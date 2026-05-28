WoW Patch 12.0.7: Zurückgelassene Waffen gezielt mit Dunkle Partikel kaufen

Mit Patch 12.0.7 erhalten Spieler in World of Warcraft eine verlässlichere Methode, um kosmetische Gegenstände der zurückgelassenen Waffen zu erlangen. Durch das gezielte Ansparen von Dunklen Partikeln können bestimmte Beutel erworben werden, um die gewünschten Vorlagen effizienter zu sammeln.

Direktkauf statt Zufallsbeute

Bisher ließen sich die Gegenstände Prall gefüllter Vorratsbeutel des Rekruten und Prall gefüllter Vorratsbeutel nur zufällig durch die Teilnahme an Aktivitäten bei Leerenangriffen und Ritualstätten erlangen. Diese bisherigen Beutel besitzen eine extrem niedrige Droprate und greifen auf einen sehr großen Pool an kosmetischen Gegenständen zu.

In Patch 12.0.7 können Spieler stattdessen beim Händler für kosmetische Ausrüstungsbergung in Silbermond neue Beutel gezielt kaufen. Die Kosten belaufen sich auf 150 Dunkle Partikel pro Stück.

Aufteilung der neuen Beutel

Die neuen Beutel enthalten nach aktuellen Erkenntnissen dieselben Waffentransmogs wie die alten Zufallsbeutel. Der entscheidende Vorteil liegt in der Aufteilung in spezifische Gruppen, was eine gezielte Jagd auf bestimmte Designs ermöglicht. Folgende Varianten stehen zur Auswahl:

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