WoW-Speedrun: In 7 Minuten von Level 10 auf 80 im Legion Remix

In WoW Legion Remix erreichte Harldan mit Raids, Boosts und Tricks Level 80 in nur 7 Minuten – ein exakt geplanter Rekordlauf.

Ein neuer Rekordlauf hat gezeigt, was in World of Warcraft: Legion Remix möglich ist: In nur 7 Minuten und 16 Sekunden wurde ein Charakter von Level 10 auf 80 gebracht. Der Spieler Harldan setzte dabei auf minutiöse Planung, über 20 Mitspieler und ein exakt koordiniertes Setup. Die Aktion war das Ergebnis von zwei Monaten Vorbereitung und stellte alles bisher Dagewesene in den Schatten.

Boni, Rassenwahl und Setup

Entscheidend für den Speedrun waren mehrere starke XP-Boni: 500 % durch Weltstufe Heroisch, 400 % Remix-Bonus, 10 % durch das Anniversary-Event und eine XP-Reduktion von 80 % für die Stufen 70 bis 80 aus Patch 11.2.7. Geplant war ein Lichtgeschmiedete Draenei wegen des 20 %-Dämonenboni, versehentlich wurde jedoch ein normaler Draenei gewählt. Die Klassenwahl fiel auf Paladin – nicht wegen Schaden, sondern wegen Gottesschild, um tödliche Bossfähigkeiten zu überleben. Zusätzlich kamen drei Multibox-Accounts von Harldan selbst zum Einsatz.

Open-World-Boosting von Level 10 bis 20

Zum Einsatz kam Oceanus’ Cove in Azsuna – ein Gebiet mit XP-reichen Elite-Gegnern (Scrogs). Diese wurden vorab gezielt mit dem Leuchtfeuer-des-Chaos-Effekt gebufft, was zusätzliche Dämonen spawnen ließ. Geplant war ein Helfer mit 999 % Vielseitigkeit, doch ein Stromausfall zwang Harldan dazu, diesen Abschnitt selbst zu übernehmen. In nur 1 Minute und 34 Sekunden war Level 20 erreicht. Andere getestete, aber verworfene Spots waren unter anderem Schildruh, Insel der Behüter, Das Auge Azsharas sowie das Infernal-Farming (dieses wurde erst nach dem Run verfügbar).

Raids als Boost-Motor von 20 bis 80

Smaragdgrüner Alptraum

Fünf Bosse wurden simultan durch vorbereitete Spieler getötet. Zum Einsatz kamen fünf Level-20 Braumeister-Mönche mit Berührung des Todes, wobei einer über 1,8 Mio. HP verfügte – das Ergebnis von 38 Stunden Stamina-Farming. Über einen Dämonenjäger-Skip wurde Nythendra integriert, obwohl ihr Bossraum eigentlich blockiert war. Der Speedrun-Charakter wurde per Beschwörung immer rechtzeitig zum nächsten Boss gebracht und erhielt volle XP-Credits, solange er sich im Raid befand.

Die Nachtfestung

Acht Bosse wurden getötet, drei bewusst ausgelassen (Gul’dan, Elisande, Scorpyron). Dank DH-Skips wurden Trilliax und Chronomatische Anomalie zugänglich gemacht. Während des Runs kam es zu Problemen: ein Spieler starb durch einen bekannten DH-Bug beim „Die Jagd“-Einsatz, ein anderer wurde versehentlich teleportiert. Trotz dieser Fehler konnte der Ablauf durch Backup-Spieler gesichert werden.

Grabmal des Sargeras

Der anspruchsvollste Teil des Runs erforderte einen komplexen Out-of-Bounds-Skip, um Goroth zu umgehen. Die Spieler wurden über ein manuell aufgebautes Beschwörungs-Netzwerk zu ihren Bosszonen gebracht. Harldan nutzte ein XP-Makro zur Aktivierung gespeicherter XP-Tokens und musste zusätzlich Haustierkampf-Quest-Belohnungen verarbeiten, die jedoch im Raid keine Wirkung zeigten. Um bei Bossfähigkeiten nicht zu sterben, wurde erneut auf Gottesschild gesetzt. Eine Verzögerung beim letzten Boss Harjatan führte dazu, dass Level 80 erst mit dessen Tod erreicht wurde.

Grenzen, Hürden und Verbesserungsmöglichkeiten

Harldan schätzt, dass bei perfektem Ablauf bis zu zwei Minuten eingespart werden könnten. Ein erneuter Versuch ist ausgeschlossen, da der Eventzeitraum endete und der Aufwand extrem war. Insgesamt beteiligten sich über 20 Spieler mit zahlreichen Multibox-Accounts und aufwendiger Technik an diesem einmaligen Projekt.

