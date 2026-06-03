Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0.5
WoWNewsarchivJuni 2026WoW: Turbulente Zeitwege starten mit neuen Belohnungen und Reittier

WoW: Turbulente Zeitwege starten mit neuen Belohnungen und Reittier

Geschrieben von Telias am 03.06.2026 um 20:51
Inhaltsverzeichnis
  1. Wichtige Fakten zum Ereignis

Der bronzene Drachenschwarm hat wachsende Tumulte in den Zeitwegen von World of Warcraft entdeckt. Vom 1. Juli bis zum 12. August kannst du jede Woche durch eine frühere Erweiterung zeitwandern, um vergangene Dungeons zu erleben, exklusive Belohnungen wie das fliegende Reittier Brut von Vyranoth freizuschalten und erhebliche Erfahrungsboni für deine Charaktere zu sammeln.

Turbulente Zeitwege in World of Warcraft: Midnight

Wichtige Fakten zum Ereignis

  • Zeitraum: Das Ereignis findet vom 1. Juli bis zum 12. August statt.
  • Erweiterungs-Dungeons: Du bereist jede Woche Dungeons aus einer anderen Ära, darunter Dragonflight, Battle for Azeroth, Shadowlands, Classic und The Burning Crusade.
  • Erfahrungsbonus: Der Abschluss von Zeitwanderungsdungeons gewährt den stapelbaren Effekt „Wissen der Zeitwege“ (+5 % Erfahrung), der sich nach viermaliger Anwendung in „Meisterschaft der Zeitwege“ umwandelt und dir +30 % Erfahrung bringt. Dieser Effekt bleibt nach dem Tod bestehen und gilt accountweit.
  • Exklusives Reittier: Durch den Erfolg „Meister der turbulenten Zeitwege V“ verdienst du das fliegende Reittier „Brut von Vyranoth“, wenn du vier Wochen lang die „Meisterschaft der Zeitwege“ aufrechterhältst.
  • Ruf- und Beuteboni: Gegner und Beute passen sich deiner Stufe an. Du erhältst zudem 50 % Bonusruf für die Fraktionen der jeweiligen Erweiterung.
  • Händler und Währung: Der neue Händler Xydan in der Bronzeenklave von Valdrakken bietet Reittiere, Haustiere, Spielzeuge und Transmogrifikationen gegen Zeitverzerrte Abzeichen an.
  • Wöchentliche Quest: Der Abschluss der wöchentlichen Zeitwanderungsquest belohnt dich mit einer heroischen „Truhe mit Schätzen aus Quel'Thalas“ (Gegenstandsstufen 259–276).

Erneut hat der bronzene Drachenschwarm wachsende Tumulte in den Zeitwegen entdeckt, von denen einige sich schon bald mit unseren kreuzen werden.

Wann: 1. Juli –12. August

Ihr könnt jede Woche durch eine frühere Erweiterung zeitwandern, beginnend und endend mit Dragonflight. Teil dieser großen Reise durch die Vergangenheit von World of Warcraft sind sechs Zeitwanderungsdungeons: Akademie von Algeth'ar, Hallen der Infusion, Neltharus, Rubinlebensbecken, Azurblaues Gewölbe und Brackenfellhöhle.

Zudem können Spieler bei Xydan einkaufen, einem neuen Händler in Dragonflight, der in der Bronzeenklave in Valdrakken zu finden ist.

Für die Zeit von Turbulente Zeitwege erhaltet ihr außerdem eine größere Belohnung für die wöchentliche Zeitwanderungsquest des Questgebers: eine heroische Truhe mit Schätzen aus Quel'Thalas mit Gegenständen der Stufen 259–276.

Zeit zum Stärken

Diejenigen, die während des Ereignisses einen Zeitwanderungsdungeon absolvieren, erhalten den Stärkungseffekt „Wissen der Zeitwege“, der die Erfahrung beim Töten von Monstern und beim Abschließen von Quests um 5 % erhöht.

Das Abschließen von Zeitwanderungsdungeons erhöht den Effekt und verlängert dessen Dauer. Dies ist ein stapelbarer Stärkungseffekt, der sich nach viermaliger Anwendung in „Meisterschaft der Zeitwege“ umwandelt und die Erfahrung, die durch das Töten von Monstern und das Abschließen von Quests gewonnen wird, auf 30 % erhöht.

Der Stärkungseffekt bleibt auch nach dem Tod bestehen und gilt accountweit für alle Charaktere, was eine hervorragende Gelegenheit zum Leveln von Zweitcharakteren bietet.

Beherrscht die Zeitwege für ein neues Reittier

In dieser Saison können Spieler das fliegende Reittier Brut von Vyranoth verdienen, indem sie den Erfolg „Meister der turbulenten Zeitwege V“ abschließen, der an herausragende Champions verliehen wird, die während des Ereignisses vier Wochen lang die „Meisterschaft der Zeitwege“ aufrechterhalten.

„Vyranoths Brut wurde durch die Aspekte dezimiert, doch ihre Handlungen haben viele ihrer überlebenden Nachkommen dazu gebracht, ihrem kalten Weg zu folgen und Azeroth bei der Verteidigung zu helfen.“

Lasst die Zeit nicht ungenutzt verstreichen

In Zeitwanderungsdungeons besteht die Chance, Gegenstände zu erhalten, die normalerweise in den heroischen Versionen dieser Dungeons fallen gelassen werden. Außerdem erhöht ihr euren Ruf bei der Fraktion, die mit dem Dungeon assoziiert ist. Gegner und Beute werden automatisch an eure Stufe angepasst.

Während des Zeitwanderungsereignisses erhaltet ihr durch Quests und getötete Kreaturen 50 % Bonusruf für die Fraktionen der entsprechenden Erweiterung.

Um zu einem der Dungeons zu gelangen, öffnet einfach den Gruppenbrowser (Standardtastenkürzel: „I“), wählt dann den Dungeonbrowser aus und anschließend in der Dropdown-Liste die Option „Zufälliger Zeitwanderungsdungeon“. Klickt dann auf „Gruppe finden“, um gemeinsam mit anderen Spielern in einen der verfügbaren heroischen Dungeons zu gelangen.

Hier ist der Erweiterungszeitplan für die Turbulenten Zeitwege:

Woche des 1. Juli
Dragonflight
  • Akademie von Algeth'ar
  • Hallen der Infusion
  • Neltharus
  • Rubinlebensbecken
  • Das Azurblaue Gewölbe
  • Brackenfellhöhle
Woche des 8. Juli
Battle for Azeroth
  • Atal'Dazar
  • Freihafen
  • Die Königsruh
  • Der Schrein des Sturms
  • Der Tempel von Sethraliss
  • Das Kronsteiganwesen
Woche des 15. Juli
Shadowlands
  • Die Andre Seite
  • Spitzen des Aufstiegs
  • Seuchensturz
  • Nekrotische Schneise
  • Die Blutigen Tiefen
  • Die Hallen der Sühne
Woche des 22. Juli:
Classic
  • Die Todesminen
  • Düsterbruch - Ost
  • Düsterbruch - West
  • Stratholme
  • Zul'Farrak
Woche des 29. Juli:
The Burning Crusade
  • Terrasse der Magister
  • Managruft
  • Der Blutkessel
  • Botanika
  • Die Zerschmetterten Hallen
  • Der Tiefensumpf
Woche des 5. August
Dragonflight
  • Akademie von Algeth'ar
  • Hallen der Infusion
  • Neltharus
  • Rubinlebensbecken
  • Das Azurblaue Gewölbe
  • Brackenfellhöhle

Zeitverzerrte Abzeichen eintauschen

Neue Belohnungen und altbekannte Lieblinge aus vorherigen Turbulenten Zeitwegen, darunter die Reittiere Bronzewildling, Bronzene Leichenfliege, Bronzene Grabschwinge und Bronzeaquilon aus Shadowlands. Während des Events können sie beim Händler der Zeitwege gefunden werden.

Die Pakteinschränkungen für diese Shadowlands-Reittiere wurden aufgehoben. Wenn ihr beispielsweise ein Venthyr-Reittier (Bronzene Grabesschwinge) aussucht, aber nicht zur Fraktion „Pakt der Venthyr“ gehört, könnt ihr es trotzdem reiten.

Reittier: Bronzene Grabschwinge

Jagt neue Schätze durch die Zeit

Reittiere und Drachenreiten-Anpassungsoptionen
Gegenstand Typ Zeitverzerrte Abzeichen

Nacktschnecke des heißen flüssigen Magmas

 Reittier

5.000

Schwarzfelliger Bakar

 Reittier

5.000

Drache der Netherschwingen: Gelbe Schuppen

 Anpassungen für Reitdrachen

400

Drache der Netherschwingen: Violette und silberfarbene Rüstung

 Anpassungen für Reitdrachen

400

Launendrache: Goldene und pinke Rüstung

 Anpassungen für Reitdrachen

400

Klippenwilddrache: Schlanke Hörner

 Anpassungen für Reitdrachen

400

Rüstungs- und Waffentransmogrifikationen
Gegenstand Typ Zeitverzerrte Abzeichen

Ensemble: Schlachtrüstung des Erdwächters

Transmogrifikation

2.500

Ensemble: Klingenschuppenschulterstücke

Transmogrifikation

2.000

Ensemble: Drachensteinschulterschützer

Transmogrifikation

2.000

Ensemble: Traumgewand des Winters

Transmogrifikation

2.000

Ensemble: Makellose Gewänder des drakonischen Gelehrten

Transmogrifikation

2.000

Ensemble: Druide der Schattenflamme

Transmogrifikation

4.000

Banner des Plünderers

Rücken

600

Notlandungsset

Rücken

600

Ewiger Großstab der Bruthüterin

Stab

1.500

Arsenal: Verlorener Beuteschlüssel

1H-Streitkolben
Schildhand
Stangenwaffe
Stab

1.200

Arsenal: Gefundener Beuteschlüssel

1H-Streitkolben
Schildhand
Stangenwaffe
Stab

1.200

Unendlicher Zeitenteiler

Schwert

1.000

Zeremonielle Armbrust des Khans

Armbrust

1.500

Haustiere und Spielzeuge
Gegenstand Typ Zeitverzerrte Abzeichen

Schattenflammenfragment

Haustier

2.200

Fotoblende

Spielzeug

1.000

Aschenes Horn des gefallenen Wächters

Spielzeug

500

Schwursteinfragment

Spielzeug

750

Versammelt eure Verbündeten und erlebt in den Zeitwegen Abenteuer aus der Vergangenheit von Azeroth.

Quelle: Blizzard

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