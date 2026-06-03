WoW Midnight Patch 12.0.7 erscheint am 17. Juni mit neuen Gebieten und Raid

Am 17. Juni erscheint Patch 12.0.7 für World of Warcraft: Midnight. Mit dem Inhaltsupdate „Enthüllungen“ führst du den Kampf gegen die Streitkräfte der Leere fort, reist durch ein instabiles Portal im Leerensturm zu zwei neuen Orten und schaltest mit dem Omniumfolianten mächtige neue Kampfrunen frei. Zudem erwarten dich ein neuer Schlachtzug in Sporenfall, Geschichten rund um die Loa der Trolle sowie die Rückkehr der Turbulenten Zeitwege.

Führt den Kampf gegen die Streitkräfte der Leere fort, indem ihr in zwei neuen Gebieten deren Anführer jagt und neue Quellen der Macht aufdeckt. Spieler stellen sich außerdem einem neuen Schlachtzug mit nur einem Boss in Sporenfall, und die Turbulenten Zeitwege kehren mit Dungeons aus Dragonflight sowie neuen Belohnungen zurück.

Reist nach Val und Naigtal, um die Anführer der Leere auszumerzen

Es genügt nicht, euch den Streitkräften der Leere in Angriffen der Leere und Ritualstätten zu stellen, wenn ihr ihre Machenschaften vereiteln wollt. Um die Bedrohung an der Wurzel zu packen, müsst ihr die Anführer hinter diesen brutalen Angriffen auf Azeroth aufspüren. Verfolgt sie durch ein Portal im Leerensturm, das zu zwei neuen Orten führt: Val und Naigtal.

Naigtal: Eine von Pilzen überwucherte, arkane Welt, die nun von einer heimtückischen astralen Fraktion namens Hal'hadar besetzt ist. Val: Eine eisige Welt, die einst von der Legion bewohnt wurde und auf der Imperator Pertinax der Domanaar seine Machtbasis errichtet hat.

Das Portal zu diesen Welten ist instabil und wechselt jede Woche sein Ziel, wodurch eine rotierende Auswahl an Herausforderungen und Erlebnissen entsteht. Spieler können Weltquests annehmen, seltene Gegner besiegen, an Ereignissen teilnehmen und sich schließlich den Anführern als Weltbosse stellen.

Erlangt neue Macht mit dem Omniumfolianten

Schließt euch Magister Umbric und Großmagister Rommath auf einer Mission an, um das Omnium der Sonnenwanderer neu zu konfigurieren und wiederherzustellen. Dieses uralte elfische Relikt wurde ursprünglich von Dath'Remar Sonnenwanderer erschaffen, um die verschiedenen Magieschulen zu studieren und um als akademisches Archiv zu dienen. Nach Jahren der Stille ist das Omnium der Sonnenwanderer nun erwacht, was die Magister beunruhigt und Chaos unter ihnen stiftet.

Sobald es freigeschaltet ist, wird euch der Omniumfoliant anvertraut, ein Verzeichnis voller mächtiger Runen, die ihr im Kampf einsetzen könnt. Nehmt weiterhin an wöchentlichen Aktivitäten teil, um weitere Runen zu verstärken, diese anzupassen und ihr volles Potenzial im Kampf gegen die Leere zu entfesseln. Mehr erfahrt ihr in unserem bereits veröffentlichten Artikel.

Macht euch bereit, Rottmoor im Schlachtzug Sporenfall gegenüberzutreten

Wir stellen vor: ein neuer Schlachtzug mit einem Boss in Harandar. Ihr werdet im Schlachtzugsbrowser sowie auf den Schwierigkeitsgraden Normal, Heroisch und Mythisch auf den Fungusgiganten Rottmoor treffen. Spieler können den Schwierigkeitsgrad Mythisch in flexiblen Gruppen von 15 bis 25 Spielercharakteren bewältigen. Ihr könnt euch eine Reihe neuer Belohnungen verdienen, darunter das Reittier „Leuchtender Sporengleiter“.

Reittier: Leuchtender Sporengleiter

„Sein unstillbarer Appetit auf lumineszierende Sporen verleiht diesem Sporengleiter ein herrliches Leuchten.“

Schaut in unseren bereits veröffentlichten Artikel, um mehr zu erfahren.

Begebt euch mit den Loa auf Lehrensuche

Erlebt die Geschichten der Loa mit der Lehrensucherassistentin Li Li. Ihr taucht tiefer in die Erzählungen der Zandalari-, Drakkari-, Gurubashi- und Dunkelspeertrolle ein.

Helft Loasprecher Brek, Jan'alais neue Eier auszubrüten

Mit Jan'alai, Loa des Feuers, kehren auch alte Traditionen zurück. Sie will ein neues Gelege in die Welt bringen, doch Loasprecher Brek benötigt Unterstützung bei der Zeremonie und muss sicherstellen, dass alle Küken der Loa wohlbehalten schlüpfen. Heißt ihre ersten Nachkommen willkommen und beschützt sie bei ihren ersten Schritten.

Rennt, springt und verbreitet Jubel während dem Minifeiertag des Dunkelspeerrennens am 27. Juni

Schließt euch den Dunkelspeertrollen und ihren Verbündeten, den Zandalari, an, während sie von den Echoinseln bis nach Silbermond laufen – bei einem Ereignis im Spiel, das vom Community-Ereignis „Running of the Trolls“ inspiriert ist. Rennt, springt und verbreitet Regenbogenstimmung auf der Strecke.

Die Turbulenten Zeitwege kehren in der Woche des 1. Juli zurück

Die Turbulenten Zeitwege kehren im Verlauf von sechs Wochen mit neuen Belohnungen zurück, darunter das neue Reittier „Brut von Vyranoth“, und ergänzen die Rotation von Dragonflight mit sechs Dungeons:

Akademie von Algeth'ar

Hallen der Infusion

Neltharus

Rubinlebensbecken

Das Azurblaue Gewölbe

Brackenfellhöhle

Zeitplan:

Woche des 1. Juli: Dragonflight

Woche des 8. Juli: Battle for Azeroth

Woche des 15. Juli: Shadowlands

Woche des 22. Juli: Classic

Woche des 29 Juli: The Burning Crusade

Woche des 5. August: Dragonflight

Mehr dazu erfahrt ihr in unserem Übersichtsbeitrag.

Beginnt ab der Woche des 8. Juli das nächste Kapitel mit Zul'jan

Als die Haranir eine besondere Versammlung einberufen, nimmt Zul'jan als Vertreter der Amani teil – nur um in ein uraltes Geheimnis um das Erbe der Amanitrolle hineingezogen zu werden. Begleitet ihn und seinen Onkel Kinduru auf ihrer Entdeckungsreise und enthüllt die Wahrheit.

Mehr Aktualisierungen der Benutzeroberfläche

Außerdem gibt es Gameplay-Updates für Schlachtzugsfenster, Schadensanzeigen und mehr.

In Midnights Inhaltsupdate „Enthüllungen“ gibt es noch mehr aufzudecken. Wir sehen uns in Azeroth!