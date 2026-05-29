WoW Patch 12.0.7: Neue Mounts für den Handelsposten entdeckt
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Der Handelsposten liefert dir jeden Monat frischen Nachschub an begehrten Sammelgegenständen und kosmetischen Vorlagen, die du gegen deine angesparten Händlerdevisen eintauschen kannst. Neue Datamining-Funde aus Patch 12.0.7 enthüllen bereits, welche Reittiere in naher Zukunft in World of Warcraft Einzug halten werden. Dieses Mal erwartet dich eine bunte Auswahl, die von rasanten X-TREM Feuerwerkraketen bis hin zu den seltenen Ödlandbussarden reicht.
X-TREM Feuerwerkrakete der Schwarzmeer AG
Es gibt keine Garantie dafür, dass diese Rakete Euch in einem Stück dorthin bringt, wohin Ihr möchtet. Achtung: Raketen explodieren!
- Handelsposten
- Zauber: X-TREM Feuerwerkrakete der Schwarzmeer AG
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X-TREM Feuerwerkrakete des Bilgewasserkartells
Die Ingenieure von Lorenhall waren so sehr damit beschäftigt, ob sie eine schnellere Rakete bauen KÖNNTEN oder nicht, dass sie nicht darüber nachdachten, ob sie es sollten.
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- Zauber: X-TREM Feuerwerkrakete des Bilgewasserkartells
Pink Rocket Mount [PH]
- Handelsposten
- Zauber: Pink Rocket Mount [PH]
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[PH] Horse with Hat
- Handelsposten
- Zauber: [PH] Horse with Hat
Ödlandbussard
Diese weißen Bussarde gehören zu den seltensten Vögeln im gesamten Ödland. Mit Glück können geschickte Jäger Gerüchten zufolge aber einen fangen und zum Kampf abrichten.
- Handelsposten
- Zauber: Ödlandbussard
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