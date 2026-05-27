WoW Midnight: Alle Runen und Fertigkeiten des Omniumfolianten

Bereite dich auf den Kampf gegen die Leere vor! In World of Warcraft: Midnight schließt du dich mit Magister Umbric und Großmagister Rommath zusammen, um das reaktivierte Omnium der Sonnenwanderer wiederherzustellen. Dieses von Dath'Remar Sonnenwanderer geschaffene Relikt gewährt dir nach dem Freischalten Zugriff auf den mächtigen Omniumfolianten. Mit diesem Buch kannst du mächtige Runen aktivieren, die dir für die gesamte verbleibende Dauer der Erweiterung neue passive Fähigkeiten verleihen. Über ein Symbol auf der Minikarte lässt sich der Foliant ganz einfach öffnen, um deine Runen außerhalb des Kampfs jederzeit flexibel anzupassen und strategisch auszutauschen.

Schließt euch Magister Umbric und Großmagister Rommath an, um das wiedererweckte Omnium der Sonnenwanderer wiederherzustellen – ein uraltes Relikt der Elfen, das einst von Dath'Remar Sonnenwanderer geschaffen wurde, um die verschiedenen Magieschulen zu erforschen und zu bewahren.

Nach dem Freischalten gewährt der Omniumfoliant Zugang zu mächtigen Runen für den Kampf. Setzt eure Aktivitäten fort, um ihm noch mehr Macht zu verleihen und sein ganzes Potenzial im Kampfe gegen die Leere zu entfesseln. Diese Runenkräfte stehen den Spielercharakteren für die gesamte verbleibende Zeit der Midnight -Erweiterung zur Verfügung.

Runen auswählen und freischalten, um den Omniumfolianten zu ermächtigen

Magister Umbric und Großmagister Rommath haben einige Aufgaben für euch. Sie brauchen eure Hilfe bei der Reparatur und Wiederherstellung des reaktivierten Omniums der Sonnenwanderer. Sobald die ersten Aufgaben erledigt sind, schaltet ihr den Omniumfolianten frei und beginnt eure Reise, um Zugriff auf seine volle Kraft zu erlangen.

Durch Anklicken des Symbols auf der Minikarte könnt ihr den Omniumfolianten öffnen und erhaltet so zahlreiche Optionen, um die darin verborgenen Kräfte freizusetzen. Ihr könnt eine Kernrune und eine Rune aus jeder folgenden Reihe als zusätzliche Ermächtigungen auswählen. Diese Runen können außerhalb des Kampfs jederzeit ausgetauscht werden. Sie werden jede Woche durch Abschluss der Quest Suche nach Wissen freigeschaltet. Jeder Abschluss gewährt ein Partikel der Omniumerforschung.

Partikel der Omniumerforschung: Jedes Partikel der Omniumerforschung kann genutzt werden, um die Runen in eurem Omniumfolianten zu ermächtigen.

Diese Ermächtigungen verleihen neue passive Fähigkeiten für euren Kampf gegen die Leere.

Reihe 1: Kernrunen

Rune der leerenberührten Kugeln

Kernrune

Alle 10 Sek. zieht Ihr eine Leerenkugel an, bis maximal 5. Eure Angriffe feuern diese Kugeln auf Euren Gegner und verursachen jeweils kosmischen Schaden. Eure Heilzauber bewegen die Kugeln zum Eurem Verbündeten mit der geringsten Gesundheit und stellen dessen Gesundheit wieder her.

Rune des entfesselten Feuers

Kernrune

Eure Zauber und Fähigkeiten haben eine Chance, eine Feuersäule herabzurufen, die einem Gegner Feuerschaden zufügt oder die Wunden eines Verbündeten in der Nähe kauterisiert und Gesundheit wiederherstellt.

Reihe 2

Rune der Selbstheilung

Wenn Eure Gesundheit unter 75 % sinkt, heilt Euch Eure Kernrune zusätzlich.

Rune der leerenbesudelten Hülle

Wenn Ihr durch einen Treffer mehr als 10 % Eurer maximalen Gesundheit verliert, erhaltet Ihr einen Absorptionsschild, der Schaden absorbiert, aber 50 % der absorbierten Menge verbleiben und werden Euch im Verlauf von 10 Sek. als Schaden zugefügt.

Dieser Effekt kann nur einmal alle 30 Sek. auftreten.

Rune der luchsartigen Reflexe

Wenn Ihr im Kampf getroffen werdet, erhöht sich Eure Geschwindigkeit für 10 Sek.

Kann nur einmal alle 30 Sek. auftreten.

Reihe 3

Rune des Nachklangs

Nachklangrune

Die Effekte Eurer Kernrune hinterlassen einen regelmäßigen Effekt, der im Verlauf von 8 Sek. kosmischen Schaden verursacht oder Gesundheit wiederherstellt, abhängig davon, ob das Ziel ein Gegner oder ein Verbündeter ist.

Eure Kernrune trifft bevorzugt Ziele, die nicht von der Rune des Nachklangs betroffen sind.

Reihe 4

Rune der kritischen Macht

Die Effekte Eurer Kernrune erhöhen Euren kritischen Trefferwert. Dieser Effekt kann mit anderen Effekten überlappen.

Rune des brennenden Tempos

Die Effekte Eurer Kernrune erhöhen Euren Tempowert. Dieser Effekt kann mit anderen Effekten überlappen.

Rune der meisterhaften Gerissenheit

Die Effekte Eurer Kernrune erhöhen Eure Meisterschaft. Dieser Effekt kann mit anderen Effekten überlappen.

Rune des vielseitigen Kriegers

Die Effekte Eurer Kernrune erhöhen Eure Vielseitigkeit. Dieser Effekt kann mit anderen Effekten überlappen.

Reihe 5

Rune der Überladung

Erhöht die Effektivität Eurer Kernrunenfähigkeit um 100 %.

Rune der Restenergie

Erhöht die Effektivität Eurer Rune des Nachklangs um 100 %.

Rune der Echos

Die Effekte Eurer Kernrune hinterlassen einen nachhallenden Fluch auf Eurem Ziel. Nach 10 Sek. wird ein Echo ausgelöst, das alle Schadens- und Heileffekte Eurer Kernrune und Runen des Nachklangs mit 50 % Effektivität wiederholt.

Nach dem Abschluss aller fünf Quests von "Suchen nach Wissen" erhalten Spielercharaktere die Dekoration "Simulakrum des Omniums der Sonnenwanderer".

Erfahrt mehr über das Omnium der Sonnenwanderer und seine Geschichte, indem ihr mit Magister Umbric, Großmagister Rommath oder Hüter Veldharin im Lycaneum auf der Insel von Quel'Danas sprecht.

Wir sehen uns dort!