Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0
WoWNewsarchivMärz 2026Midnight Season 1: Crafting Guide für bestes Gear zum Saisonstart

Midnight Season 1: Crafting Guide für bestes Gear zum Saisonstart

Geschrieben von Telias am 18.03.2026 um 10:46

Guide zu Midnight Season 1: So nutzt du Funken der Strahlen und Morgenlichtwappen optimal für starkes Early-Season-Crafting.

Inhaltsverzeichnis
  1. Der Funke der Strahlen in Midnight Season 1
  2. Höherstufige Morgenlichtwappen für maximale Macht
  3. Strategie für hergestellte Ausrüstung und Optionales Handwerksmaterial
  4. Todesritter: Hergestellte Ausrüstung & Optionales Handwerksmaterial
  5. Dämonenjäger: Hergestellte Ausrüstung & Optionales Handwerksmaterial
  6. Druide: Hergestellte Ausrüstung & Optionales Handwerksmaterial
  7. Rufer: Hergestellte Ausrüstung & Optionales Handwerksmaterial
  8. Jäger: Hergestellte Ausrüstung & Optionales Handwerksmaterial
  9. Magier: Hergestellte Ausrüstung & Optionales Handwerksmaterial
  10. Mönch: Hergestellte Ausrüstung & Optionales Handwerksmaterial
  11. Paladin: Hergestellte Ausrüstung & Optionales Handwerksmaterial
  12. Priester: Hergestellte Ausrüstung & Optionales Handwerksmaterial
  13. Schurke: Hergestellte Ausrüstung & Optionales Handwerksmaterial
  14. Schamane: Hergestellte Ausrüstung & Optionales Handwerksmaterial
  15. Hexenmeister: Hergestellte Ausrüstung & Optionales Handwerksmaterial
  16. Krieger: Hergestellte Ausrüstung & Optionales Handwerksmaterial

Der Start von Midnight Season 1 bietet dir die ideale Gelegenheit, deinen Charakter durch gezieltes Crafting massiv zu verstärken. Um das Beste aus deinen Ressourcen herauszuholen, ist eine kluge Planung bei der Verwendung deiner Funken der Strahlen und Morgenlichtwappen entscheidend für deinen Erfolg in der frühen Phase der Saison.

Herstellung von Ausrüstung in Midnight

Der Funke der Strahlen in Midnight Season 1

Funken der Strahlen bilden das Fundament für die Herstellung von Ausrüstung mit hohem Item-Level. Mit dem offiziellen Start der ersten Saison von Midnight erhältst du Zugriff auf den vierten Funke der Strahlen. Dieser Meilenstein ist besonders wichtig, da er es dir ermöglicht, frühzeitig signifikante Upgrades in Slots vorzunehmen, die deine Gesamtstärke am effektivsten steigern.



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Höherstufige Morgenlichtwappen für maximale Macht

Parallel zum Zugriff auf weitere Funken werden mit dem Launch der Season 1 auch höherstufige Morgenlichtwappen verfügbar. Diese speziellen Komponenten sind notwendig, um das Potenzial deiner hergestellten Gegenstände voll auszuschöpfen und das Item-Level auf das für den Saisonstart maximal mögliche Niveau zu heben. Die Kombination aus Funken und diesen verbesserten Morgenlichtwappen ist der Schlüssel für dein Early-Season-Gear.

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Strategie für hergestellte Ausrüstung und Optionales Handwerksmaterial

Die Empfehlungen für hergestellte Gegenstände und Optionales Handwerksmaterial konzentrieren sich in dieser Phase darauf, dir sofortige Machtzuwächse zu garantieren, während Ressourcen und Ausrüstungsoptionen noch begrenzt sind. Da sich dein Gearing-Setup im Laufe der Saison durch Beute aus anderen Quellen verändern wird, liegt der Fokus hier auf der kurzfristigen Effizienz.

Es ist wichtig zu beachten, dass die ideale Wahl der Gegenstände stark von deinem aktuellen Item-Level und deiner vorhandenen Ausrüstung abhängt. Während diese frühen Upgrades dir einen starken Start ermöglichen, werden sie im weiteren Verlauf der Saison wahrscheinlich durch spezialisiertere Best-in-Slot-Optionen ersetzt, sobald mehr Ressourcen zur Verfügung stehen.

Die Daten der folgenden Tabellen stammen von unseren Kollegen von Wowhead.



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Todesritter: Hergestellte Ausrüstung & Optionales Handwerksmaterial

Spezialisierung Beste hergestellte Ausrüstung Bestes Optionales Handwerksmaterial
Blut-Todesritter
Frost-Todesritter
Unheilig-Todesritter
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Dämonenjäger: Hergestellte Ausrüstung & Optionales Handwerksmaterial

Spezialisierung Beste hergestellte Ausrüstung Bestes Optionales Handwerksmaterial
Verschlinger-Dämonenjäger
Verwüstung-Dämonenjäger
Rachsucht-Dämonenjäger
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Druide: Hergestellte Ausrüstung & Optionales Handwerksmaterial

Spezialisierung Beste hergestellte Ausrüstung Bestes Optionales Handwerksmaterial
Gleichgewicht-Druide
Wildheit-Druide
Wächter-Druide
Wiederherstellung-Druide
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Rufer: Hergestellte Ausrüstung & Optionales Handwerksmaterial

Spezialisierung Beste hergestellte Ausrüstung Bestes Optionales Handwerksmaterial
Verstärkung-Rufer
Verheerung Rufer
Bewahrung Rufer
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Jäger: Hergestellte Ausrüstung & Optionales Handwerksmaterial

Spezialisierung Beste hergestellte Ausrüstung Bestes Optionales Handwerksmaterial
Tierherrschaft-Jäger
Treffsicherheit-Jäger
Überleben-Jäger
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Magier: Hergestellte Ausrüstung & Optionales Handwerksmaterial

Spezialisierung Beste hergestellte Ausrüstung Bestes Optionales Handwerksmaterial
Arkan-Magier
Feuer-Magier
Frost-Magier
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Mönch: Hergestellte Ausrüstung & Optionales Handwerksmaterial

Spezialisierung Beste hergestellte Ausrüstung Bestes Optionales Handwerksmaterial
Braumeister-Mönch
Nebelwirker-Mönch
Windläufer-Mönch
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Paladin: Hergestellte Ausrüstung & Optionales Handwerksmaterial

Spezialisierung Beste hergestellte Ausrüstung Bestes Optionales Handwerksmaterial
Heilig-Paladin
Schutz-Paladin
Vergeltung-Paladin
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Priester: Hergestellte Ausrüstung & Optionales Handwerksmaterial

Spezialisierung Beste hergestellte Ausrüstung Bestes Optionales Handwerksmaterial
Disziplin-Priester
Heilig-Priester
Schatten-Priester
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Schurke: Hergestellte Ausrüstung & Optionales Handwerksmaterial

Spezialisierung Beste hergestellte Ausrüstung Bestes Optionales Handwerksmaterial
Meucheln-Schurke
Gesetzlosigkeit-Schurke
Täuschung-Schurke
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Schamane: Hergestellte Ausrüstung & Optionales Handwerksmaterial

Spezialisierung Beste hergestellte Ausrüstung Bestes Optionales Handwerksmaterial
Elementar-Schamane
Verstärkung-Schamane
Wiederherstellung-Schamane
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Hexenmeister: Hergestellte Ausrüstung & Optionales Handwerksmaterial

Spezialisierung Beste hergestellte Ausrüstung Bestes Optionales Handwerksmaterial
Gebrechen-Hexenmeister
Dämonologie-Hexenmeister
Zerstörung-Hexenmeister
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Krieger: Hergestellte Ausrüstung & Optionales Handwerksmaterial

Spezialisierung Beste hergestellte Ausrüstung Bestes Optionales Handwerksmaterial
Waffen-Krieger
Furor-Krieger
Schutz-Krieger
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