Midnight Season 1: Crafting Guide für bestes Gear zum Saisonstart

Guide zu Midnight Season 1: So nutzt du Funken der Strahlen und Morgenlichtwappen optimal für starkes Early-Season-Crafting.

Der Start von Midnight Season 1 bietet dir die ideale Gelegenheit, deinen Charakter durch gezieltes Crafting massiv zu verstärken. Um das Beste aus deinen Ressourcen herauszuholen, ist eine kluge Planung bei der Verwendung deiner Funken der Strahlen und Morgenlichtwappen entscheidend für deinen Erfolg in der frühen Phase der Saison.

Der Funke der Strahlen in Midnight Season 1

Funken der Strahlen bilden das Fundament für die Herstellung von Ausrüstung mit hohem Item-Level. Mit dem offiziellen Start der ersten Saison von Midnight erhältst du Zugriff auf den vierten Funke der Strahlen. Dieser Meilenstein ist besonders wichtig, da er es dir ermöglicht, frühzeitig signifikante Upgrades in Slots vorzunehmen, die deine Gesamtstärke am effektivsten steigern.

Höherstufige Morgenlichtwappen für maximale Macht

Parallel zum Zugriff auf weitere Funken werden mit dem Launch der Season 1 auch höherstufige Morgenlichtwappen verfügbar. Diese speziellen Komponenten sind notwendig, um das Potenzial deiner hergestellten Gegenstände voll auszuschöpfen und das Item-Level auf das für den Saisonstart maximal mögliche Niveau zu heben. Die Kombination aus Funken und diesen verbesserten Morgenlichtwappen ist der Schlüssel für dein Early-Season-Gear.

Strategie für hergestellte Ausrüstung und Optionales Handwerksmaterial

Die Empfehlungen für hergestellte Gegenstände und Optionales Handwerksmaterial konzentrieren sich in dieser Phase darauf, dir sofortige Machtzuwächse zu garantieren, während Ressourcen und Ausrüstungsoptionen noch begrenzt sind. Da sich dein Gearing-Setup im Laufe der Saison durch Beute aus anderen Quellen verändern wird, liegt der Fokus hier auf der kurzfristigen Effizienz.

Es ist wichtig zu beachten, dass die ideale Wahl der Gegenstände stark von deinem aktuellen Item-Level und deiner vorhandenen Ausrüstung abhängt. Während diese frühen Upgrades dir einen starken Start ermöglichen, werden sie im weiteren Verlauf der Saison wahrscheinlich durch spezialisiertere Best-in-Slot-Optionen ersetzt, sobald mehr Ressourcen zur Verfügung stehen.

Die Daten der folgenden Tabellen stammen von unseren Kollegen von Wowhead.

Todesritter: Hergestellte Ausrüstung & Optionales Handwerksmaterial

Dämonenjäger: Hergestellte Ausrüstung & Optionales Handwerksmaterial

Druide: Hergestellte Ausrüstung & Optionales Handwerksmaterial

Rufer: Hergestellte Ausrüstung & Optionales Handwerksmaterial

Jäger: Hergestellte Ausrüstung & Optionales Handwerksmaterial

Magier: Hergestellte Ausrüstung & Optionales Handwerksmaterial

Mönch: Hergestellte Ausrüstung & Optionales Handwerksmaterial

Paladin: Hergestellte Ausrüstung & Optionales Handwerksmaterial

Priester: Hergestellte Ausrüstung & Optionales Handwerksmaterial

Schurke: Hergestellte Ausrüstung & Optionales Handwerksmaterial

Schamane: Hergestellte Ausrüstung & Optionales Handwerksmaterial

Hexenmeister: Hergestellte Ausrüstung & Optionales Handwerksmaterial

Krieger: Hergestellte Ausrüstung & Optionales Handwerksmaterial

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