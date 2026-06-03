WoW: Turbulente Zeitwege starten mit neuen Belohnungen und Reittier
Inhaltsverzeichnis
Der bronzene Drachenschwarm hat wachsende Tumulte in den Zeitwegen von World of Warcraft entdeckt. Vom 1. Juli bis zum 12. August kannst du jede Woche durch eine frühere Erweiterung zeitwandern, um vergangene Dungeons zu erleben, exklusive Belohnungen wie das fliegende Reittier Brut von Vyranoth freizuschalten und erhebliche Erfahrungsboni für deine Charaktere zu sammeln.
Wichtige Fakten zum Ereignis
- Zeitraum: Das Ereignis findet vom 1. Juli bis zum 12. August statt.
- Erweiterungs-Dungeons: Du bereist jede Woche Dungeons aus einer anderen Ära, darunter Dragonflight, Battle for Azeroth, Shadowlands, Classic und The Burning Crusade.
- Erfahrungsbonus: Der Abschluss von Zeitwanderungsdungeons gewährt den stapelbaren Effekt „Wissen der Zeitwege“ (+5 % Erfahrung), der sich nach viermaliger Anwendung in „Meisterschaft der Zeitwege“ umwandelt und dir +30 % Erfahrung bringt. Dieser Effekt bleibt nach dem Tod bestehen und gilt accountweit.
- Exklusives Reittier: Durch den Erfolg „Meister der turbulenten Zeitwege V“ verdienst du das fliegende Reittier „Brut von Vyranoth“, wenn du vier Wochen lang die „Meisterschaft der Zeitwege“ aufrechterhältst.
- Ruf- und Beuteboni: Gegner und Beute passen sich deiner Stufe an. Du erhältst zudem 50 % Bonusruf für die Fraktionen der jeweiligen Erweiterung.
- Händler und Währung: Der neue Händler Xydan in der Bronzeenklave von Valdrakken bietet Reittiere, Haustiere, Spielzeuge und Transmogrifikationen gegen Zeitverzerrte Abzeichen an.
- Wöchentliche Quest: Der Abschluss der wöchentlichen Zeitwanderungsquest belohnt dich mit einer heroischen „Truhe mit Schätzen aus Quel'Thalas“ (Gegenstandsstufen 259–276).
Erneut hat der bronzene Drachenschwarm wachsende Tumulte in den Zeitwegen entdeckt, von denen einige sich schon bald mit unseren kreuzen werden.
Wann: 1. Juli –12. August
Ihr könnt jede Woche durch eine frühere Erweiterung zeitwandern, beginnend und endend mit Dragonflight. Teil dieser großen Reise durch die Vergangenheit von World of Warcraft sind sechs Zeitwanderungsdungeons: Akademie von Algeth'ar, Hallen der Infusion, Neltharus, Rubinlebensbecken, Azurblaues Gewölbe und Brackenfellhöhle.
Zudem können Spieler bei Xydan einkaufen, einem neuen Händler in Dragonflight, der in der Bronzeenklave in Valdrakken zu finden ist.Für die Zeit von Turbulente Zeitwege erhaltet ihr außerdem eine größere Belohnung für die wöchentliche Zeitwanderungsquest des Questgebers: eine heroische Truhe mit Schätzen aus Quel'Thalas mit Gegenständen der Stufen 259–276.
Zeit zum Stärken
Diejenigen, die während des Ereignisses einen Zeitwanderungsdungeon absolvieren, erhalten den Stärkungseffekt „Wissen der Zeitwege“, der die Erfahrung beim Töten von Monstern und beim Abschließen von Quests um 5 % erhöht.
Das Abschließen von Zeitwanderungsdungeons erhöht den Effekt und verlängert dessen Dauer. Dies ist ein stapelbarer Stärkungseffekt, der sich nach viermaliger Anwendung in „Meisterschaft der Zeitwege“ umwandelt und die Erfahrung, die durch das Töten von Monstern und das Abschließen von Quests gewonnen wird, auf 30 % erhöht.
Der Stärkungseffekt bleibt auch nach dem Tod bestehen und gilt accountweit für alle Charaktere, was eine hervorragende Gelegenheit zum Leveln von Zweitcharakteren bietet.
Beherrscht die Zeitwege für ein neues Reittier
In dieser Saison können Spieler das fliegende Reittier Brut von Vyranoth verdienen, indem sie den Erfolg „Meister der turbulenten Zeitwege V“ abschließen, der an herausragende Champions verliehen wird, die während des Ereignisses vier Wochen lang die „Meisterschaft der Zeitwege“ aufrechterhalten.
Lasst die Zeit nicht ungenutzt verstreichen
In Zeitwanderungsdungeons besteht die Chance, Gegenstände zu erhalten, die normalerweise in den heroischen Versionen dieser Dungeons fallen gelassen werden. Außerdem erhöht ihr euren Ruf bei der Fraktion, die mit dem Dungeon assoziiert ist. Gegner und Beute werden automatisch an eure Stufe angepasst.
Während des Zeitwanderungsereignisses erhaltet ihr durch Quests und getötete Kreaturen 50 % Bonusruf für die Fraktionen der entsprechenden Erweiterung.
Um zu einem der Dungeons zu gelangen, öffnet einfach den Gruppenbrowser (Standardtastenkürzel: „I“), wählt dann den Dungeonbrowser aus und anschließend in der Dropdown-Liste die Option „Zufälliger Zeitwanderungsdungeon“. Klickt dann auf „Gruppe finden“, um gemeinsam mit anderen Spielern in einen der verfügbaren heroischen Dungeons zu gelangen.
Hier ist der Erweiterungszeitplan für die Turbulenten Zeitwege:Woche des 1. Juli
Dragonflight
- Akademie von Algeth'ar
- Hallen der Infusion
- Neltharus
- Rubinlebensbecken
- Das Azurblaue Gewölbe
- BrackenfellhöhleWoche des 8. Juli
Battle for Azeroth
- Atal'Dazar
- Freihafen
- Die Königsruh
- Der Schrein des Sturms
- Der Tempel von Sethraliss
- Das KronsteiganwesenWoche des 15. Juli
Shadowlands
- Die Andre Seite
- Spitzen des Aufstiegs
- Seuchensturz
- Nekrotische Schneise
- Die Blutigen Tiefen
- Die Hallen der SühneWoche des 22. Juli:
Classic
- Die Todesminen
- Düsterbruch - Ost
- Düsterbruch - West
- Stratholme
- Zul'FarrakWoche des 29. Juli:
The Burning Crusade
- Terrasse der Magister
- Managruft
- Der Blutkessel
- Botanika
- Die Zerschmetterten Hallen
- Der TiefensumpfWoche des 5. August
Dragonflight
- Akademie von Algeth'ar
- Hallen der Infusion
- Neltharus
- Rubinlebensbecken
- Das Azurblaue Gewölbe
- Brackenfellhöhle
Zeitverzerrte Abzeichen eintauschen
Neue Belohnungen und altbekannte Lieblinge aus vorherigen Turbulenten Zeitwegen, darunter die Reittiere Bronzewildling, Bronzene Leichenfliege, Bronzene Grabschwinge und Bronzeaquilon aus Shadowlands. Während des Events können sie beim Händler der Zeitwege gefunden werden.
Die Pakteinschränkungen für diese Shadowlands-Reittiere wurden aufgehoben. Wenn ihr beispielsweise ein Venthyr-Reittier (Bronzene Grabesschwinge) aussucht, aber nicht zur Fraktion „Pakt der Venthyr“ gehört, könnt ihr es trotzdem reiten.
Jagt neue Schätze durch die Zeit
Reittiere und Drachenreiten-Anpassungsoptionen
Gegenstand Typ Zeitverzerrte Abzeichen
Nacktschnecke des heißen flüssigen Magmas
Reittier
5.000
Schwarzfelliger Bakar
Reittier
5.000
Drache der Netherschwingen: Gelbe Schuppen
Anpassungen für Reitdrachen
400
Drache der Netherschwingen: Violette und silberfarbene Rüstung
Anpassungen für Reitdrachen
400
Launendrache: Goldene und pinke Rüstung
Anpassungen für Reitdrachen
400
Klippenwilddrache: Schlanke Hörner
Anpassungen für Reitdrachen
400
Rüstungs- und Waffentransmogrifikationen
Gegenstand Typ Zeitverzerrte Abzeichen
Ensemble: Schlachtrüstung des Erdwächters
Transmogrifikation
2.500
Ensemble: Klingenschuppenschulterstücke
Transmogrifikation
2.000
Ensemble: Drachensteinschulterschützer
Transmogrifikation
2.000
Ensemble: Traumgewand des Winters
Transmogrifikation
2.000
Ensemble: Makellose Gewänder des drakonischen Gelehrten
Transmogrifikation
2.000
Ensemble: Druide der Schattenflamme
Transmogrifikation
4.000
Banner des Plünderers
Rücken
600
Notlandungsset
Rücken
600
Ewiger Großstab der Bruthüterin
Stab
1.500
Arsenal: Verlorener Beuteschlüssel
1H-Streitkolben
Schildhand
Stangenwaffe
Stab
1.200
Arsenal: Gefundener Beuteschlüssel
1H-Streitkolben
Schildhand
Stangenwaffe
Stab
1.200
Unendlicher Zeitenteiler
Schwert
1.000
Zeremonielle Armbrust des Khans
Armbrust
1.500
Haustiere und Spielzeuge
Gegenstand Typ Zeitverzerrte Abzeichen
Schattenflammenfragment
Haustier
2.200
Fotoblende
Spielzeug
1.000
Aschenes Horn des gefallenen Wächters
Spielzeug
500
Schwursteinfragment
Spielzeug
750
Versammelt eure Verbündeten und erlebt in den Zeitwegen Abenteuer aus der Vergangenheit von Azeroth.
Quelle: BlizzardZurück zur Übersicht
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