Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0.5
WoWNewsarchivMai 2026WoW Patch 12.0.7: Neue Mounts für den Handelsposten entdeckt

WoW Patch 12.0.7: Neue Mounts für den Handelsposten entdeckt

Geschrieben von Telias am 29.05.2026 um 20:51
Inhaltsverzeichnis
  1. X-TREM Feuerwerkrakete der Schwarzmeer AG
  2. X-TREM Feuerwerkrakete des Bilgewasserkartells
  3. Pink Rocket Mount [PH]
  4. [PH] Horse with Hat
  5. Ödlandbussard

Der Handelsposten liefert dir jeden Monat frischen Nachschub an begehrten Sammelgegenständen und kosmetischen Vorlagen, die du gegen deine angesparten Händlerdevisen eintauschen kannst. Neue Datamining-Funde aus Patch 12.0.7 enthüllen bereits, welche Reittiere in naher Zukunft in World of Warcraft Einzug halten werden. Dieses Mal erwartet dich eine bunte Auswahl, die von rasanten X-TREM Feuerwerkraketen bis hin zu den seltenen Ödlandbussarden reicht.

Handelsposten Reittiere aus Patch 12.0.7

X-TREM Feuerwerkrakete der Schwarzmeer AG

Es gibt keine Garantie dafür, dass diese Rakete Euch in einem Stück dorthin bringt, wohin Ihr möchtet. Achtung: Raketen explodieren!

X-TREM Feuerwerkrakete der Schwarzmeer AG - Reittier in World of Warcraft


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X-TREM Feuerwerkrakete des Bilgewasserkartells

Die Ingenieure von Lorenhall waren so sehr damit beschäftigt, ob sie eine schnellere Rakete bauen KÖNNTEN oder nicht, dass sie nicht darüber nachdachten, ob sie es sollten.

X-TREM Feuerwerkrakete des Bilgewasserkartells - Reittier in World of Warcraft
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Pink Rocket Mount [PH]

 

Pink Rocket Mount - Reittier in World of Warcraft


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[PH] Horse with Hat

 

Horse with Hat - Reittier in World of Warcraft
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Ödlandbussard

Diese weißen Bussarde gehören zu den seltensten Vögeln im gesamten Ödland. Mit Glück können geschickte Jäger Gerüchten zufolge aber einen fangen und zum Kampf abrichten.

Ödlandbussard - Reittier in World of Warcraft
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