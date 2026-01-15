WoW Midnight: Neues Affix „Lindormis Führung“ erleichtert Mythisch+ Einstieg

WoW Midnight bringt mit Lindormis Führung ein neues Mythisch+-Affix für leichtere Dungeon-Routen.

In der kommenden Erweiterung WoW Midnight bringt Blizzard ein neues Mythisch+-Affix namens Lindormis Führung ins Spiel. Es richtet sich gezielt an Spieler, die sich mit den saisonalen Dungeons vertraut machen wollen. In Mythisch+-Stufen 2 bis 5 markiert das Affix spezielle Gegner mit Temporalen Sanden, reduziert deren Lebenspunkte und Schaden um 5 % und zeigt so eine empfohlene Route durch den Dungeon an. Stirbt ein Spieler, wirkt sich das nicht mehr negativ auf das Zeitlimit aus. Zusätzlich wird der Einstiegspunkt der Xal’ataths-Handel-Affixe von Stufe 4 auf 5 verschoben.

Im Beta-Build dieser Woche führen wir ein neues Mythisch+-Affix ein, das Spielern dabei helfen soll, die Routenführung in Dungeons zu erlernen: Lindormis Führung. Mit dem Beginn von Midnight – Saison 1 ist dieses Affix in Mythisch+-Stufen 2–5 aktiv.

Solange Lindormis Führung aktiv ist, sind bestimmte Nicht-Boss-Gegner von Temporalen Sanden betroffen. Diese Gegner werden visuell hervorgehoben und ihr Leben sowie ihr verursachter Schaden werden um 5 % verringert. Das Besiegen dieser markierten Gegner erfüllt 100 % der feindlichen Streitkräfte und stellt eine grundlegende Route durch den Dungeon bereit. Zusätzlich verhindert dieses Affix, dass Spielertode das Zeitlimit verringern.

Unser Ziel mit Lindormis Führung ist es, dir dabei zu helfen, eine zuverlässige Dungeon-Route zu erlernen, während du dich noch mit den saisonalen Dungeons vertraut machst. Wir hoffen außerdem, dass dieses Affix es Gruppen erleichtert, sich in den frühen Mythisch+-Stufen auf eine Route zu einigen. Diese Routen sind nicht dafür gedacht, für höherstufiges Spiel optimal zu sein. Stattdessen sollen sie als Grundlage für Gruppen dienen, die die Dungeons erlernen, bevor sie tiefer in Mythisch+ vorstoßen.

Zusätzlich verschieben wir zur Unterstützung dieses neuen Affixes den Einstiegspunkt der Xal’ataths-Handel-Affixe um eine Stufe nach hinten, von Mythisch+-Stufe 4 auf Mythisch+-Stufe 5.

Wir würden uns über Feedback freuen, wie gut Lindormis Führung dich beim Erlernen neuer Mythisch+-Dungeons unterstützt.