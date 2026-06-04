Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0.5
WoWNewsarchivJuni 2026WoW Patch 12.0.7: Schließe dich dem Kampf in Val und Naigtal an

WoW Patch 12.0.7: Schließe dich dem Kampf in Val und Naigtal an

Geschrieben von Telias am 04.06.2026 um 09:26
Inhaltsverzeichnis
  1. Wichtige Fakten auf einen Blick

Mit dem kommenden Patch 12.0.7 erwarten dich in World of Warcraft brandneue Inhalte. Du schließt dich den Illidari sowie der Armee des Lichts an und reist nach Val und Naigtal, um die Anführer der Leere zu bekämpfen. Deine Reise beginnt bei Rissklinge Maella in Silbermond, von wo aus du durch ein Portal im Leerensturm am Heulenden Grat gelangst. Es erwarten dich wöchentlich wechselnde Gebiete, Quests, seltene Gegner und Weltbosse, die du wahlweise im normalen oder heroischen Schwierigkeitsgrad bestreiten kannst, um mächtige Beute, Transmogs und neue Behausungsdekorationen zu ergattern.

World of Warcraft: Kampf in Val und Naigtal

Wichtige Fakten auf einen Blick

  • Neuer Patch-Inhalt: Die Invasionen sind ein neuer Inhalt für World of Warcraft, der mit Patch 12.0.7 hinzugefügt wird.
  • Fraktionen & Ziele: Du verbündest dich mit den Illidari und der Armee des Lichts, um die Anführer der Leere in den Gebieten Val (eine eisige Welt) und Naigtal (eine pilzüberwucherte Sumpfwelt) zu bekämpfen.
  • Ablauf & Rotation: Die Questreihe startet bei Rissklinge Maella in Silbermond. Die Gebiete rotieren wöchentlich und sind jeweils für eine Woche über ein Portal im Leerensturm am Heulenden Grat zugänglich.
  • Aktivitäten: Du absolvierst Quests, besiegst seltene Gegner, schließt Weltquests ab und stellst dich den Weltbossen Imperator Pertinax (auf Val) und Nexushauptmann Leth'ir (auf Naigtal).
  • Schwierigkeitsgrade: Alle Inhalte stehen dir im normalen und heroischen Schwierigkeitsgrad zur Verfügung, wobei der heroische Modus bessere Belohnungen gewährt.
  • Belohnungssysteme: Du sammelst Feldauszeichnungen und Leerenlichtmergel für Händler im Umbralbasislager. Zudem schaltest du Belohnungen der Großen Schatzkammer frei und erhältst durch wöchentliche Quests eine Truhe des Risspirschers.
  • Besondere Items: Du kannst ein neues Spielzeug (Lichtschleierrückrufsignal mit 15 Minuten Abklingzeit) sowie Waffentransmogs, Rüstungsteile der Eingreiftruppe und Behausungsdekorationen bei den Händlern Feldschmied Ventem und Zuronar erwerben.

Schließt euch den Illidari und der Armee des Lichts an und reist nach Val und Naigtal, um den Anführern der Leere das Handwerk zu legen.

Sprecht zunächst in Silbermond mit Rissklinge Maella, um die neue Questreihe zu beginnen, und reist dann durch das Portal im Leerensturm am Heulenden Grat. Die Gebiete wechseln wöchentlich und sind jeweils eine Woche lang verfügbar.

Ihr durchlauft eine Vielzahl von Quests, besiegt seltene Gegner, schließt Weltquests ab und stellt euch den Weltbossen in beiden Gebieten, die für die Invasionen in Azeroth verantwortlich sind.

Wie schwer darf es denn sein? (Und wie reich möchtet ihr belohnt werden?)

Wenn ihr das Portal zum Reiseziel auswählt, müsst ihr euch entscheiden, ob ihr euch den Herausforderungen im normalen oder heroischen Schwierigkeitsgrad stellen wollt. Auf dem Schwierigkeitsgrad Heroisch winken natürlich größere Belohnungen.

Für eure Mühen erhaltet ihr Feldauszeichnungen, die ihr bei den Händlern im Umbralbasislager gegen eine Vielzahl neuer Gegenstände eintauschen könnt.

Für den Abschluss der Quests „Konfrontationen auf Val“ oder „Konfrontationen auf Naigtal“ werdet ihr mit einer Truhe des Risspirschers belohnt. Wie bei Tiefen und Beutejagden schalten Spieler Belohnungen der Großen Schatzkammer für die Weltinhalte frei.

Truhe des Risspirschers: „Die Truhe enthält Feldauszeichnungen, Reliktkastenschlüsselsplitter, Materialien zur Aufwertung von Ausrüstung, Gold und mehr.“

  Normal Heroisch
Feldauszeichnungen Erhaltet Feldauszeichnungen durch das Abschließen von Weltquests und Ereignissen, das Besiegen seltener Gegner sowie das Plündern von Schätzen. Das Abschließen von Weltquests und Ereignissen, das Besiegen seltener Gegner sowie das Plündern von Schätzen gewähren auf dem Schwierigkeitsgrad 'Heroisch' mehr Feldauszeichnungen.
Zurückgelassene Waffen Besiegt seltene Gegner, um eine Chance auf Ausrüstungsgegenstände des Champions 1/6 für eure Kriegsmeute zu erhalten. Besiegt seltene Gegner, um eine Chance auf Ausrüstungsgegenstände des Champions 4/6 für eure Kriegsmeute zu erhalten.
Imperator Pertinax und Nexushauptmann Leth'ir Besiegt den Weltboss dieser Welt und erhaltet einen Championgegenstand für eure Kriegsmeute. Besiegt den Weltboss dieser Welt und erhaltet einen heroischen Gegenstand für eure Kriegsmeute.

Das Abenteuer geht weiter – die ganze Woche lang

Ihr könnt den Kampf gegen die Streitkräfte der Leere fortsetzen, indem ihr an Weltquests und Ereignissen teilnehmt oder seltene Gegner, Aufseher und Elitegegner bekämpft.

Ins Umbralbasislager auf Naigtal oder Val zurückzukehren, ist ganz einfach. Ihr könnt dafür das Lichtschleierrückrufsignal nutzen, das ihr früh in der Questreihe als Spielzeug erhaltet.

Spielzeug: Lichtschleierrückrufsignal: Bringt euch zum aktuell aktiven Umbralbasislager auf Naigtal oder Val zurück. Zielort kann sich unterscheiden. (15 Minuten Abklingzeit) „Bringt euch zum Umbralbasislager auf Val oder Naigtal zurück.“

Im Umbralbasislager erhältlich: Transmogs und neue Behausungsdekorationen

Verkäufer: Feldschmied Ventem üstung>

Name

Gegenstandstyp

Kosten

Turmschild der Eingreiftruppe

Schild

60 Feldauszeichnungen, 500 Leerenlichtmergel

Laterne der Eingreiftruppe

Schildhand

60 Feldauszeichnungen, 500 Leerenlichtmergel

Krummschwert der Eingreiftruppe

Zweihandschwert

60 Feldauszeichnungen, 500 Leerenlichtmergel

Spitze der Eingreiftruppe

Zweihandaxt

60 Feldauszeichnungen, 500 Leerenlichtmergel

Speer der Eingreiftruppe

Stangenwaffe

60 Feldauszeichnungen, 500 Leerenlichtmergel

Langbogen der Eingreiftruppe

Bogen

60 Feldauszeichnungen, 500 Leerenlichtmergel

Kriegsgleve der Eingreiftruppe

Kriegsgleven

60 Feldauszeichnungen, 500 Leerenlichtmergel

Langschwert der Eingreiftruppe

Einhandschwert

60 Feldauszeichnungen, 500 Leerenlichtmergel

Hammer der Eingreiftruppe

Einhandstreitkolben

60 Feldauszeichnungen, 500 Leerenlichtmergel

Kukri der Eingreiftruppe

Einhanddolch

60 Feldauszeichnungen, 500 Leerenlichtmergel

Kriegsbeil der Eingreiftruppe

Einhandaxt

60 Feldauszeichnungen, 500 Leerenlichtmergel

Unterarmschienen der Eingreiftruppe

Platte: Handgelenk

30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel

Gurt der Eingreiftruppe

Platte: Taille

30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel

Schulterstücke der Eingreiftruppe

Platte: Schulter

30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel

Beinplatten der Eingreiftruppe

Platte: Beine

30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel

Helm der Eingreiftruppe

Platte: Kopf

30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel

Stulpen der Eingreiftruppe

Platte: Hände

30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel

Großstiefel der Eingreiftruppe

Platte: Füße

30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel

Brustplatte der Eingreiftruppe

Platte: Brust

30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel

Bänder der Eingreiftruppe

Kettenrüstung: Handgelenk

30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel

Schnallengürtel der Eingreiftruppe

Kettenrüstung: Taille

30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel

Schulterschützer der Eingreiftruppe

Kettenrüstung: Schulter

30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel

Beinschützer der Eingreiftruppe

Kettenrüstung: Beine

30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel

Rüstungshelm der Eingreiftruppe

Kettenrüstung: Kopf

30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel

Handschutz der Eingreiftruppe

Kettenrüstung: Hände

30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel

Sabatons der Eingreiftruppe

Kettenrüstung: Füße

30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel

Halsberge der Eingreiftruppe

Kettenrüstung: Brust

30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel

Bindungen der Eingreiftruppe

Leder: Handgelenk

30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel

Gürtel der Eingreiftruppe

Leder: Taille

30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel

Schulterpolster der Eingreiftruppe

Leder: Schulter

30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel

Beinkleider der Eingreiftruppe

Leder: Beine

30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel

Maske der Eingreiftruppe

Leder: Kopf

30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel

Handschützer der Eingreiftruppe

Leder: Hände

30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel

Stiefel der Eingreiftruppe

Leder: Füße

30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel

Wams der Eingreiftruppe

Leder: Brust

30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel

Manschetten der Eingreiftruppe

Stoff: Handgelenk

30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel

Kordel der Eingreiftruppe

Stoff: Taille

30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel

Spitzen der Eingreiftruppe

Stoff: Schulter

30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel

Strumpfhose der Eingreiftruppe

Stoff: Beine

30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel

Krone der Eingreiftruppe

Stoff: Kopf

30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel

Handschuhe der Eingreiftruppe

Stoff: Hände

30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel

Pantoffeln der Eingreiftruppe

Stoff: Füße

30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel

Gewänder der Eingreiftruppe

Stoff: Brust

30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel

Umhang der Eingreiftruppe

Rücken

30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel

Cape der Eingreiftruppe

Rücken

30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel

Tuch der Eingreiftruppe

Rücken

30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel

Schal der Eingreiftruppe

Rücken

30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel

Verkäufer: Zuronar

Waffentransmogrifikationen, Behausungsdekorationen und mehr.

Arsenal: Lichtgeschmiedete Bewaffnung
(Enthält: Gesegnete Argunitkriegsklinge, Schimmerspeer der Lichtspeerspitze, Lichtschleierbindungssignal.)

Zweihandwaffe, Zweihandwaffe, Schildhand

60 Feldauszeichnungen, 500 Leerenlichtmergel

Kristallleuchtfeuer der Lichtrunen

Einhandstreitkolben

60 Feldauszeichnungen, 500 Leerenlichtmergel

Argunitklinge des Lichtschleiers

Einhandschwert

60 Feldauszeichnungen, 500 Leerenlichtmergel

Energieloser Belagerungsbrecher der Lichtgeschmiedeten

Behausungsdekoration

500 Leerenlichtmergel

Lichtgeschmiedete Konsole des Großkonstrukteurs

Behausungsdekoration

250 Leerenlichtmergel

Transportplattform des Lichtschleiers

Behausungsdekoration

250 Leerenlichtmergel

Kriegsbanner des strahlenden Soldaten

Behausungsdekoration

150 Leerenlichtmergel

Goldene Barrikade des strahlenden Verteidigers

Behausungsdekoration

150 Leerenlichtmergel

Goldener Zaun des strahlenden Spähers

Behausungsdekoration

150 Leerenlichtmergel

Versammelt euch, rüstet euch aus und reist an die Front nach Val und Naigtal. Wir sehen uns dort!

Quelle: Blizzard

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