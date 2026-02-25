Juwelierskunst von Midnight: Levelguide von 1 bis 100

Juwelierskunst von Midnight schnell und kosteneffizient von 1 bis 100 leveln: Rezepte, Einkaufsliste und Erstherstellungs-Boni.

Dieser Level-Guide für Juwelierskunst zeigt dir den effizientesten Weg, um diesen Beruf in WoW Midnight von Stufe 1 bis 100 zu bringen. Um Kosten zu sparen, empfiehlt sich die Kombination mit dem Beruf Bergbau, damit du benötigte Erze und Edelsteine selbst farmen kannst. Andernfalls solltest du eine entsprechende Menge Gold für das Auktionshaus einplanen.

Trainer und Vorbereitung

Dein Ansprechpartner für die Juwelierskunst von Midnight ist Amin. Du findest ihn in Silbermond. Dort kannst du Juwelierskunst erlernen und während deines Fortschritts regelmäßig neue Rezepte erwerben. Falls du noch keine Berufsausrüstung besitzt, kaufe dir direkt beim Versorger neben dem Lehrer ein Juwelierswerkzeugsatz.

Einkaufsliste für Skill 1-50

Diese Materialien decken alle Erstherstellungen beim Lehrer bis Skill 50 ab. Die genaue Menge an Edelsteinen kann durch das Sondieren variieren.

Juwelierskunst Level-Guide: Skill 1 bis 14

Juwelierskunst Level-Guide: Skill 14 bis 57

Nutze konsequent den Erstherstellungsbonus. Der Juwelierskunstlehrer bietet dir alle 5 Skillpunkte neue Rezepte an. Gehe wie folgt vor:

Aktiviere im Berufsfenster den Filter "Erstherstellungsbonus".

Lerne alle verfügbaren Rezepte bei Amin .

. Stelle jedes neue Rezept genau einmal her.

Solltest du kurz vor Skill 50 keine neuen Rezepte mehr haben, fülle die Lücke mit Kelch des Monologs auf.

Hinweis: Deine erste Spezialisierung schaltest du bereits mit Skill 25 frei.

Juwelierskunst Level-Guide: Skill 57 bis 65

Deaktiviere den Erstherstellungsbonus und stelle etwa 30 Kelch des Monologs her. Dieses Rezept ist sehr günstig und sollte genutzt werden, bis es "grau" wird und keine Skillpunkte mehr gewährt.

✓ Skill-Stufen Icon Item 57-65 30 x Kelch des Monologs 60 x Kristallglas

Juwelierskunst Level-Guide: Skill 65 bis 100

Ab Skill 65 wird das Leveln aufwendiger. Du hast verschiedene Möglichkeiten, die maximale Stufe zu erreichen:

Optionale Handwerksmaterialien

Am günstigsten levelst du Juwelierskunst ab Skill 65 mit dem Rezept Prismatische Fokusiris, welches Lothraxion in Nexuspunkt Xenas als Beute hinterlässt oder mit dem Rezept Stabilisierender Juwelenschultergürtel, welches du aus einer schweren Kiste aus den Tiefen erbeutest. Beide Rezepte kannst du auch im Auktionshaus kaufen.

Erstherstellungsbonus und Kundenbestellungen

Du kannst deine Skillpunkte erhöhen, indem du Gegenstände von neuen Rezepten herstellst und den Erstherstellungsbonus nutzt. Du kannst außerdem Kundenbestellungen bei den Handwerksaufträgen erledigen. Hierbei handelt es sich um Aufträge von NPCs.

Immersangdiamanten

Bis Stufe 80 sind Rezepte für Immersangdiamant orange und gewähren dir zwei Skillpunkte. Diese Rezepte droppen in den neuen Midnight Dungeons und können im Auktionshaus gekauft werden.

Berufsausrüstung & Schmuckstücke

Du kannst mehrere verschiedene Berufsausrüstungen herstellen. Diese sind bis Stufe 100 orange und gewähren dir 3 Skill-Punkte. Epische Schmuckstücke bleiben ebenfalls bis Stufe 100 orange. Zur Herstellung benötigst du allerdings Funken. Es empfiehlt sich daher auf Handwerksaufträge für andere Spieler zu warten, um eigene Materialien zu sparen.

