WoW: Midnight - Die besten Händler, Rüstmeister und ihre wertvollsten Waren

Übersicht aller Händler und Rüstmeister in WoW Midnight mit Fraktionen, Währungen, Belohnungen und Fundorten in Quel'Thalas.

In World of Warcraft: Midnight gibt es jede Menge Händler und Rüstmeister, die allerhand Gegenstände für verschiedene Währungen zum Kauf anbieten. Eine Liste aller Belohnungen würde den Rahmen in diesem Guide sprengen. Daher findest du sie zusammen mit Bildern zu allen Reittieren, Housing-Dekorationen und Transmog-Gegenständen bei unseren Fraktionsguides und Händler-Guides.

Hof in Silbermond Ruhmrüstmeister

Der Hof in Silbermond ist eine Ruhmfraktion im Immersangwald. Zu dieser Fraktion gehören vier Unterfraktionen mit weiteren Ruf-Belohnungen. Bei der Ruhmfraktion selbst bekommst du Rezepte für Inschriftenkunde, Lederverarbeitung, Verzauberung, Schmiedekunst und Schneiderei sowie Reittiere, Haustiere, Transmog-Gegenstände, Housing-Dekorationen und einen Helm mit Item-Level 246 angeboten. Zum Kauf benötigst du Leerenlichtmergel und Tatkraft des Handwerks als Währung.

Die Rüstmeister der Unterfraktionen bieten dir Ensembles, Housing-Dekorationen und jeweils ein Berufs-Rezept für Übersprudelndes Arkana zum Kauf an. Alle Rüstmeister befinden sich in der Morgenluft, südlich der Stadt Silbermond im Immersangwald.

Amanistamm Ruhmrüstmeister

Der Amanistamm ist die zweite Ruhmfraktion, die du in Midnight freischaltest. Rüstmeister Magovu bietet dir neben Reittieren, Housing-Dekorationen und Transmog-Gegenständen auch Rezepte für Alchemie, Inschriftenkunde, Juwelierskunst, Kochkunst, Lederverarbeitung und Verzauberung an. Ab Ruhmstufe 10 bekommst du ein Amulett mit Item-Level 246 für Leerenlichtmergel angeboten. Der Rüstmeister verkauft seine Waren im Südosten von Zul'Aman in Amani'zar.

Warenübersicht von Magovu

Hara'ti Ruhmrüstmeister

Als nächstes bekommst du es mit den Hara'ti in Harandar zu tun. Der Rüstmeister Naynar bietet Ruhmbelohnungen in der Höhle im Zentrum des Gebietes an. Er verkauft dir Rezepte für Alchemie, Inschriftenkunde, Juwelierskunst, Lederverarbeitung und Verzauberung. Natürlich hat auch dieser Händler einige Reittiere, Housing-Dekorationen und Transmog-Gegenstände im Sortiment. Ab Ruhmstufe 10 bekommst du einen Gürtel mit Item-Level 246 angeboten.

Warenübersicht von Naynar

Singularität Ruhmrüstmeister

Singularität ist die letzte Fraktion, der du in Quel'Thalas begegnest. Rüstmeister Leerenforscher Anomander hat Folgendes im Angebot: Rezepte für Alchemie, Inschriftenkunde, Schneiderei und Verzauberung. Auch er bietet dir einzigartige Reittiere, Housing-Dekorationen und Transmog-Gegenstände an. Bei ihm bekommst du ab Ruhmstufe 10 ein Schmuckstück mit Item-Level 246 angeboten.

>Warenübersicht von Leerenforscher Anomander

Schlächterduellum Rüstmeister

Das Schlächterduellum ist eine Fraktion im Leerensturm, bei der du deinen Ruf durch PvP-Aktivitäten erhöhst. Dafür bekommst du alle Arten von Sammelgegenständen für Leerenlichtmergel angeboten.

Warenübersicht von Thraxadar

Mottenhalterin Wew'tam

Diese Händlerin gehört zu den Hara'ti und verkauft außerhalb der Höhle unter den Koordinaten 49.28, 54.35 Reittiere, Housing-Dekorationen und Transmog-Gegenstände. Als Währung akzeptiert sie nur Leuchtenden Staub, den du beim Anklicken von Motten in Harandar bekommst.

Warenübersicht & Mottenpositionen von Mottenhalterin Wew'tam

Beutejagd

Die Beutejagd ist ein neues Endgame-Feature in Midnight. Du bekommst beim Beutejagd-Händler ebenfalls Sammelgegenstände wie Reittiere und Spielzeuge angeboten sowie Rezepte für Inschriftenkunde und Verzauberung. Die Beutejagd-Währung Überrest der Pein bekommst du durch die Jagd selbst.

Warenübersicht von Konstrukt V'anore

Andra

Auf dem Basar in Silbermond bietet Andra unter den Koordinaten 41, 66 verschiedene Ensembles zum Kauf an. Für diese Transmog-Sets benötigst du Zeitgeistmünzen, die du als Ruhmbelohnung und Belohnung für bestimmte Erfolge erhältst.

Warenübersicht von Andra

Corlen Hordralin & Hesta Forlath

Diese beiden Händler bieten dir nördlich vom Sanktum des Lichts am Basar von Silbermond zahlreiche Housing-Dekorationen für Gold zum Kauf an.

Dethelin

Einige gestohlene Housing-Dekorationen bekommst du bei Dethelin am Ende der Mördergasse in Silbermond angeboten. Er verkauft sie dir für Resonanzkristalle. Neben ihm steht Craviz Lorent. Dieser NPC verkauft dir an der gleichen Stelle innerhalb des gleichnamigen Dungeons ein Gemälde für 10 Millionen Gold. Wie du es für 999 Gold bekommst, erfährst du in diesem Guide: Geheimtrick senkt Preis des Shu'halo-Gemäldes von 10 Millionen auf 999 Gold.

Warenübersicht von Dethelin

PvP-Rüstmeister

Mehrere Rüstmeister für Ehrenpunkte und Eroberungspunkte bieten dir zahlreiche Ausrüstungsgegenstände für Ehre zum Kauf an. Du bekommst aber auch PvP-Rezepte für verschiedene Berufe und die Schließkassette des erhabenen Rivalen, in der sich Berufsreagenzien, Rezepte und PvP-Verbrauchsgegenstände befinden. Du findest diese Händler im Südwesten von Silbermond unter den Koordinaten 34.0, 81.0.

