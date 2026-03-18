Nullaeus Guide: Boss-Taktik, Phasen & Belohnungen in Midnight Season 1

Detaillierter Guide zu Nullaeus in der Anhöhe der Qual mit Tipps zu Mechaniken, Phasenwechseln und optimaler Vorbereitung für beide Schwierigkeitsgrade.

Nullaeus ist der Nemesis-Boss der ersten Saison von Midnight und fordert Spieler in der Tiefe Anhöhe der Qual heraus. Wer den Erfolg Ich kann das allein (sagenumwoben): Nullaeus oder das begehrte Reittier Arkanoleerenkonstrukt anstrebt, muss die präzisen Phasen und tödlichen Mechaniken dieses Kampfes gegen diesen Tiefen-Boss beherrschen. Dieser Boss-Guide liefert alle notwendigen Strategien für die Schwierigkeitsgrade Einfach und Schwer.

Standort und Freischaltung

Der Eingang zu Anhöhe der Qual befindet sich im Gebiet Leerensturm bei den Koordinaten /way #2405 61.2 71.2 . Um die verschiedenen Schwierigkeitsgrade freizuschalten, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein:

Tier ? : Abschluss einer Tiefe der Stufe 7 mit mindestens einem verbleibenden Leben in Saison 1.

: Abschluss einer Tiefe der Stufe 7 mit mindestens einem verbleibenden Leben in Saison 1. Tier ??: Abschluss einer Tiefe der Stufe 10 mit mindestens einem verbleibenden Leben in Saison 1.

Vorbereitung: Valeera Sanguinar-Setup

Da Nullaeus hohen Nahkampfschaden verursacht, wird Valeera Sanguinar primär als Heilerin empfohlen. Dies gewährt Zugriff auf ihren Dispel für den DoT Verschlingende Essenz. Sollte die eigene Klasse über ausreichend Heilung und einen Dispel verfügen, kann sie für zusätzlichen Schaden als DPS eingesetzt werden.

Empfohlene Kuriositäten:

Boss-Fähigkeiten und Phasenmanagement

Der Kampf gegen Nullaeus ist durch drei Phasen bei 75 %, 50 % und 25 % Gesundheit unterteilt. Während dieser Phasen wirkt der Boss „Schreckensportal“, wird unangreifbar und aktiviert Umgebungseffekte durch Leerenkugeln.

Permanente Kern-Mechaniken

Inhaltslosigkeit der Leere: Ein unterbrechbarer Zauber mit variablem Cooldown. Er verursacht 330k AoE-Schaden und muss zwingend gekickt werden, da er tödlich sein kann.

Verschlingende Essenz: Ein Schatten-DoT (18 Sek.), der unterbrochen oder von Valeera gebannt werden sollte.

Die Phasen (Dauer: 30 Sek. oder bis Adds tot)

Bei 75 %, 50 % und 25 % Gesundheit aktiviert Nullaeus das Schreckensportal, wird für 30 Sekunden (oder bis zum Tod der Adds) unangreifbar und schaltet neue Umgebungseffekte durch Leerenkugeln frei, die für den Rest des Kampfes aktiv bleiben.

75 % Phase: Razorshell Ravager & Leeren-Lanes Adds: Zwei Razorshell Ravager werden beschworen. Sie nutzen Stachelsprung (ausweichen) und Gezacktes Reißen (hoher Blutungs-Schaden).

Zwei werden beschworen. Sie nutzen Stachelsprung (ausweichen) und Gezacktes Reißen (hoher Blutungs-Schaden). Strategie: Da Gezacktes Reißen nur eine Reichweite von 15 Metern hat und ein heftiger Schlag ist, kann man das Add kiten. Befindet sich nur Valeera in Reichweite, wirkt das Add den Zauber stattdessen auf sie.

Da Gezacktes Reißen nur eine Reichweite von 15 Metern hat und ein heftiger Schlag ist, kann man das Add kiten. Befindet sich nur Valeera in Reichweite, wirkt das Add den Zauber stattdessen auf sie. Effekt: Die erste Leerenkugel wird aktiv und bedeckt periodisch Bahnen (Lanes) der Arena mit schädlichem Schleim (Nullzone). 50 % Phase: Spitting Ticks & Gravitationsbrunnen Adds: Sieben Spitting Ticks erscheinen. Diese verfügen über wenig Gesundheit und sollten per AoE vernichtet werden, bevor ihr Giftige Spucke-DoT (Poisonous Spit) im Nahkampf zu hoch stapelt.

Sieben erscheinen. Diese verfügen über wenig Gesundheit und sollten per AoE vernichtet werden, bevor ihr Giftige Spucke-DoT (Poisonous Spit) im Nahkampf zu hoch stapelt. Effekt: Die zweite Leerenkugel erzeugt einen Gravitationstrichter, der sich durch den Raum bewegt. Dieser zieht Spieler aktiv an; in der Nähe des Zentrums (Iris) droht schwerer Schattenschaden. Es wird empfohlen, sich stets auf der entgegengesetzten Seite des Brunnens aufzuhalten und dabei die Nullzonen zu beachten. 25 % Phase: Versklavter Leerenwirker & Umbrale Wut Add: Ein Versklavter Leerenwirker mit hoher Gesundheit erscheint. Er wirkt Schattenblitz (55k Schaden) und Schattengeschoss, dem man durch Bewegung ausweichen muss.

Ein mit hoher Gesundheit erscheint. Er wirkt Schattenblitz (55k Schaden) und Schattengeschoss, dem man durch Bewegung ausweichen muss. Wichtiger Hinweis: Das Add belegt Spieler für 5 Minuten mit dem Fluch der Zögerlichkeit und erneuert diesen mehrfach. Vorsicht: Wer den Schattenblitz unterbricht, riskiert, dass der Kick für die tödliche Inhaltslosigkeit der Leere des Bosses nicht bereit ist.

Das Add belegt Spieler für 5 Minuten mit dem Fluch der Zögerlichkeit und erneuert diesen mehrfach. Wer den Schattenblitz unterbricht, riskiert, dass der Kick für die tödliche Inhaltslosigkeit der Leere des Bosses nicht bereit ist. Effekt: Nullaeus nutzt Umbralzorn, einen Soft-Enrage, der seinen Schaden alle paar Sekunden um 10 % erhöht. Hier müssen alle verbleibenden Cooldowns genutzt werden.

Erfolge und Belohnungen

Quelle: Icy Veins, Wowhead

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