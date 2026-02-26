Lederverarbeitung von Midnight: Levelguide von 1 bis 100
Lederverarbeitung von Midnight schnell und kosteneffizient von 1 bis 100 leveln: Rezepte, Einkaufsliste und Erstherstellungs-Boni.
Inhaltsverzeichnis
Dieser Level-Guide für Lederverarbeitung zeigt dir den schnellsten und günstigsten Weg, um diesen Beruf in WoW Midnight von 1 auf 100 zu bringen. Er deckt den Standort des Lehrers, eine vollständige Einkaufsliste und die effizientesten Rezepte für jeden Skillbereich ab.
Lederverarbeitung harmoniert am besten mit dem Beruf Kürschnerei, da du so Materialien selbst sammeln kannst, anstatt sie teuer im Auktionshaus zu erwerben.
Lederverarbeitungs-Lehrer in Midnight
Der Lehrer für Lederverarbeitung von Midnight ist Talmar in Silbermond. Bei ihm erlernst du den Beruf und kaufst während deines Fortschritts neue Rezepte.
Zurück zur Übersicht
Einkaufsliste für Skill 1 bis 60
Diese Materialien werden benötigt, um alle Lehrer-Rezepte bis Stufe 60 herzustellen. Die Liste für 60 bis 100 hängt von deiner gewählten Spezialisierung ab.
|✓
|Icon
|Item
|Menge
|Leerengehärtetes Leder
|690
|Leerengehärtete Schuppen
|610
|Leerengehärteter Balg
|3
|Leerengehärtete Panzerung
|2
|Unvergleichliches Gefieder
|4
|Schnitzzahn
|3
|Fantastisches Fell
|4
|Harmonieblume
|10
|Lichtpartikel
|4
|Partikel reiner Leere
|1
|Silberblattfaden
|75
Lederverarbeitung Level-Guide: Skill 1 bis 60
Der Aufstieg in diesem Bereich erfolgt primär durch den Erstherstellungsbonus. Jedes neue Rezept gewährt dir beim ersten Mal zusätzliche Skillpunkte.
- Stelle zuerst jeweils einmal Lederarmbänder des Schmugglers und Schuppenarmschienen des Spähers her.
- Aktiviere im Filter den Erstherstellungsbonus.
- Stelle jeden Gegenstand mit Erstherstellungsbonus her, bis du alle Rezepte erlernt hast.
- Benutze die hergestellte Bedeckung des Balgarbeiters.
Zurück zur Übersicht
Lederverarbeitung Level-Guide: Skill 60 bis 91
Die folgenden Rezepte sind bis Stufe 80 orange und bis Stufe 90 gelb. Du benötigst ungefähr 35 Herstellungen.
- Verschlingende Bänder: Spezialisierung: Makellose Macht - Wuchtige Wahl
- Rüstungsset des Waldjägers: Wird von Magovu ab Ruhmstufe 5 beim Amanistamm verkauft
- Rüstungsset des Blutritters: Spezialisierung: Makellose Macht - Verlässliche Verbrauchsgüter
- Ursporenbindung: Wird vom Endboss Ziekket im Dungeon Das blendende Tal als Beute hinterlassen.
- Gesegnetes Schuppentieramulett: Bekommst du am Ende der Questreihe Heilung des Geistes als Belohnung.
|✓
|Icon
|Item
|35 x Verschlingende Bänder
|35 x Rüstungsset des Waldjägers
|35 x Rüstungsset des Blutritters
|35 x Ursporenbindung
|35 x Gesegnetes Schuppentieramulett
Lederverarbeitung Level-Guide: Skill 91 bis 100
Obwohl die oben genannten Rezepte bis 100 Skillpunkte geben können, sinkt die Chance für einen Aufstieg stark. Es wird empfohlen, auf epische Rüstungsrezepte umzusteigen, da diese 3 Skillpunkte pro Herstellung gewähren und bis 100 orange bleiben. Du benötigst somit nur 3 Herstellungen.
Nutze hierfür das System der Handwerksaufträge:
- Öffentliche Aufträge: Öffentliche Aufträge sind servergebunden und oft schnell vergeben.
- Kundenbestellungen: Diese NPC-Aufträge sind persönlich für dich reserviert. Sie erscheinen zufällig und sind eine hervorragende Quelle für garantierte Skillpunkte, sofern du die entsprechenden Rezepte bereits durch Spezialisierungen oder Drops freigeschaltet hast.
Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.Zurück zur Übersicht
Kommentare: