WoW Midnight Patch 12.0.7 erscheint am 17. Juni mit neuen Gebieten und Raid
Am 17. Juni erscheint Patch 12.0.7 für World of Warcraft: Midnight. Mit dem Inhaltsupdate „Enthüllungen“ führst du den Kampf gegen die Streitkräfte der Leere fort, reist durch ein instabiles Portal im Leerensturm zu zwei neuen Orten und schaltest mit dem Omniumfolianten mächtige neue Kampfrunen frei. Zudem erwarten dich ein neuer Schlachtzug in Sporenfall, Geschichten rund um die Loa der Trolle sowie die Rückkehr der Turbulenten Zeitwege.
- Neue Gebiete und Weltbosse: Du bereist die zwei neuen, wöchentlich rotierenden Welten Val (eine eisige, ehemalige Legion-Welt) und Naigtal (eine von Pilzen überwucherte, arkane Welt), um dort Weltquests abzuschließen, seltene Gegner zu bezwingen und die Anführer der Leere als Weltbosse auszumerzen.
- Der Omniumfoliant: Zusammen mit Magister Umbric und Großmagister Rommath konfigurierst du das erwachte Relikt „Omnium der Sonnenwanderer“ neu und erhältst ein Verzeichnis mächtiger Runen, die du durch wöchentliche Aktivitäten im Kampf gegen die Leere weiter verstärken kannst.
- Neuer Schlachtzug „Sporenfall“: In Harandar stellt sich dir der Fungusgigant Rottmoor als einzelner Boss im Schlachtzugsbrowser sowie auf den Schwierigkeitsgraden Normal, Heroisch und Mythisch (flexibel für 15 bis 25 Spieler) entgegen. Als Belohnung winkt unter anderem das Reittier „Leuchtender Sporengleiter“.
- Geschichten und Events der Trolle: Du tauchst mit Li Li tiefer in die Erzählungen verschiedener Trollstämme ein, hilfst Loasprecher Brek beim Ausbrüten der neuen Eier des Feuer-Loas Jan'alai und nimmst am 27. Juni am Minifeiertag des Dunkelspeerrennens von den Echoinseln bis nach Silbermond teil.
- Turbulente Zeitwege & Story-Fortsetzung: Ab der Woche des 1. Juli kehren die Turbulenten Zeitwege für sechs Wochen mit einer Dungeon-Rotation (darunter sechs Dragonflight-Dungeons) und dem Reittier „Brut von Vyranoth“ zurück. In der Woche des 8. Juli begleitest du zudem Zul'jan, um ein uraltes Geheimnis der Amanitrolle zu enthüllen.
- Interface-Updates: Das Update bringt zusätzliche Aktualisierungen für die Benutzeroberfläche, wie Anpassungen an den Schlachtzugsfenstern und Schadensanzeigen.
Führt den Kampf gegen die Streitkräfte der Leere fort, indem ihr in zwei neuen Gebieten deren Anführer jagt und neue Quellen der Macht aufdeckt. Spieler stellen sich außerdem einem neuen Schlachtzug mit nur einem Boss in Sporenfall, und die Turbulenten Zeitwege kehren mit Dungeons aus Dragonflight sowie neuen Belohnungen zurück.
Reist nach Val und Naigtal, um die Anführer der Leere auszumerzen
Es genügt nicht, euch den Streitkräften der Leere in Angriffen der Leere und Ritualstätten zu stellen, wenn ihr ihre Machenschaften vereiteln wollt. Um die Bedrohung an der Wurzel zu packen, müsst ihr die Anführer hinter diesen brutalen Angriffen auf Azeroth aufspüren. Verfolgt sie durch ein Portal im Leerensturm, das zu zwei neuen Orten führt: Val und Naigtal.
Das Portal zu diesen Welten ist instabil und wechselt jede Woche sein Ziel, wodurch eine rotierende Auswahl an Herausforderungen und Erlebnissen entsteht. Spieler können Weltquests annehmen, seltene Gegner besiegen, an Ereignissen teilnehmen und sich schließlich den Anführern als Weltbosse stellen.
Erlangt neue Macht mit dem Omniumfolianten
Schließt euch Magister Umbric und Großmagister Rommath auf einer Mission an, um das Omnium der Sonnenwanderer neu zu konfigurieren und wiederherzustellen. Dieses uralte elfische Relikt wurde ursprünglich von Dath'Remar Sonnenwanderer erschaffen, um die verschiedenen Magieschulen zu studieren und um als akademisches Archiv zu dienen. Nach Jahren der Stille ist das Omnium der Sonnenwanderer nun erwacht, was die Magister beunruhigt und Chaos unter ihnen stiftet.
Sobald es freigeschaltet ist, wird euch der Omniumfoliant anvertraut, ein Verzeichnis voller mächtiger Runen, die ihr im Kampf einsetzen könnt. Nehmt weiterhin an wöchentlichen Aktivitäten teil, um weitere Runen zu verstärken, diese anzupassen und ihr volles Potenzial im Kampf gegen die Leere zu entfesseln. Mehr erfahrt ihr in unserem bereits veröffentlichten Artikel.
Macht euch bereit, Rottmoor im Schlachtzug Sporenfall gegenüberzutreten
Wir stellen vor: ein neuer Schlachtzug mit einem Boss in Harandar. Ihr werdet im Schlachtzugsbrowser sowie auf den Schwierigkeitsgraden Normal, Heroisch und Mythisch auf den Fungusgiganten Rottmoor treffen. Spieler können den Schwierigkeitsgrad Mythisch in flexiblen Gruppen von 15 bis 25 Spielercharakteren bewältigen. Ihr könnt euch eine Reihe neuer Belohnungen verdienen, darunter das Reittier „Leuchtender Sporengleiter“.
Schaut in unseren bereits veröffentlichten Artikel, um mehr zu erfahren.
Begebt euch mit den Loa auf Lehrensuche
Erlebt die Geschichten der Loa mit der Lehrensucherassistentin Li Li. Ihr taucht tiefer in die Erzählungen der Zandalari-, Drakkari-, Gurubashi- und Dunkelspeertrolle ein.
Helft Loasprecher Brek, Jan'alais neue Eier auszubrüten
Mit Jan'alai, Loa des Feuers, kehren auch alte Traditionen zurück. Sie will ein neues Gelege in die Welt bringen, doch Loasprecher Brek benötigt Unterstützung bei der Zeremonie und muss sicherstellen, dass alle Küken der Loa wohlbehalten schlüpfen. Heißt ihre ersten Nachkommen willkommen und beschützt sie bei ihren ersten Schritten.
Rennt, springt und verbreitet Jubel während dem Minifeiertag des Dunkelspeerrennens am 27. Juni
Schließt euch den Dunkelspeertrollen und ihren Verbündeten, den Zandalari, an, während sie von den Echoinseln bis nach Silbermond laufen – bei einem Ereignis im Spiel, das vom Community-Ereignis „Running of the Trolls“ inspiriert ist. Rennt, springt und verbreitet Regenbogenstimmung auf der Strecke.
Die Turbulenten Zeitwege kehren in der Woche des 1. Juli zurück
Die Turbulenten Zeitwege kehren im Verlauf von sechs Wochen mit neuen Belohnungen zurück, darunter das neue Reittier „Brut von Vyranoth“, und ergänzen die Rotation von Dragonflight mit sechs Dungeons:
- Akademie von Algeth'ar
- Hallen der Infusion
- Neltharus
- Rubinlebensbecken
- Das Azurblaue Gewölbe
- Brackenfellhöhle
Zeitplan:
- Woche des 1. Juli: Dragonflight
- Woche des 8. Juli: Battle for Azeroth
- Woche des 15. Juli: Shadowlands
- Woche des 22. Juli: Classic
- Woche des 29 Juli: The Burning Crusade
- Woche des 5. August: Dragonflight
Mehr dazu erfahrt ihr in unserem Übersichtsbeitrag.
Beginnt ab der Woche des 8. Juli das nächste Kapitel mit Zul'jan
Als die Haranir eine besondere Versammlung einberufen, nimmt Zul'jan als Vertreter der Amani teil – nur um in ein uraltes Geheimnis um das Erbe der Amanitrolle hineingezogen zu werden. Begleitet ihn und seinen Onkel Kinduru auf ihrer Entdeckungsreise und enthüllt die Wahrheit.
Mehr Aktualisierungen der Benutzeroberfläche
Außerdem gibt es Gameplay-Updates für Schlachtzugsfenster, Schadensanzeigen und mehr.
In Midnights Inhaltsupdate „Enthüllungen“ gibt es noch mehr aufzudecken. Wir sehen uns in Azeroth!
Quelle: Blizzard
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