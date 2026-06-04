WoW Patch 12.0.7: Schließe dich dem Kampf in Val und Naigtal an
Inhaltsverzeichnis
Mit dem kommenden Patch 12.0.7 erwarten dich in World of Warcraft brandneue Inhalte. Du schließt dich den Illidari sowie der Armee des Lichts an und reist nach Val und Naigtal, um die Anführer der Leere zu bekämpfen. Deine Reise beginnt bei Rissklinge Maella in Silbermond, von wo aus du durch ein Portal im Leerensturm am Heulenden Grat gelangst. Es erwarten dich wöchentlich wechselnde Gebiete, Quests, seltene Gegner und Weltbosse, die du wahlweise im normalen oder heroischen Schwierigkeitsgrad bestreiten kannst, um mächtige Beute, Transmogs und neue Behausungsdekorationen zu ergattern.
Wichtige Fakten auf einen Blick
- Neuer Patch-Inhalt: Die Invasionen sind ein neuer Inhalt für World of Warcraft, der mit Patch 12.0.7 hinzugefügt wird.
- Fraktionen & Ziele: Du verbündest dich mit den Illidari und der Armee des Lichts, um die Anführer der Leere in den Gebieten Val (eine eisige Welt) und Naigtal (eine pilzüberwucherte Sumpfwelt) zu bekämpfen.
- Ablauf & Rotation: Die Questreihe startet bei Rissklinge Maella in Silbermond. Die Gebiete rotieren wöchentlich und sind jeweils für eine Woche über ein Portal im Leerensturm am Heulenden Grat zugänglich.
- Aktivitäten: Du absolvierst Quests, besiegst seltene Gegner, schließt Weltquests ab und stellst dich den Weltbossen Imperator Pertinax (auf Val) und Nexushauptmann Leth'ir (auf Naigtal).
- Schwierigkeitsgrade: Alle Inhalte stehen dir im normalen und heroischen Schwierigkeitsgrad zur Verfügung, wobei der heroische Modus bessere Belohnungen gewährt.
- Belohnungssysteme: Du sammelst Feldauszeichnungen und Leerenlichtmergel für Händler im Umbralbasislager. Zudem schaltest du Belohnungen der Großen Schatzkammer frei und erhältst durch wöchentliche Quests eine Truhe des Risspirschers.
- Besondere Items: Du kannst ein neues Spielzeug (Lichtschleierrückrufsignal mit 15 Minuten Abklingzeit) sowie Waffentransmogs, Rüstungsteile der Eingreiftruppe und Behausungsdekorationen bei den Händlern Feldschmied Ventem und Zuronar erwerben.
Schließt euch den Illidari und der Armee des Lichts an und reist nach Val und Naigtal, um den Anführern der Leere das Handwerk zu legen.
Sprecht zunächst in Silbermond mit Rissklinge Maella, um die neue Questreihe zu beginnen, und reist dann durch das Portal im Leerensturm am Heulenden Grat. Die Gebiete wechseln wöchentlich und sind jeweils eine Woche lang verfügbar.
Ihr durchlauft eine Vielzahl von Quests, besiegt seltene Gegner, schließt Weltquests ab und stellt euch den Weltbossen in beiden Gebieten, die für die Invasionen in Azeroth verantwortlich sind.
Wie schwer darf es denn sein? (Und wie reich möchtet ihr belohnt werden?)
Wenn ihr das Portal zum Reiseziel auswählt, müsst ihr euch entscheiden, ob ihr euch den Herausforderungen im normalen oder heroischen Schwierigkeitsgrad stellen wollt. Auf dem Schwierigkeitsgrad Heroisch winken natürlich größere Belohnungen.
Für eure Mühen erhaltet ihr Feldauszeichnungen, die ihr bei den Händlern im Umbralbasislager gegen eine Vielzahl neuer Gegenstände eintauschen könnt.
Für den Abschluss der Quests „Konfrontationen auf Val“ oder „Konfrontationen auf Naigtal“ werdet ihr mit einer Truhe des Risspirschers belohnt. Wie bei Tiefen und Beutejagden schalten Spieler Belohnungen der Großen Schatzkammer für die Weltinhalte frei.
Truhe des Risspirschers: „Die Truhe enthält Feldauszeichnungen, Reliktkastenschlüsselsplitter, Materialien zur Aufwertung von Ausrüstung, Gold und mehr.“
Normal Heroisch Feldauszeichnungen Erhaltet Feldauszeichnungen durch das Abschließen von Weltquests und Ereignissen, das Besiegen seltener Gegner sowie das Plündern von Schätzen. Das Abschließen von Weltquests und Ereignissen, das Besiegen seltener Gegner sowie das Plündern von Schätzen gewähren auf dem Schwierigkeitsgrad 'Heroisch' mehr Feldauszeichnungen. Zurückgelassene Waffen Besiegt seltene Gegner, um eine Chance auf Ausrüstungsgegenstände des Champions 1/6 für eure Kriegsmeute zu erhalten. Besiegt seltene Gegner, um eine Chance auf Ausrüstungsgegenstände des Champions 4/6 für eure Kriegsmeute zu erhalten. Imperator Pertinax und Nexushauptmann Leth'ir Besiegt den Weltboss dieser Welt und erhaltet einen Championgegenstand für eure Kriegsmeute. Besiegt den Weltboss dieser Welt und erhaltet einen heroischen Gegenstand für eure Kriegsmeute.
Das Abenteuer geht weiter – die ganze Woche lang
Ihr könnt den Kampf gegen die Streitkräfte der Leere fortsetzen, indem ihr an Weltquests und Ereignissen teilnehmt oder seltene Gegner, Aufseher und Elitegegner bekämpft.
Ins Umbralbasislager auf Naigtal oder Val zurückzukehren, ist ganz einfach. Ihr könnt dafür das Lichtschleierrückrufsignal nutzen, das ihr früh in der Questreihe als Spielzeug erhaltet.
Spielzeug: Lichtschleierrückrufsignal: Bringt euch zum aktuell aktiven Umbralbasislager auf Naigtal oder Val zurück. Zielort kann sich unterscheiden. (15 Minuten Abklingzeit) „Bringt euch zum Umbralbasislager auf Val oder Naigtal zurück.“
Im Umbralbasislager erhältlich: Transmogs und neue Behausungsdekorationen
Verkäufer: Feldschmied Ventem
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Name
Gegenstandstyp
Kosten
Turmschild der Eingreiftruppe
Schild
60 Feldauszeichnungen, 500 Leerenlichtmergel
Laterne der Eingreiftruppe
Schildhand
60 Feldauszeichnungen, 500 Leerenlichtmergel
Krummschwert der Eingreiftruppe
Zweihandschwert
60 Feldauszeichnungen, 500 Leerenlichtmergel
Spitze der Eingreiftruppe
Zweihandaxt
60 Feldauszeichnungen, 500 Leerenlichtmergel
Speer der Eingreiftruppe
Stangenwaffe
60 Feldauszeichnungen, 500 Leerenlichtmergel
Langbogen der Eingreiftruppe
Bogen
60 Feldauszeichnungen, 500 Leerenlichtmergel
Kriegsgleve der Eingreiftruppe
Kriegsgleven
60 Feldauszeichnungen, 500 Leerenlichtmergel
Langschwert der Eingreiftruppe
Einhandschwert
60 Feldauszeichnungen, 500 Leerenlichtmergel
Hammer der Eingreiftruppe
Einhandstreitkolben
60 Feldauszeichnungen, 500 Leerenlichtmergel
Kukri der Eingreiftruppe
Einhanddolch
60 Feldauszeichnungen, 500 Leerenlichtmergel
Kriegsbeil der Eingreiftruppe
Einhandaxt
60 Feldauszeichnungen, 500 Leerenlichtmergel
Unterarmschienen der Eingreiftruppe
Platte: Handgelenk
30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel
Gurt der Eingreiftruppe
Platte: Taille
30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel
Schulterstücke der Eingreiftruppe
Platte: Schulter
30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel
Beinplatten der Eingreiftruppe
Platte: Beine
30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel
Helm der Eingreiftruppe
Platte: Kopf
30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel
Stulpen der Eingreiftruppe
Platte: Hände
30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel
Großstiefel der Eingreiftruppe
Platte: Füße
30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel
Brustplatte der Eingreiftruppe
Platte: Brust
30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel
Bänder der Eingreiftruppe
Kettenrüstung: Handgelenk
30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel
Schnallengürtel der Eingreiftruppe
Kettenrüstung: Taille
30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel
Schulterschützer der Eingreiftruppe
Kettenrüstung: Schulter
30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel
Beinschützer der Eingreiftruppe
Kettenrüstung: Beine
30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel
Rüstungshelm der Eingreiftruppe
Kettenrüstung: Kopf
30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel
Handschutz der Eingreiftruppe
Kettenrüstung: Hände
30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel
Sabatons der Eingreiftruppe
Kettenrüstung: Füße
30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel
Halsberge der Eingreiftruppe
Kettenrüstung: Brust
30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel
Bindungen der Eingreiftruppe
Leder: Handgelenk
30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel
Gürtel der Eingreiftruppe
Leder: Taille
30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel
Schulterpolster der Eingreiftruppe
Leder: Schulter
30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel
Beinkleider der Eingreiftruppe
Leder: Beine
30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel
Maske der Eingreiftruppe
Leder: Kopf
30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel
Handschützer der Eingreiftruppe
Leder: Hände
30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel
Stiefel der Eingreiftruppe
Leder: Füße
30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel
Wams der Eingreiftruppe
Leder: Brust
30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel
Manschetten der Eingreiftruppe
Stoff: Handgelenk
30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel
Kordel der Eingreiftruppe
Stoff: Taille
30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel
Spitzen der Eingreiftruppe
Stoff: Schulter
30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel
Strumpfhose der Eingreiftruppe
Stoff: Beine
30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel
Krone der Eingreiftruppe
Stoff: Kopf
30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel
Handschuhe der Eingreiftruppe
Stoff: Hände
30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel
Pantoffeln der Eingreiftruppe
Stoff: Füße
30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel
Gewänder der Eingreiftruppe
Stoff: Brust
30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel
Umhang der Eingreiftruppe
Rücken
30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel
Cape der Eingreiftruppe
Rücken
30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel
Tuch der Eingreiftruppe
Rücken
30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel
Schal der Eingreiftruppe
Rücken
30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel
Verkäufer: Zuronar
Waffentransmogrifikationen, Behausungsdekorationen und mehr.
Arsenal: Lichtgeschmiedete Bewaffnung
(Enthält: Gesegnete Argunitkriegsklinge, Schimmerspeer der Lichtspeerspitze, Lichtschleierbindungssignal.)
Zweihandwaffe, Zweihandwaffe, Schildhand
60 Feldauszeichnungen, 500 Leerenlichtmergel
Kristallleuchtfeuer der Lichtrunen
Einhandstreitkolben
60 Feldauszeichnungen, 500 Leerenlichtmergel
Argunitklinge des Lichtschleiers
Einhandschwert
60 Feldauszeichnungen, 500 Leerenlichtmergel
Energieloser Belagerungsbrecher der Lichtgeschmiedeten
Behausungsdekoration
500 Leerenlichtmergel
Lichtgeschmiedete Konsole des Großkonstrukteurs
Behausungsdekoration
250 Leerenlichtmergel
Transportplattform des Lichtschleiers
Behausungsdekoration
250 Leerenlichtmergel
Kriegsbanner des strahlenden Soldaten
Behausungsdekoration
150 Leerenlichtmergel
Goldene Barrikade des strahlenden Verteidigers
Behausungsdekoration
150 Leerenlichtmergel
Goldener Zaun des strahlenden Spähers
Behausungsdekoration
150 Leerenlichtmergel
Versammelt euch, rüstet euch aus und reist an die Front nach Val und Naigtal. Wir sehen uns dort!
Quelle: BlizzardZurück zur Übersicht
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