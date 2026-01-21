Spiel:
WoWNewsarchivJanuar 2026Spieler finden in WoW endlich eine geheime Housing-Dekoration: Eine Truhe auf dem Meeresgrund

Spieler finden in WoW endlich eine geheime Housing-Dekoration: Eine Truhe auf dem Meeresgrund

Geschrieben von Telias am 21.01.2026 um 18:24

In World of Warcraft wurde die Goldwolkenschlangen-Schatztruhe entdeckt – sie ist nur mit abgeschlossener Questreihe zugänglich.

Die Housing-Dekoration Goldwolkenschlangen-Schatztruhe gehört zu den Objekten, nach denen viele Spieler seit dem Start des Housing Early Access in World of Warcraft gesucht haben. Inzwischen ist klar, wo du sie findest und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen.

Goldwolkenschlangen-Schatztruhe - Housing-Dekoration in World of Warcraft

Voraussetzungen zum Freischalten der Dekoration

Um die Housing-Dekoration erhalten zu können, musst du alle Möbel-Quests von Pando Zweistuhl abgeschlossen haben. Die Questreihe beginnt mit Ausstattungsansuchen und endet mit Letztes Licht. Erst nach dem vollständigen Abschluss dieser Quests wird die Dekoration verfügbar.



Fundort der Goldwolkenschlangen-Schatztruhe

Der Fundort befindet sich im Jadewald, nördlich vo Sri-La. Dort liegt ein Schiff, das in einen Berg gekracht ist. Östlich von diesem Wrack befindet sich ein weiteres Boot, das gekentert auf dem Meeresgrund liegt.

Exakte Koordinaten und Umgebung

Das gekenterte Boot findest du bei den Koordinaten /way #371 57.7 15.6. Es liegt vollständig unter Wasser auf dem Boden des Meeres.

Fundort der Goldwolkenschlangen-Schatztruhe
So erhältst du die Dekoration

Im Inneren des gekenterten Boots triffst du auf einen großen Blob namens Maximilian der Meisterhafte. Wenn alle Möbel-Quests von Pando Zweistuhl abgeschlossen sind, erscheint eine Truhen-Kontur bei Maximilian. Durch Anklicken dieser Truhe erhältst du die Goldwolkenschlangen-Schatztruhe als Housing-Dekoration.

Maximilian der Meisterhafte


Weitere Housing-Objekte von Pando Zweistuhl

Sobald du die Goldwolkenschlangen-Schatztruhe eingesammelt hast, bietet Pando Zweistuhl weitere Dekorationen zum Kauf an. Jedes dieser Objekte kostet 1.500 Gold. Pawdo ist in Sturmwind, Orgrimmar und Dornogal zu finden.

Quelle: Icy Veins

