleibt erhalten

Trotz der Weiterentwicklung zur eigenständigen Lösung bleiben BigWigs und Deadly Boss Mods auch in Midnight vollständig verfügbar. Nutzer haben weiterhin die freie Wahl, welche Darstellung sie bevorzugen. Die bisherigen WeakAuras werden in Midnight jedoch nicht mehr weiterentwickelt. Dadurch ist zu erwarten, dass weitere beliebte Auren ebenfalls in eigenständige Addons überführt werden.

Quelle: Wowhead

