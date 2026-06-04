WoW Patch 12.0.7: Schließe dich dem Kampf in Val und Naigtal an

Mit dem kommenden Patch 12.0.7 erwarten dich in World of Warcraft brandneue Inhalte. Du schließt dich den Illidari sowie der Armee des Lichts an und reist nach Val und Naigtal, um die Anführer der Leere zu bekämpfen. Deine Reise beginnt bei Rissklinge Maella in Silbermond, von wo aus du durch ein Portal im Leerensturm am Heulenden Grat gelangst. Es erwarten dich wöchentlich wechselnde Gebiete, Quests, seltene Gegner und Weltbosse, die du wahlweise im normalen oder heroischen Schwierigkeitsgrad bestreiten kannst, um mächtige Beute, Transmogs und neue Behausungsdekorationen zu ergattern.

Schließt euch den Illidari und der Armee des Lichts an und reist nach Val und Naigtal, um den Anführern der Leere das Handwerk zu legen.

Sprecht zunächst in Silbermond mit Rissklinge Maella, um die neue Questreihe zu beginnen, und reist dann durch das Portal im Leerensturm am Heulenden Grat. Die Gebiete wechseln wöchentlich und sind jeweils eine Woche lang verfügbar.

Ihr durchlauft eine Vielzahl von Quests, besiegt seltene Gegner, schließt Weltquests ab und stellt euch den Weltbossen in beiden Gebieten, die für die Invasionen in Azeroth verantwortlich sind.

Wie schwer darf es denn sein? (Und wie reich möchtet ihr belohnt werden?)

Wenn ihr das Portal zum Reiseziel auswählt, müsst ihr euch entscheiden, ob ihr euch den Herausforderungen im normalen oder heroischen Schwierigkeitsgrad stellen wollt. Auf dem Schwierigkeitsgrad Heroisch winken natürlich größere Belohnungen.

Für eure Mühen erhaltet ihr Feldauszeichnungen, die ihr bei den Händlern im Umbralbasislager gegen eine Vielzahl neuer Gegenstände eintauschen könnt.

Für den Abschluss der Quests „Konfrontationen auf Val“ oder „Konfrontationen auf Naigtal“ werdet ihr mit einer Truhe des Risspirschers belohnt. Wie bei Tiefen und Beutejagden schalten Spieler Belohnungen der Großen Schatzkammer für die Weltinhalte frei.

Truhe des Risspirschers: „Die Truhe enthält Feldauszeichnungen, Reliktkastenschlüsselsplitter, Materialien zur Aufwertung von Ausrüstung, Gold und mehr.“

Erhebt euch gegen die eisigen Weiten von Val

Abtrünnige Leerenstreitkräfte haben eine dunkle Bastion der Macht in einer fernen, eisigen Welt errichtet.

Reist in die sturmgeschundene Einöde von Val und macht ihren schändlichen Plänen ein Ende. Durchquert die Sümpfe von Naigtal

Die Astralen der Hal'hadar haben eine Manaschmiedebasis in einer geheimnisvollen, pilzüberwucherten Welt errichtet.

Reist in die manasatten Sümpfe von Naigtal und macht ihrer hinterlistigen Operation ein Ende.

Normal Heroisch Feldauszeichnungen Erhaltet Feldauszeichnungen durch das Abschließen von Weltquests und Ereignissen, das Besiegen seltener Gegner sowie das Plündern von Schätzen. Das Abschließen von Weltquests und Ereignissen, das Besiegen seltener Gegner sowie das Plündern von Schätzen gewähren auf dem Schwierigkeitsgrad 'Heroisch' mehr Feldauszeichnungen. Zurückgelassene Waffen Besiegt seltene Gegner, um eine Chance auf Ausrüstungsgegenstände des Champions 1/6 für eure Kriegsmeute zu erhalten. Besiegt seltene Gegner, um eine Chance auf Ausrüstungsgegenstände des Champions 4/6 für eure Kriegsmeute zu erhalten. Imperator Pertinax und Nexushauptmann Leth'ir Besiegt den Weltboss dieser Welt und erhaltet einen Championgegenstand für eure Kriegsmeute. Besiegt den Weltboss dieser Welt und erhaltet einen heroischen Gegenstand für eure Kriegsmeute.

Imperator Pertinax auf Val Nexushauptmann Leth'ir auf Naigtal

Das Abenteuer geht weiter – die ganze Woche lang

Ihr könnt den Kampf gegen die Streitkräfte der Leere fortsetzen, indem ihr an Weltquests und Ereignissen teilnehmt oder seltene Gegner, Aufseher und Elitegegner bekämpft.

Ins Umbralbasislager auf Naigtal oder Val zurückzukehren, ist ganz einfach. Ihr könnt dafür das Lichtschleierrückrufsignal nutzen, das ihr früh in der Questreihe als Spielzeug erhaltet.

Spielzeug: Lichtschleierrückrufsignal: Bringt euch zum aktuell aktiven Umbralbasislager auf Naigtal oder Val zurück. Zielort kann sich unterscheiden. (15 Minuten Abklingzeit) „Bringt euch zum Umbralbasislager auf Val oder Naigtal zurück.“

Im Umbralbasislager erhältlich: Transmogs und neue Behausungsdekorationen

Verkäufer: Feldschmied Ventem üstung>

Name Gegenstandstyp Kosten Turmschild der Eingreiftruppe Schild 60 Feldauszeichnungen, 500 Leerenlichtmergel Laterne der Eingreiftruppe Schildhand 60 Feldauszeichnungen, 500 Leerenlichtmergel Krummschwert der Eingreiftruppe Zweihandschwert 60 Feldauszeichnungen, 500 Leerenlichtmergel Spitze der Eingreiftruppe Zweihandaxt 60 Feldauszeichnungen, 500 Leerenlichtmergel Speer der Eingreiftruppe Stangenwaffe 60 Feldauszeichnungen, 500 Leerenlichtmergel Langbogen der Eingreiftruppe Bogen 60 Feldauszeichnungen, 500 Leerenlichtmergel Kriegsgleve der Eingreiftruppe Kriegsgleven 60 Feldauszeichnungen, 500 Leerenlichtmergel Langschwert der Eingreiftruppe Einhandschwert 60 Feldauszeichnungen, 500 Leerenlichtmergel Hammer der Eingreiftruppe Einhandstreitkolben 60 Feldauszeichnungen, 500 Leerenlichtmergel Kukri der Eingreiftruppe Einhanddolch 60 Feldauszeichnungen, 500 Leerenlichtmergel Kriegsbeil der Eingreiftruppe Einhandaxt 60 Feldauszeichnungen, 500 Leerenlichtmergel Unterarmschienen der Eingreiftruppe Platte: Handgelenk 30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel Gurt der Eingreiftruppe Platte: Taille 30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel Schulterstücke der Eingreiftruppe Platte: Schulter 30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel Beinplatten der Eingreiftruppe Platte: Beine 30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel Helm der Eingreiftruppe Platte: Kopf 30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel Stulpen der Eingreiftruppe Platte: Hände 30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel Großstiefel der Eingreiftruppe Platte: Füße 30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel Brustplatte der Eingreiftruppe Platte: Brust 30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel Bänder der Eingreiftruppe Kettenrüstung: Handgelenk 30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel Schnallengürtel der Eingreiftruppe Kettenrüstung: Taille 30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel Schulterschützer der Eingreiftruppe Kettenrüstung: Schulter 30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel Beinschützer der Eingreiftruppe Kettenrüstung: Beine 30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel Rüstungshelm der Eingreiftruppe Kettenrüstung: Kopf 30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel Handschutz der Eingreiftruppe Kettenrüstung: Hände 30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel Sabatons der Eingreiftruppe Kettenrüstung: Füße 30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel Halsberge der Eingreiftruppe Kettenrüstung: Brust 30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel Bindungen der Eingreiftruppe Leder: Handgelenk 30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel Gürtel der Eingreiftruppe Leder: Taille 30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel Schulterpolster der Eingreiftruppe Leder: Schulter 30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel Beinkleider der Eingreiftruppe Leder: Beine 30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel Maske der Eingreiftruppe Leder: Kopf 30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel Handschützer der Eingreiftruppe Leder: Hände 30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel Stiefel der Eingreiftruppe Leder: Füße 30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel Wams der Eingreiftruppe Leder: Brust 30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel Manschetten der Eingreiftruppe Stoff: Handgelenk 30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel Kordel der Eingreiftruppe Stoff: Taille 30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel Spitzen der Eingreiftruppe Stoff: Schulter 30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel Strumpfhose der Eingreiftruppe Stoff: Beine 30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel Krone der Eingreiftruppe Stoff: Kopf 30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel Handschuhe der Eingreiftruppe Stoff: Hände 30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel Pantoffeln der Eingreiftruppe Stoff: Füße 30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel Gewänder der Eingreiftruppe Stoff: Brust 30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel Umhang der Eingreiftruppe Rücken 30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel Cape der Eingreiftruppe Rücken 30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel Tuch der Eingreiftruppe Rücken 30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel Schal der Eingreiftruppe Rücken 30 Feldauszeichnungen, 300 Leerenlichtmergel

Verkäufer: Zuronar

Waffentransmogrifikationen, Behausungsdekorationen und mehr.

Arsenal: Lichtgeschmiedete Bewaffnung

(Enthält: Gesegnete Argunitkriegsklinge, Schimmerspeer der Lichtspeerspitze, Lichtschleierbindungssignal.) Zweihandwaffe, Zweihandwaffe, Schildhand 60 Feldauszeichnungen, 500 Leerenlichtmergel Kristallleuchtfeuer der Lichtrunen Einhandstreitkolben 60 Feldauszeichnungen, 500 Leerenlichtmergel Argunitklinge des Lichtschleiers Einhandschwert 60 Feldauszeichnungen, 500 Leerenlichtmergel Energieloser Belagerungsbrecher der Lichtgeschmiedeten Behausungsdekoration 500 Leerenlichtmergel Lichtgeschmiedete Konsole des Großkonstrukteurs Behausungsdekoration 250 Leerenlichtmergel Transportplattform des Lichtschleiers Behausungsdekoration 250 Leerenlichtmergel Kriegsbanner des strahlenden Soldaten Behausungsdekoration 150 Leerenlichtmergel Goldene Barrikade des strahlenden Verteidigers Behausungsdekoration 150 Leerenlichtmergel Goldener Zaun des strahlenden Spähers Behausungsdekoration 150 Leerenlichtmergel

Versammelt euch, rüstet euch aus und reist an die Front nach Val und Naigtal. Wir sehen uns dort!