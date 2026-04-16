Verschmolzene Vitalität farmen: Neue Möglichkeiten durch Abgrundfischen

Patch 12.0.5 ergänzt das Event um Abgrundfischen und verkürzt so den langen Grind nach Verschmolzener Vitalität erheblich.

Die Verschmolzene Vitalität ist ein unverzichtbares Handwerksmaterial für alle Spieler, die ihre Berufsausrüstung auf das maximale Level heben möchten. Da für jedes epische Ausrüstungsteil insgesamt 20 Einheiten benötigt werden, stellt die Beschaffung aktuell eine zeitintensive Hürde dar. Mit dem Release von Patch 12.0.5 im April 2026 ändert sich die Situation jedoch durch die Einführung des Abgrundfischens.

Der aktuelle Grind: Ungetrübter Überfluss

Momentan ist das Event Ungetrübter Überfluss die einzige Quelle für dieses Material. Die Teilnahme ist auf acht Durchläufe pro Woche begrenzt, da du pro Woche lediglich acht Splitter von Dundun erhalten kannst. Ein Run gewährt dir 900 Einheiten der Event-Währung, während eine Verschmolzene Vitalität 800 Ungetrübter Überfluss kostet. Dieser Engpass führt dazu, dass der Ausbau der Berufe ohne zusätzliche Quellen Monate in Anspruch nimmt.

Die Beispielrechnung: Zeitaufwand bis zur Vollausstattung

Um den Umfang des Grinds zu verdeutlichen, hilft eine Kalkulation für einen Charakter mit zwei Hauptberufen, Kochkunst und Angeln. Insgesamt müssen neun Ausrüstungsgegenstände aufgewertet werden. Bei 20 Einheiten Verschmolzene Vitalität pro Teil ergibt das einen Gesamtbedarf von 180 Stück.

Da für diese Menge 144.000 Einheiten der Währung „Ungetrübter Überfluss“ nötig sind, musst du insgesamt 160 Durchläufe absolvieren. Aufgrund der wöchentlichen Limitierung der Splitter bedeutet dies eine Wartezeit von 20 Wochen. Die reine Spielzeit für die Runs beläuft sich dabei auf etwa acht Stunden – Warte- und Reisezeiten nicht eingerechnet.

Erleichterung durch Patch 12.0.5 und das Abgrundfischen

Mit Patch 12.0.5 dient das neue Abgrundfischen als alternative Bezugsquelle. Hier kannst du Verschmolzene Vitalität direkt für 750 Anglerperlen bei Tieftaucher Tu'nakit erwerben, die du als Belohnung für diese neue Aktivität erhältst.

Der Kauf beim Abgrundfischen ist auf drei Stück pro Woche limitiert. In Kombination mit dem bestehenden Event ermöglicht dies eine deutliche Beschleunigung des Prozesses. Wer beide Quellen effizient nutzt, kann die Zeit bis zur vollständigen epischen Ausrüstung nahezu halbieren und ist nicht mehr ausschließlich auf das Überfluss-Event angewiesen.

Wie du am besten Anglerperlen sammelst und welche Belohnungen es sonst noch gibt, erfährst du bei unserem Guide zum Abgrundfischen.

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