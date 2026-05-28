WoW Handelsposten im Juni: Sonnenroc, Transmogs und weitere Belohnungen

Der Sommer hält Einzug in World of Warcraft! Im Juni 2026 erstrahlt der Handelsposten in sonnengetränktem Glanz und präsentiert ein Sortiment, das von der Gottheit An'she inspiriert ist. Dich erwarten in diesem Monat zahlreiche Reittiere, Haustiere, Waffen- und Rüstungstransmogrifikationen in goldenen Tönen und feurigen Designs. Indem du an verschiedenen Aktivitäten im Spiel teilnimmst, verdienst du Händlerdevisen, um dir diese kosmetischen Gegenstände zu sichern. Wenn du dein Reisetagebuch im Juni vollständig füllst, erhältst du zudem eine exklusive Bonusbelohnung für deine Sammlung.

Der Handelsposten im Juni erstrahlt in sonnengetränktem Glanz und bietet eine lebendige Auswahl an von An'she inspirierten Reittieren, Transmogrifikationen und Waffen in goldenen Tönen und feurigen Designs, die gesammelt werden können. Spieler können an einer Vielzahl an Aktivitäten teilnehmen, um Händlerdevisen zu verdienen. Füllt euer Reisetagebuch, um euch die Bonusbelohnung für diesen Monat – das Reittier „Flammengezeichneter Sonnenroc“ – zu holen und euch in strahlendem Glanz in die Lüfte zu erheben.

Besucht T&W** (Tawney und Wilder) direkt außerhalb des Magierviertels in Sturmwind oder den Handelsposten Zen'shiri neben der Feste Grommash in Orgrimmar, um einen Blick auf die neuesten verfügbaren Waren*** zu werfen. Spielercharaktere können zudem den Handelsposten in den Hauptstädten Dornogal (die Schmiedegründe) auf der Insel von Dorn und im erneuerten Silbermond besuchen, wo sowohl Vertreter von Tawney und Wilder als auch des Handelspostens Zen'shiri die Türen für sie öffnen.

Schaut euch das Sortiment für Juni an

Reit- und Haustiere

Dämmergezeichneter Sonnenroc

Reittier

„Vor langer Zeit inspirierten die dämmergezeichneten Silhouetten dieser Rocs viele Lagerfeuergeschichten. Ihre Rückkehr nach Kalimdor hat den verlorenen Legenden über diese Herolde von An'she neues Leben eingehaucht.“

Sandskarabäus

Haustier

„Er ist zwar leicht mit einem einfachen Käfer zu verwechseln, aber nach einem Stich des Sandskarabäus ist jeder Zweifel ausgeräumt, solltet Ihr das Pech haben, gestochen zu werden.“

Rüstungstransmogrifikationsvorlagen

Ensemble: Bemaltes Schlachtgewand des Abendläufers

Kopf, Schultern x2, Hemd, Brust, Taille x2, Beine x2, Füße, Handgelenke, Hände, Umhang/Rücken

„Die dunkle Farbpalette der Abendläufer steht symbolisch für die kürzeren Tage, die nahende Wintersonnenwende und An'shes wohlverdiente Zeit der Rast.“

Ensemble: Bemaltes Schlachtgewand des Sonnenbringers

Kopf, Schultern x2, Hemd, Brust, Taille x2, Beine x2, Füße, Handgelenke, Hände, Umhang/Rücken

„Der Legende nach entfachten die ersten Tauren, die sich im Steinkrallengebirge niederließen, große Freudenfeuer zu An'shes Ehren.“

Krone aus sonnengelben Frühlingsblumen

Kopf

„Leben allein ist nicht genug... Man braucht Sonne, Freiheit und einen kleinen Blumenkranz.“

* Ensemble: Führungstotems des Sonnenbringers

Rücken x2

„Vor langer Zeit wurden große, brennende Totems auf die höchsten Gipfel des Steinkrallengebirges gebracht, um die Finsternis zu erhellen, die das Gebirge umgab.“

*Pakete mit Totemgegenständen für den Rücken enthalten einen für Tauren spezifischen Gegenstand und einen volksunabhängigen Gegenstand.

Waffentransmogrifikationsvorlagen

Fackelklinge des Sonnenbringers

Einhandschwert

„Dieses Schwert wurde während einer Sonnenfinsternis geschmiedet und gesegnet und trägt den sengenden Zorn von An'she in sich.“ Totemschneide des Sonnenbringers

Einhandaxt

„Das Lodern von An'shes Segen fließt durch diese Waffe.“



Fackelklinge des Abendläufers

Einhandschwert

„Einer Legende der Tauren nach führt An'she lodernde Klingen, um die nahenden Schatten zu zerschneiden.“

Totemschneide des Abendläufers

Einhandaxt

„Wird von Abendläufern im Dunkel der Nacht getragen, kurz vor der Morgendämmerung.“

Die Bonusbelohnung für diesen Monat

Flammengezeichneter Sonnenroc

Reittier

„In vergangenen Zeitaltern hielt man die Sonnenrocs von Kalimdor für die Boten von An'she, denn sie trugen das erste Feuer des Morgengrauens und das letzte Licht der Abenddämmerung mit sich.“

Schließt Aktivitäten ab, um die Leiste oben im Reisetagebuch innerhalb des Abenteuerführers (UMSCHALT + J)*** zu füllen und ihr erhaltet die Bonusbelohnung für diesen Monat – den Flammengezeichnete Sonnenroc (Reittier). Steigt in die Lüfte auf einem eindrucksvollen neuen Reittier, das euren Abenteuern einen Hauch von An'shes strahlendem Glanz verleiht.

So funktioniert’s

Holt euch jeden Monat Devisen

Zu Beginn jeden Monats erhalten Spieler mit einem aktiven Account ohne Beanstandungen automatisch 500 Händlerdevisen aus der Truhe des Sammlers. Wenn ihr zu Beginn des neuen Monats keine aktive Spielzeit auf eurem Account habt oder über kein Abonnement verfügt, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Eure Devisen werden eurem Account am ersten Tag des Monats gutgeschrieben, an dem ihr Spielzeit oder ein aktives Abonnement habt. Die Menge ist für alle Spieler gleich, unabhängig davon, wie ihr für eure Spielzeit bezahlt.

Das Reisetagebuch

Schließt monatliche Aktivitäten im neuen Reisetagebuch ab. Jeden Monat gibt es ein wechselndes, thematisch abgestimmtes Set von Aktivitäten. Diese Aktivitäten bieten euch die Gelegenheit auf bis zu 500 zusätzliche Händlerdevisen. Ihr könnt jeden Monat nur eine bestimmte Menge Devisen durch den Abschluss von Aktivitäten verdienen, ihr müsst also nicht jeden Monat alle Aktivitäten im Tagebuch abschließen. Euch steht eine Reihe von spannenden Aktivitäten im Spiel offen, aus denen ihr auswählen könnt, um leicht an Devisen zu kommen. Spieler können Devisen ganz einfach beim Spielen verdienen, etwa durch das Abschließen von Quests, bei Kämpfen auf Schlachtfeldern, durch die Teilnahme an Feiertagsaktivitäten oder in Dungeons auf Mythisch+. Ihr könnt aber auch an Aktivitäten teilnehmen, die extra für den jeweiligen Monat erdacht wurden.

Einen Gegenstand festhalten

Keine Sorge, falls ihr euch gegen Ende des Monats den einen Gegenstand noch nicht geholt habt, der für euch ein „absolutes Muss“ ist. Ihr könnt einen Gegenstand „festhalten“, damit ihr ihn später erwerben könnt. Wenn ihr einen Gegenstand festhaltet, bleibt er beim Monatswechsel verfügbar, bis er erworben oder ausgetauscht wird.

Falls die Angebote dieses Monats nicht nach eurem Geschmack waren, könnt ihr eure Händlerdevisen ganz einfach für später aufsparen. Nicht ausgegebene Devisen laufen euch nicht davon, sondern werden in den nächsten Monat mitgenommen.