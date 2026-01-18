WoW Raidplanung leicht gemacht mit Northern Sky Raid Tools Addon
Northern Sky Raid Tools ist ein WoW Addon zur effizienten Raidplanung mit Cooldown-Management, Externals, WeakAuras und Gruppenorganisation.
Inhaltsverzeichnis
- Was ist Northern Sky Raid Tools?
- Zentrale Funktionen im Überblick
- Erweiterte Tools für Externals & Innervate
- Nickname-System & Gildensynchronisation
- Kompatibilität & Voraussetzungen
Mit dem Addon Northern Sky Raid Tools wird die Raidplanung in World of Warcraft deutlich effizienter. Die Erweiterung unterstützt dich bei der Organisation deiner Gruppe und bietet zahlreiche Werkzeuge, um deine Raids besser vorzubereiten und durchzuführen. Northern Sky Raid Tools ist über CurseForge verfügbar und wurde an die aktuellen Addon-Beschränkungen von Midnight angepasst. Der Zugriff erfolgt bequem über das Minimap-Icon oder den Chatbefehl /ns.
Was ist Northern Sky Raid Tools?
Bei Northern Sky Raid Tools handelt es sich um ein umfangreiches Addon zur Planung und Optimierung von Raidgruppen. Es integriert mehrere bekannte Tools und ergänzt sie um neue Funktionen, die speziell für die Anforderungen moderner Raids entwickelt wurden.
Zentrale Funktionen im Überblick
Setup-Manager & Gruppenorganisation
Ein Setup Manager zeigt fehlende Raid-Buffs in deiner Gruppe an. Bereits jetzt lassen sich Gruppen nach bestimmten Kriterien umsortieren – entweder in einer klassischen Tank-Melee-Ranged-Healer-Struktur oder als gleichmäßiger Split. Dabei werden Rolle, Klasse und Spezialisierung berücksichtigt.
Cooldown-Management & Reminder
Das Addon erinnert daran, wann bestimmte Cooldowns im Kampf eingesetzt werden sollen. Bei einem Readycheck wird geprüft, ob wichtige Zauber oder Items noch auf Abklingzeit sind. Falls nötig, wirst du automatisch auf „nicht bereit“ gesetzt. Ergänzend gibt es Text-to-Speech-Funktionen für Mechaniken und Erinnerungen.
WeakAura-Integration & Verwaltung
Du kannst WeakAuras direkt aus dem Addon importieren oder an deine Raidgruppe senden. Außerdem ist ein Versionsvergleich von WeakAuras und Addons möglich – inklusive Prüfung auf Duplikate. Für bestimmte Funktionen wird die WA Companion App benötigt, da darüber relevante Daten bezogen werden.
Erweiterte Tools für Externals & Innervate
Externals-Funktion
Mit einem festgelegten Keybind oder Makro kannst du während eines Kampfes eine externe Fähigkeit anfordern. Die Auswahl richtet sich nach Entfernung und Priorität. Über MRT Notes lassen sich Externals automatisch bestimmten Mechaniken zuordnen. Zusatzfunktionen wie skipdefault oder onlyready ermöglichen eine gezielte Steuerung. Die Verwendung von Nicknames ist in diesem Teil bewusst deaktiviert.
Innervate-Zuweisung
Eine eigene Tastenzuweisung erlaubt es, gezielt Innervate anzufordern. Restodruiden werden dabei ignoriert, da sie den Zauber meist selbst nutzen.
Nickname-System & Gildensynchronisation
Das Addon unterstützt Nicknames für Spieler, um in Split-Raids oder während der Farmphase bessere Übersicht zu behalten. Du kannst Nicknames manuell eingeben, über eine Tabelle importieren oder automatisch mit deiner Gilde synchronisieren. Der Import erfolgt im Format
charakter-realm:nickname und wird über ein zentrales Fenster verwaltet.
Kompatibilität & Voraussetzungen
Damit alle Funktionen wie vorgesehen arbeiten, müssen alle Raidmitglieder das Addon installiert haben. Zusätzliche Tools wie MegaMacro oder die WA Companion App sind für bestimmte Features notwendig. Beim Versionsvergleich muss der exakte Addon-Foldername verwendet werden – im Fall dieses Addons:
NorthernSkyRaidTools.
Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.
