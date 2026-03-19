WoW Midnight Saison 1: Blizzard verhängt Banns wegen Wissenspunkte-Exploit

In WoW Midnight Saison 1 bestraft Blizzard Spieler für einen Wissenspunkte-Exploit mit 7-Tage-Banns und setzt unrechtmäßige Fortschritte zurück.

Zum Start von Saison 1 in Midnight wurden Sanktionen gegen Spieler verhängt, die eine Schwachstelle bei den Wissenspunkten ausgenutzt haben. Berichten zufolge reagiert Blizzard damit auf einen Exploit, der es Charakteren ermöglichte, ihre Berufe über das vorgesehene Maß hinaus zu verbessern und sich so einen unfairen Vorteil zu verschaffen.

Unbegrenzte Wissenspunkte durch Händler-Exploit

Der Fehler trat im Zusammenhang mit den Ruhm-Händlern auf. Spieler entdeckten, dass sie die Wissenspunkt-Bücher, die eigentlich als einmaliger Bonus von 10 Punkten konzipiert sind, kontinuierlich erwerben konnten, solange das Handelsfenster geöffnet blieb. Durch diesen Trick war es möglich, mehrere Exemplare desselben Buches zu kaufen und die Wissenspunkte des gewählten Berufes massiv zu steigern.

7-Tage-Banns und Reset der Wissenspunkte

Als Konsequenz für die Nutzung dieses Exploits wurden mit dem Release von Saison 1 Strafen ausgesprochen. Betroffene Nutzer berichten von siebentägigen Banns. Zusätzlich zu der zeitweiligen Sperre hat Blizzard die durch den Exploit erlangten Wissenspunkte zurückgesetzt, um die Spielbalance innerhalb der Berufe wiederherzustellen.

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