WoW Patch 12.0.7: Sporefall startet als flexibler Mythic-Raid für 15 bis 25 Spieler

Blizzard verändert mit WoW Patch 12.0.7 das Raid-System: Sporefall startet als Raid mit flexiblem Mythic für 15 bis 25 Spieler.

Blizzard führt mit Patch 12.0.7 eine bedeutende Änderung für das Raid-System in World of Warcraft ein. Wie Lead Encounter Designer Taylor Sanders und Senior Game Designer Anthony Trejo in einem Interview mit Liquid Scott und Maximum bestätigten, wird die neue Raid-Instanz Sporefall erstmals über einen flexiblen Mythic-Schwierigkeitsgrad verfügen.

Der Ein-Boss-Raid Sporefall in Harandar

Bei Sporefall handelt es sich um einen speziellen Raid in Harandar, der lediglich aus einem einzigen Boss besteht. Diese Instanz dient als Testfeld für ein neues Modell des mythischen Schwierigkeitsgrads, um die Zugänglichkeit von High-End-Inhalten zu erhöhen.

Mythic-Flex: Flexibilität für 15 bis 25 Spieler

Die wesentliche Neuerung besteht darin, dass der Mythic-Modus in Sporefall nicht mehr an eine feste Gruppengröße gebunden ist. Erstmals kannst du diesen Schwierigkeitsgrad mit einer Gruppengröße von 15 bis 25 Spielern bestreiten. Damit bricht Blizzard mit der bisherigen Tradition der strikten 20-Spieler-Begrenzung für mythische Raids.

Schließung der Lücke zwischen Heroic und Mythic

Das erklärte Ziel der Entwickler ist es, den Übergang vom heroischen zum mythischen Schwierigkeitsgrad zu erleichtern. Blizzard reagiert damit auf das Feedback, dass dieser Sprung für viele Gruppen aktuell zu groß ist. Sporefall soll es Teams, die ihre Ziele im heroischen Modus oder den Erfolg „Der Zeit voraus“ (AOTC) erreicht haben, ermöglichen, ohne organisatorische Hürden in den Mythic-Content hineinzuwachsen und langfristig eine stabilere Basis für mythische Herausforderungen zu schaffen.

Quelle: Wowhead

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