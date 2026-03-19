Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0
WoWNewsarchivMärz 2026WoW Midnight Saison 1: Blizzard verhängt Banns wegen Wissenspunkte-Exploit

WoW Midnight Saison 1: Blizzard verhängt Banns wegen Wissenspunkte-Exploit

Geschrieben von Telias am 19.03.2026 um 08:23

In WoW Midnight Saison 1 bestraft Blizzard Spieler für einen Wissenspunkte-Exploit mit 7-Tage-Banns und setzt unrechtmäßige Fortschritte zurück.

Inhaltsverzeichnis
  1. Unbegrenzte Wissenspunkte durch Händler-Exploit
  2. 7-Tage-Banns und Reset der Wissenspunkte

Zum Start von Saison 1 in Midnight wurden Sanktionen gegen Spieler verhängt, die eine Schwachstelle bei den Wissenspunkten ausgenutzt haben. Berichten zufolge reagiert Blizzard damit auf einen Exploit, der es Charakteren ermöglichte, ihre Berufe über das vorgesehene Maß hinaus zu verbessern und sich so einen unfairen Vorteil zu verschaffen.

Sperre wegen Exploit durch den kauf von unerlaubten Wissenspunkten

Unbegrenzte Wissenspunkte durch Händler-Exploit

Der Fehler trat im Zusammenhang mit den Ruhm-Händlern auf. Spieler entdeckten, dass sie die Wissenspunkt-Bücher, die eigentlich als einmaliger Bonus von 10 Punkten konzipiert sind, kontinuierlich erwerben konnten, solange das Handelsfenster geöffnet blieb. Durch diesen Trick war es möglich, mehrere Exemplare desselben Buches zu kaufen und die Wissenspunkte des gewählten Berufes massiv zu steigern.



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7-Tage-Banns und Reset der Wissenspunkte

Als Konsequenz für die Nutzung dieses Exploits wurden mit dem Release von Saison 1 Strafen ausgesprochen. Betroffene Nutzer berichten von siebentägigen Banns. Zusätzlich zu der zeitweiligen Sperre hat Blizzard die durch den Exploit erlangten Wissenspunkte zurückgesetzt, um die Spielbalance innerhalb der Berufe wiederherzustellen.

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