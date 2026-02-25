Schmiedekunst von Midnight: Levelguide von 1 bis 100

Schmiedekunst von Midnight schnell und kosteneffizient von 1 bis 100 leveln: Rezepte, Einkaufsliste und Erstherstellungs-Boni.

In der Erweiterung WoW Midnight ist das Schmiedekunst Leveln der erste Schritt für die Herstellung mächtiger Ausrüstung. Dieser Guide zeigt dir den effizientesten Weg, um deine Fertigkeit von 1 auf 100 zu steigern. Da Schmiedekunst ideal mit Bergbau harmoniert, kannst du die benötigten Erze selbst sammeln oder direkt im Auktionshaus erwerben.

Trainer für Schmiedekunst von Midnight

Dein Weg beginnt in der Hauptstadt Silbermond. Suche dort den Trainer Bemarrin auf, um die Schmiedekunst von Midnight zu erlernen und während des Levelns neue Rezepte freizuschalten.

Einkaufsliste für die Stufen 1 bis 70

Um den Prozess zu beschleunigen, solltest du die folgenden Materialien vorab sammeln oder kaufen. Diese Liste deckt die ersten 50 Skillpunkte (Erstherstellungen) sowie den Weg bis Stufe 70 ab.

Materialien für Skill 1–50 (Erstherstellungen)

Materialien für Skill 50–70

Zusätzlich benötigst du einen Schmiedehammer, die du direkt beim Handwerkswaren-Händler neben dem Trainer kaufen kannst.

Schmiedekunst Level-Guide: Skill 1 bis 15

✓ Skill-Stufen Icon Item 1-15 25 x Glänzender Kupferbarren 50 x Leuchtender Fluxus

125 x Glänzendes Kupfererz

Schmiedekunst Level-Guide: Skill 15 bis 50

Der zweite Abschnitt deines Aufstiegs basiert auf der Nutzung des „Erstherstellungs-Bonus“, der dir für jede Erstherstellung eines Rezepts zusätzliche Punkte verleiht.

Nutze den Filter in deinem Berufsfenster und aktiviere „Erstherstellungs-Bonus“. Stelle jedes verfügbare Rezept genau einmal her. Lerne regelmäßig neue Rezepte bei Bemarrin, sobald du die nötige Stufe erreichst. In dieser Phase solltest du zudem deine eigene Berufsausrüstung herstellen und anlegen: den Thalassischer Schmiedewerkzeugkasten und den Thalassischer Schmiedehammer.

Spezialisierungen freischalten

Sobald du Skill-Level 25 erreicht hast, schaltest du deine erste Spezialisierung frei. Hier investierst du Wissenspunkte, um dich auf bestimmte Bereiche wie Rüstungsschmiedekunst, Waffenschmiedekunst oder Handwerksschmiedekunst zu konzentrieren.

Schmiedekunst Level-Guide: Skill 50 bis 70

Um von 50 auf 70 zu gelangen, fertigst du etwa 50 Stück Sterlinglegierung an. Beachte, dass dieses Rezept für die letzten 10 Punkte grün wird, weshalb du unter Umständen etwas mehr Materialien als geplant einsetzen musst. Da Sterlinglegierung ein wichtiges Zwischenmaterial ist, kannst du es später selbst verarbeiten oder im Auktionshaus verkaufen.

✓ Skill-Stufen Icon Item 50-70 50 x Sterlinglegierung 200 x Leuchtender Fluxus

300 x Brillantes Silbererz

150 x Glänzender Kupferbarren

Schmiedekunst Level-Guide: Der Weg auf Skill 100

Ab Skill-Level 70 wird der Fortschritt in WoW Midnight deutlich anspruchsvoller. Du hast verschiedene Optionen, um die maximale Stufe zu erreichen.

Berufsausrüstung

Epische Berufsausrüstung: Diese Rezepte kosten 150 Tatkraft des Schmiedefachmanns beim Händler und gewähren jeweils 3 Skillpunkte bis Stufe 100.

Diese Rezepte kosten 150 beim Händler und gewähren jeweils 3 Skillpunkte bis Stufe 100. Seltene: Diese Gegenstände werden mit der Spezialisierung Handwerksschmiedekunst freigeschaltet. Sie geben jeweils 1 Punkt und werden ab Skill 90 gelb bzw. ab 95 grün.

Handwerksaufträge (Crafting Orders)

Du kannst Skillpunkte sammeln, indem du Aufträge für epische Waffen und Rüstungen erfüllst (3 Punkte für jedes epische Rezept). Nutze dafür:

Kundenbestellungen: Dies sind NPC-Aufträge, die nur für dich sichtbar sind. Sie sind eine verlässliche Quelle, sofern du die entsprechenden Rezepte aus Spezialisierungen oder von Händlern besitzt.

Dies sind NPC-Aufträge, die nur für dich sichtbar sind. Sie sind eine verlässliche Quelle, sofern du die entsprechenden Rezepte aus Spezialisierungen oder von Händlern besitzt. Öffentliche Bestellungen: Diese Aufträge sind realm-abhängig. Suche im Tab Handwerksaufträge aktiv nach verfügbaren Aufträgen, da diese oft schnell von anderen Spielern abgeschlossen werden.

