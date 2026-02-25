Juwelierskunst von Midnight: Levelguide von 1 bis 100

Spiel:
WoWNewsarchivFebruar 2026Juwelierskunst von Midnight: Levelguide von 1 bis 100

Geschrieben von Telias am 25.02.2026 um 20:59

Juwelierskunst von Midnight schnell und kosteneffizient von 1 bis 100 leveln: Rezepte, Einkaufsliste und Erstherstellungs-Boni.

Inhaltsverzeichnis
  1. Trainer und Vorbereitung
  2. Einkaufsliste für Skill 1-50
  3. Juwelierskunst Level-Guide: Skill 1 bis 14
  4. Juwelierskunst Level-Guide: Skill 14 bis 57
  5. Juwelierskunst Level-Guide: Skill 57 bis 65
  6. Juwelierskunst Level-Guide: Skill 65 bis 100
    1. Optionale Handwerksmaterialien
    2. Erstherstellungsbonus und Kundenbestellungen
    3. Immersangdiamanten
    4. Berufsausrüstung & Schmuckstücke

Dieser Level-Guide für Juwelierskunst zeigt dir den effizientesten Weg, um diesen Beruf in WoW Midnight von Stufe 1 bis 100 zu bringen. Um Kosten zu sparen, empfiehlt sich die Kombination mit dem Beruf Bergbau, damit du benötigte Erze und Edelsteine selbst farmen kannst. Andernfalls solltest du eine entsprechende Menge Gold für das Auktionshaus einplanen.

Juwelierskunst von Midnight Levelguide

Trainer und Vorbereitung

Dein Ansprechpartner für die Juwelierskunst von Midnight ist Amin. Du findest ihn in Silbermond. Dort kannst du Juwelierskunst erlernen und während deines Fortschritts regelmäßig neue Rezepte erwerben. Falls du noch keine Berufsausrüstung besitzt, kaufe dir direkt beim Versorger neben dem Lehrer ein Juwelierswerkzeugsatz.



Einkaufsliste für Skill 1-50

Diese Materialien decken alle Erstherstellungen beim Lehrer bis Skill 50 ab. Die genaue Menge an Edelsteinen kann durch das Sondieren variieren.

Icon Item Menge
Günstiges Erz zum Sondieren 60
Glänzendes Kupfererz 5
Umbralzinnerz 5
Glitzernder Edelsteinstaub 51
Kristallglas 80
Dämmerschleierstein 7
Blutgranat 5
Finsteramethyst 4
Peridot von Harandar 4
Amanilapis 4
Makelloser Blutgranat 2
Makelloser Finsteramethyst 2
Makelloser Peridot von Harandar 2
Makelloser Amanilapis 2
Versteinerte Wurzel 4
Lichtpartikel 3
Partikel reiner Leere 3
Partikel urtümlicher Energie 3
Partikel der wilden Magie 3
Juwelierskunst Level-Guide: Skill 1 bis 14

Skill-Stufen Icon Item
1-10 Sondieren von Midnight 12 x Sondieren von Midnight
  • 60 x Günstiges Erz
10-14 Linse der Sin'dorei 4 x Linse der Sin'dorei


Juwelierskunst Level-Guide: Skill 14 bis 57

Nutze konsequent den Erstherstellungsbonus. Der Juwelierskunstlehrer bietet dir alle 5 Skillpunkte neue Rezepte an. Gehe wie folgt vor:

  • Aktiviere im Berufsfenster den Filter "Erstherstellungsbonus".
  • Lerne alle verfügbaren Rezepte bei Amin.
  • Stelle jedes neue Rezept genau einmal her.
  • Solltest du kurz vor Skill 50 keine neuen Rezepte mehr haben, fülle die Lücke mit Kelch des Monologs auf.

Hinweis: Deine erste Spezialisierung schaltest du bereits mit Skill 25 frei.

Juwelierskunst Level-Guide: Skill 57 bis 65

Deaktiviere den Erstherstellungsbonus und stelle etwa 30 Kelch des Monologs her. Dieses Rezept ist sehr günstig und sollte genutzt werden, bis es "grau" wird und keine Skillpunkte mehr gewährt.

Skill-Stufen Icon Item
57-65 Kelch des Monologs 30 x Kelch des Monologs
Juwelierskunst Level-Guide: Skill 65 bis 100

Ab Skill 65 wird das Leveln aufwendiger. Du hast verschiedene Möglichkeiten, die maximale Stufe zu erreichen:

Optionale Handwerksmaterialien

Am günstigsten levelst du Juwelierskunst ab Skill 65 mit dem Rezept Prismatische Fokusiris, welches Lothraxion in Nexuspunkt Xenas als Beute hinterlässt oder mit dem Rezept Stabilisierender Juwelenschultergürtel, welches du aus einer schweren Kiste aus den Tiefen erbeutest. Beide Rezepte kannst du auch im Auktionshaus kaufen.

Icon Item
Prismatische Fokusiris Prismatische Fokusiris
Stabilisierender Juwelenschultergürtel Stabilisierender Juwelenschultergürtel

Erstherstellungsbonus und Kundenbestellungen

Du kannst deine Skillpunkte erhöhen, indem du Gegenstände von neuen Rezepten herstellst und den Erstherstellungsbonus nutzt. Du kannst außerdem Kundenbestellungen bei den Handwerksaufträgen erledigen. Hierbei handelt es sich um Aufträge von NPCs.

Immersangdiamanten

Bis Stufe 80 sind Rezepte für Immersangdiamant orange und gewähren dir zwei Skillpunkte. Diese Rezepte droppen in den neuen Midnight Dungeons und können im Auktionshaus gekauft werden.

Icon Item
Mächtiger Immersangdiamant Mächtiger Immersangdiamant
Tellurischer Immersangdiamant Tellurischer Immersangdiamant
Stoischer Immersangdiamant Stoischer Immersangdiamant
Undurchschaubarer Immersangdiamant Undurchschaubarer Immersangdiamant

Berufsausrüstung & Schmuckstücke

Du kannst mehrere verschiedene Berufsausrüstungen herstellen. Diese sind bis Stufe 100 orange und gewähren dir 3 Skill-Punkte. Epische Schmuckstücke bleiben ebenfalls bis Stufe 100 orange. Zur Herstellung benötigst du allerdings Funken. Es empfiehlt sich daher auf Handwerksaufträge für andere Spieler zu warten, um eigene Materialien zu sparen.

