WoW: Turbulente Zeitwege starten mit neuen Belohnungen und Reittier

Der bronzene Drachenschwarm hat wachsende Tumulte in den Zeitwegen von World of Warcraft entdeckt. Vom 1. Juli bis zum 12. August kannst du jede Woche durch eine frühere Erweiterung zeitwandern, um vergangene Dungeons zu erleben, exklusive Belohnungen wie das fliegende Reittier Brut von Vyranoth freizuschalten und erhebliche Erfahrungsboni für deine Charaktere zu sammeln.

Erneut hat der bronzene Drachenschwarm wachsende Tumulte in den Zeitwegen entdeckt, von denen einige sich schon bald mit unseren kreuzen werden.

Wann: 1. Juli –12. August

Ihr könnt jede Woche durch eine frühere Erweiterung zeitwandern, beginnend und endend mit Dragonflight. Teil dieser großen Reise durch die Vergangenheit von World of Warcraft sind sechs Zeitwanderungsdungeons: Akademie von Algeth'ar, Hallen der Infusion, Neltharus, Rubinlebensbecken, Azurblaues Gewölbe und Brackenfellhöhle.

Zudem können Spieler bei Xydan einkaufen, einem neuen Händler in Dragonflight, der in der Bronzeenklave in Valdrakken zu finden ist.

Zeit zum Stärken

Diejenigen, die während des Ereignisses einen Zeitwanderungsdungeon absolvieren, erhalten den Stärkungseffekt „Wissen der Zeitwege“, der die Erfahrung beim Töten von Monstern und beim Abschließen von Quests um 5 % erhöht.

Das Abschließen von Zeitwanderungsdungeons erhöht den Effekt und verlängert dessen Dauer. Dies ist ein stapelbarer Stärkungseffekt, der sich nach viermaliger Anwendung in „Meisterschaft der Zeitwege“ umwandelt und die Erfahrung, die durch das Töten von Monstern und das Abschließen von Quests gewonnen wird, auf 30 % erhöht.

Der Stärkungseffekt bleibt auch nach dem Tod bestehen und gilt accountweit für alle Charaktere, was eine hervorragende Gelegenheit zum Leveln von Zweitcharakteren bietet.

Beherrscht die Zeitwege für ein neues Reittier

In dieser Saison können Spieler das fliegende Reittier Brut von Vyranoth verdienen, indem sie den Erfolg „Meister der turbulenten Zeitwege V“ abschließen, der an herausragende Champions verliehen wird, die während des Ereignisses vier Wochen lang die „Meisterschaft der Zeitwege“ aufrechterhalten.

„Vyranoths Brut wurde durch die Aspekte dezimiert, doch ihre Handlungen haben viele ihrer überlebenden Nachkommen dazu gebracht, ihrem kalten Weg zu folgen und Azeroth bei der Verteidigung zu helfen.“

Lasst die Zeit nicht ungenutzt verstreichen

In Zeitwanderungsdungeons besteht die Chance, Gegenstände zu erhalten, die normalerweise in den heroischen Versionen dieser Dungeons fallen gelassen werden. Außerdem erhöht ihr euren Ruf bei der Fraktion, die mit dem Dungeon assoziiert ist. Gegner und Beute werden automatisch an eure Stufe angepasst.

Während des Zeitwanderungsereignisses erhaltet ihr durch Quests und getötete Kreaturen 50 % Bonusruf für die Fraktionen der entsprechenden Erweiterung.

Um zu einem der Dungeons zu gelangen, öffnet einfach den Gruppenbrowser (Standardtastenkürzel: „I“), wählt dann den Dungeonbrowser aus und anschließend in der Dropdown-Liste die Option „Zufälliger Zeitwanderungsdungeon“. Klickt dann auf „Gruppe finden“, um gemeinsam mit anderen Spielern in einen der verfügbaren heroischen Dungeons zu gelangen.

Hier ist der Erweiterungszeitplan für die Turbulenten Zeitwege:

Woche des 1. Juli

Dragonflight Akademie von Algeth'ar

Hallen der Infusion

Neltharus

Rubinlebensbecken

Das Azurblaue Gewölbe

Brackenfellhöhle Woche des 8. Juli

Battle for Azeroth Atal'Dazar

Freihafen

Die Königsruh

Der Schrein des Sturms

Der Tempel von Sethraliss

Das Kronsteiganwesen Woche des 15. Juli

Shadowlands Die Andre Seite

Spitzen des Aufstiegs

Seuchensturz

Nekrotische Schneise

Die Blutigen Tiefen

Die Hallen der Sühne Woche des 22. Juli:

Classic Die Todesminen

Düsterbruch - Ost

Düsterbruch - West

Stratholme

Zul'Farrak Woche des 29. Juli:

The Burning Crusade Terrasse der Magister

Managruft

Der Blutkessel

Botanika

Die Zerschmetterten Hallen

Der Tiefensumpf Woche des 5. August

Dragonflight Akademie von Algeth'ar

Hallen der Infusion

Neltharus

Rubinlebensbecken

Das Azurblaue Gewölbe

Brackenfellhöhle

Zeitverzerrte Abzeichen eintauschen

Neue Belohnungen und altbekannte Lieblinge aus vorherigen Turbulenten Zeitwegen, darunter die Reittiere Bronzewildling, Bronzene Leichenfliege, Bronzene Grabschwinge und Bronzeaquilon aus Shadowlands. Während des Events können sie beim Händler der Zeitwege gefunden werden.

Die Pakteinschränkungen für diese Shadowlands-Reittiere wurden aufgehoben. Wenn ihr beispielsweise ein Venthyr-Reittier (Bronzene Grabesschwinge) aussucht, aber nicht zur Fraktion „Pakt der Venthyr“ gehört, könnt ihr es trotzdem reiten.

Reittier: Bronzene Grabschwinge

Jagt neue Schätze durch die Zeit

Reittiere und Drachenreiten-Anpassungsoptionen Gegenstand Typ Zeitverzerrte Abzeichen Nacktschnecke des heißen flüssigen Magmas Reittier 5.000 Schwarzfelliger Bakar Reittier 5.000 Drache der Netherschwingen: Gelbe Schuppen Anpassungen für Reitdrachen 400 Drache der Netherschwingen: Violette und silberfarbene Rüstung Anpassungen für Reitdrachen 400 Launendrache: Goldene und pinke Rüstung Anpassungen für Reitdrachen 400 Klippenwilddrache: Schlanke Hörner Anpassungen für Reitdrachen 400 Rüstungs- und Waffentransmogrifikationen Gegenstand Typ Zeitverzerrte Abzeichen Ensemble: Schlachtrüstung des Erdwächters Transmogrifikation 2.500 Ensemble: Klingenschuppenschulterstücke Transmogrifikation 2.000 Ensemble: Drachensteinschulterschützer Transmogrifikation 2.000 Ensemble: Traumgewand des Winters Transmogrifikation 2.000 Ensemble: Makellose Gewänder des drakonischen Gelehrten Transmogrifikation 2.000 Ensemble: Druide der Schattenflamme Transmogrifikation 4.000 Banner des Plünderers Rücken 600 Notlandungsset Rücken 600 Ewiger Großstab der Bruthüterin Stab 1.500 Arsenal: Verlorener Beuteschlüssel 1H-Streitkolben

Schildhand

Stangenwaffe

Stab 1.200 Arsenal: Gefundener Beuteschlüssel 1H-Streitkolben

Schildhand

Stangenwaffe

Stab 1.200 Unendlicher Zeitenteiler Schwert 1.000 Zeremonielle Armbrust des Khans Armbrust 1.500 Haustiere und Spielzeuge Gegenstand Typ Zeitverzerrte Abzeichen Schattenflammenfragment Haustier 2.200 Fotoblende Spielzeug 1.000 Aschenes Horn des gefallenen Wächters Spielzeug 500 Schwursteinfragment Spielzeug 750

Versammelt eure Verbündeten und erlebt in den Zeitwegen Abenteuer aus der Vergangenheit von Azeroth.