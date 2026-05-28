Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0.5
WoWNewsarchivMai 2026WoW Patch 12.0.7: Zurückgelassene Waffen gezielt mit Dunkle Partikel kaufen

WoW Patch 12.0.7: Zurückgelassene Waffen gezielt mit Dunkle Partikel kaufen

Geschrieben von Telias am 28.05.2026 um 16:20
Inhaltsverzeichnis
  1. Direktkauf statt Zufallsbeute
  2. Aufteilung der neuen Beutel

Mit Patch 12.0.7 erhalten Spieler in World of Warcraft eine verlässlichere Methode, um kosmetische Gegenstände der zurückgelassenen Waffen zu erlangen. Durch das gezielte Ansparen von Dunklen Partikeln können bestimmte Beutel erworben werden, um die gewünschten Vorlagen effizienter zu sammeln.

Zurückgelassene Waffen-Transmog kaufen

Direktkauf statt Zufallsbeute

Bisher ließen sich die Gegenstände Prall gefüllter Vorratsbeutel des Rekruten und Prall gefüllter Vorratsbeutel nur zufällig durch die Teilnahme an Aktivitäten bei Leerenangriffen und Ritualstätten erlangen. Diese bisherigen Beutel besitzen eine extrem niedrige Droprate und greifen auf einen sehr großen Pool an kosmetischen Gegenständen zu.

In Patch 12.0.7 können Spieler stattdessen beim Händler für kosmetische Ausrüstungsbergung in Silbermond neue Beutel gezielt kaufen. Die Kosten belaufen sich auf 150 Dunkle Partikel pro Stück.



Zurück zur Übersicht

Aufteilung der neuen Beutel

Die neuen Beutel enthalten nach aktuellen Erkenntnissen dieselben Waffentransmogs wie die alten Zufallsbeutel. Der entscheidende Vorteil liegt in der Aufteilung in spezifische Gruppen, was eine gezielte Jagd auf bestimmte Designs ermöglicht. Folgende Varianten stehen zur Auswahl:

Zurück zur Übersicht

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.

Zurück zur Übersicht



Kommentare:
World of Warcraft News
Beliebte Artikel
Diablo News

Datenschutz / Impressum / Umweltschutz / Privatsphäre

© 2003-2026 - 4Fansites, Weiterverwendung von Inhalten oder Grafiken nur mit Erlaubnis.

World of Warcraft, The Burning Crusade, Wrath of The Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion, Battle for Azeroth, Shadowlands, Dragonflight, The War Within and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries.