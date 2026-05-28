WoW Handelsposten im Juni: Sonnenroc, Transmogs und weitere Belohnungen
Inhaltsverzeichnis
Der Sommer hält Einzug in World of Warcraft! Im Juni 2026 erstrahlt der Handelsposten in sonnengetränktem Glanz und präsentiert ein Sortiment, das von der Gottheit An'she inspiriert ist. Dich erwarten in diesem Monat zahlreiche Reittiere, Haustiere, Waffen- und Rüstungstransmogrifikationen in goldenen Tönen und feurigen Designs. Indem du an verschiedenen Aktivitäten im Spiel teilnimmst, verdienst du Händlerdevisen, um dir diese kosmetischen Gegenstände zu sichern. Wenn du dein Reisetagebuch im Juni vollständig füllst, erhältst du zudem eine exklusive Bonusbelohnung für deine Sammlung.
Die wichtigsten Fakten im Überblick:
- Thema des Monats: Sonnengetränkte, feurige und goldene Designs, die von An'she inspiriert sind.
- Bonusbelohnung: Das Reittier „Flammengezeichneter Sonnenroc“ wartet auf dich, sobald du die Leiste im Reisetagebuch über den Abenteuerführer (UMSCHALT + J) komplett gefüllt hast.
- Verfügbare Standorte des Handelspostens:
- Sturmwind (Tawney und Wilder, außerhalb des Magierviertels)
- Orgrimmar (Zen'shiri, neben der Feste Grommash)
- Dornogal (Die Schmiedegründe auf der Insel von Dorn)
- Silbermond (Im erneuerten Stadtgebiet)
- Highlights aus dem Juni-Sortiment:
- Reit- und Haustiere: Dämmergezeichneter Sonnenroc (700 Devisen), Kaltflammenkernmäre (700 Devisen), Zügel der gefleckten schwarzen Reitziege (325 Devisen) und das Haustier Sandskarabäus (250 Devisen).
- Rüstungen: Ensembles des bemalten Schlachtgewands des Abendläufers sowie des Sonnenbringers (je 675 Devisen).
- Waffen: Diverse Fackelklingen, Totemschneiden und das Flammenschwert (jeweils als Variante des Abendläufers oder Sonnenbringers).
- So sammelst du Händlerdevisen: Du erhältst automatisch 500 Händlerdevisen zu Beginn des Monats aus der Truhe des Sammlers (sofern deine Spielzeit aktiv ist). Bis zu 500 weitere Devisen kannst du durch den Abschluss von Aktivitäten im Reisetagebuch (wie Quests, Dungeons oder Schlachtfelder) verdienen.
- Gegenstände festhalten: Du hast die Möglichkeit, einen begehrten Gegenstand am Handelsposten einzufrieren. Dieser bleibt dann auch nach dem Monatswechsel so lange für dich reserviert, bis du ihn kaufst oder ersetzt. Nicht genutzte Devisen verfallen nicht, sondern werden in den Folgmonat übernommen.
Der Handelsposten im Juni erstrahlt in sonnengetränktem Glanz und bietet eine lebendige Auswahl an von An'she inspirierten Reittieren, Transmogrifikationen und Waffen in goldenen Tönen und feurigen Designs, die gesammelt werden können. Spieler können an einer Vielzahl an Aktivitäten teilnehmen, um Händlerdevisen zu verdienen. Füllt euer Reisetagebuch, um euch die Bonusbelohnung für diesen Monat – das Reittier „Flammengezeichneter Sonnenroc“ – zu holen und euch in strahlendem Glanz in die Lüfte zu erheben.
Besucht T&W** (Tawney und Wilder) direkt außerhalb des Magierviertels in Sturmwind oder den Handelsposten Zen'shiri neben der Feste Grommash in Orgrimmar, um einen Blick auf die neuesten verfügbaren Waren*** zu werfen. Spielercharaktere können zudem den Handelsposten in den Hauptstädten Dornogal (die Schmiedegründe) auf der Insel von Dorn und im erneuerten Silbermond besuchen, wo sowohl Vertreter von Tawney und Wilder als auch des Handelspostens Zen'shiri die Türen für sie öffnen.
Schaut euch das Sortiment für Juni an
Reit- und Haustiere
Gegenstandsname
Gegenstandstyp
Kosten
Sandskarabäus
Haustier
250 Händlerdevisen
Zügel der gefleckten schwarzen Reitziege
Reittier
325 Händlerdevisen
Kaltflammenkernmäre
Reittier
700 Händlerdevisen
Reittier
700 Händlerdevisen
Rüstungstransmogrifikationsvorlagen
*Pakete mit Totemgegenständen für den Rücken enthalten einen für Tauren spezifischen Gegenstand und einen volksunabhängigen Gegenstand.
Gegenstandsname
Gegenstandstyp
Kosten
Sonnengelber Dünenstoffgürtel
Taille
30 Händlerdevisen
Sonnengelber Dünenstoffrock
Beine
35 Händlerdevisen
Sonnengelbe Dünenstoffweste
Brust
35 Händlerdevisen
Krone aus sonnengelben Frühlingsblumen Kopf 50 Händlerdevisen Sonnige Wintermütze Kopf 50 Händlerdevisen Sonnengelbe Maske der Selbstjustiz Kopf 50 Händlerdevisen Klassischer sonnengelber Wappenrock Wappenrock 100 Händlerdevisen Ensemble: Sonniges Gewand des Zauberers Kopf und Rücken/Umhang 100 Händlerdevisen Ensemble: Sonniger Trainingsanzug Brust und Beine 100 Händlerdevisen Geschmolzener Infernohelm Kopf 300 Händlerdevisen Ensemble: Führungstotems des Abendläufers Rücken x2 350 Händlerdevisen Ensemble: Führungstotems des Sonnenbringers Rücken x2 350 Händlerdevisen Ensemble: Kampfplatte der Lavageborenen Kopf, Schulter, Brust, Taille, Beine, Füße, Handgelenk, Hände, Rücken/Umhang 550 Händlerdevisen Ensemble: Bemaltes Schlachtgewand des Abendläufers Kopf, Schultern x2, Hemd, Brust, Taille x2, Beine x2, Füße, Handgelenke, Hände, Umhang/Rücken 675 Händlerdevisen Ensemble: Bemaltes Schlachtgewand des Sonnenbringers Kopf, Schultern x2, Hemd, Brust, Taille x2, Beine x2, Füße, Handgelenke, Hände, Umhang/Rücken 675 Händlerdevisen
Waffentransmogrifikationsvorlagen
Gegenstandsname
Gegenstandstyp
Kosten
Roter Flammenbrenner
Schusswaffe
150 Händlerdevisen
Widerhaken der Lavageborenen
Dolch
200 Händlerdevisen
Klinge der Lavageborenen
Einhandaxt
200 Händlerdevisen
Fackelklinge des Abendläufers
Einhandschwert
230 Händlerdevisen Fackelklinge des Sonnenbringers Einhandschwert 230 Händlerdevisen Totemschneide des Abendläufers Einhandaxt 230 Händlerdevisen Totemschneide des Sonnenbringers Einhandaxt 230 Händlerdevisen Bartaxt des Sonnenbrunnens Stangenwaffe 245 Händlerdevisen Flammenschwert des Abendläufers Zweihandschwert 260 Händlerdevisen Flammenschwert des Sonnenbringers Zweihandschwert 260 Händlerdevisen Totemgroßaxt des Abendläufers Zweihandaxt 260 Händlerdevisen Totemgroßaxt des Sonnenbringers Zweihandaxt 260 Händlerdevisen
Die Bonusbelohnung für diesen Monat
Schließt Aktivitäten ab, um die Leiste oben im Reisetagebuch innerhalb des Abenteuerführers (UMSCHALT + J)*** zu füllen und ihr erhaltet die Bonusbelohnung für diesen Monat – den Flammengezeichnete Sonnenroc (Reittier). Steigt in die Lüfte auf einem eindrucksvollen neuen Reittier, das euren Abenteuern einen Hauch von An'shes strahlendem Glanz verleiht.
So funktioniert’s
Holt euch jeden Monat Devisen
Zu Beginn jeden Monats erhalten Spieler mit einem aktiven Account ohne Beanstandungen automatisch 500 Händlerdevisen aus der Truhe des Sammlers. Wenn ihr zu Beginn des neuen Monats keine aktive Spielzeit auf eurem Account habt oder über kein Abonnement verfügt, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Eure Devisen werden eurem Account am ersten Tag des Monats gutgeschrieben, an dem ihr Spielzeit oder ein aktives Abonnement habt. Die Menge ist für alle Spieler gleich, unabhängig davon, wie ihr für eure Spielzeit bezahlt.
Das Reisetagebuch
Schließt monatliche Aktivitäten im neuen Reisetagebuch ab. Jeden Monat gibt es ein wechselndes, thematisch abgestimmtes Set von Aktivitäten. Diese Aktivitäten bieten euch die Gelegenheit auf bis zu 500 zusätzliche Händlerdevisen. Ihr könnt jeden Monat nur eine bestimmte Menge Devisen durch den Abschluss von Aktivitäten verdienen, ihr müsst also nicht jeden Monat alle Aktivitäten im Tagebuch abschließen. Euch steht eine Reihe von spannenden Aktivitäten im Spiel offen, aus denen ihr auswählen könnt, um leicht an Devisen zu kommen. Spieler können Devisen ganz einfach beim Spielen verdienen, etwa durch das Abschließen von Quests, bei Kämpfen auf Schlachtfeldern, durch die Teilnahme an Feiertagsaktivitäten oder in Dungeons auf Mythisch+. Ihr könnt aber auch an Aktivitäten teilnehmen, die extra für den jeweiligen Monat erdacht wurden.
Einen Gegenstand festhalten
Keine Sorge, falls ihr euch gegen Ende des Monats den einen Gegenstand noch nicht geholt habt, der für euch ein „absolutes Muss“ ist. Ihr könnt einen Gegenstand „festhalten“, damit ihr ihn später erwerben könnt. Wenn ihr einen Gegenstand festhaltet, bleibt er beim Monatswechsel verfügbar, bis er erworben oder ausgetauscht wird.
Falls die Angebote dieses Monats nicht nach eurem Geschmack waren, könnt ihr eure Händlerdevisen ganz einfach für später aufsparen. Nicht ausgegebene Devisen laufen euch nicht davon, sondern werden in den nächsten Monat mitgenommen.
Quelle: BlizzardZurück zur Übersicht
Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.Zurück zur Übersicht
Kommentare: