WoW Beutejagd: Alptraum-Schwierigkeitsgrad – Freischaltung und Belohnungen

WoW Beutejagd auf Alptraum: So schaltest du den Modus frei, meisterst Affixe und sicherst dir Champion-Ausrüstung und Materialien.

In der Beutejagd stellt der Alptraum-Modus die höchste Herausforderung dar. Dieser Schwierigkeitsgrad bietet dir den Zugang zu besonders mächtiger Ausrüstung, erfordert jedoch die Erfüllung spezifischer Voraussetzungen und den Umgang mit gefährlichen Modifikatoren.

So schaltest du den Alptraum-Modus frei

Um die höchste Stufe der Beutejagd freizuschalten, musst du bestimmte Meilensteine in deinem Fortschritt erreichen. Die Freischaltung erfolgt bei Astalor Blutdorn und ist an folgende Bedingungen geknüpft:

Rang 4 der Beutejagd-Reise: Erreiche diesen Rang, um die notwendige Questreihe zu starten. Spieler, die aus der Pre-Season kommen, müssen oft vier zusätzliche Beutejagden abschließen, da die Grenze zuvor bei Rang 3 lag.

Erreiche diesen Rang, um die notwendige Questreihe zu starten. Spieler, die aus der Pre-Season kommen, müssen oft vier zusätzliche Beutejagden abschließen, da die Grenze zuvor bei Rang 3 lag. Questreihe „Gewöhnliche Opfer“: Nimm diese Quest bei Astalor Blutdorn an, sobald du den erforderlichen Rang erreicht hast.

Nimm diese Quest bei Astalor Blutdorn an, sobald du den erforderlichen Rang erreicht hast. Folgequest „Das Schaf oder der Wolf“: Absolviere diese Aufgabe, um die fortwährenden Auswirkungen der Pein auf die Bevölkerung von Silbermond zu bezeugen.

Nach dem Abschluss dieser Schritte kehrst du zu Astalor Blutdorn zurück. Deine Karte wird daraufhin aktualisiert und zeigt dir vier verfügbare Beutejagden auf dem Schwierigkeitsgrad Alptraum an.

Mechaniken und Affixe im Alptraum-Modus

Der Alptraum-Modus erhöht nicht nur den Schwierigkeitsgrad der Gegner, sondern verändert auch den Ablauf der Jagd. Du musst mehr Ziele erfüllen, um den Standort deines Opfers aufzudecken. Zudem kommen spezielle Affixe zum Einsatz, die höchste Aufmerksamkeit erfordern:

Echo der Prädation: Ein blutiger Geist verfolgt Euch in regelmäßigen Abständen und fügt Euch bei Berührung massiven Schattenschaden zu.

Ein blutiger Geist verfolgt Euch in regelmäßigen Abständen und fügt Euch bei Berührung massiven Schattenschaden zu. Blutiger Befehl: Astalor befiehlt Euch gelegentlich, einen Gegner zu töten. Gelingt es Euch nicht, blutet Ihr und erleidet massiven körperlichen Schaden.

Belohnungen: Champion-Ausrüstung und Materialien

Der Abschluss einer Beutejagd auf der Stufe Alptraum gewährt dir Gold, Fortschritt auf der Reise des Beutesuchers sowie eine Championtruhe des Beutesuchers. Diese Truhe enthält eine Auswahl wertvoller Gegenstände:

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