Lederverarbeitung von Midnight: Levelguide von 1 bis 100

WoWNewsarchivFebruar 2026Lederverarbeitung von Midnight: Levelguide von 1 bis 100

Geschrieben von Telias am 26.02.2026 um 08:18

Lederverarbeitung von Midnight schnell und kosteneffizient von 1 bis 100 leveln: Rezepte, Einkaufsliste und Erstherstellungs-Boni.

Inhaltsverzeichnis
  1. Lederverarbeitungs-Lehrer in Midnight
  2. Einkaufsliste für Skill 1 bis 60
  3. Lederverarbeitung Level-Guide: Skill 1 bis 60
  4. Lederverarbeitung Level-Guide: Skill 60 bis 91
  5. Lederverarbeitung Level-Guide: Skill 91 bis 100

Dieser Level-Guide für Lederverarbeitung zeigt dir den schnellsten und günstigsten Weg, um diesen Beruf in WoW Midnight von 1 auf 100 zu bringen. Er deckt den Standort des Lehrers, eine vollständige Einkaufsliste und die effizientesten Rezepte für jeden Skillbereich ab.

Lederverarbeitung von Midnight

Lederverarbeitung harmoniert am besten mit dem Beruf Kürschnerei, da du so Materialien selbst sammeln kannst, anstatt sie teuer im Auktionshaus zu erwerben.

Lederverarbeitungs-Lehrer in Midnight

Der Lehrer für Lederverarbeitung von Midnight ist Talmar in Silbermond. Bei ihm erlernst du den Beruf und kaufst während deines Fortschritts neue Rezepte.



Einkaufsliste für Skill 1 bis 60

Diese Materialien werden benötigt, um alle Lehrer-Rezepte bis Stufe 60 herzustellen. Die Liste für 60 bis 100 hängt von deiner gewählten Spezialisierung ab.

Icon Item Menge
Leerengehärtetes Leder 690
Leerengehärtete Schuppen 610
Leerengehärteter Balg 3
Leerengehärtete Panzerung 2
Unvergleichliches Gefieder 4
Schnitzzahn 3
Fantastisches Fell 4
Harmonieblume 10
Lichtpartikel 4
Partikel reiner Leere 1
Silberblattfaden 75
Lederverarbeitung Level-Guide: Skill 1 bis 60

Der Aufstieg in diesem Bereich erfolgt primär durch den Erstherstellungsbonus. Jedes neue Rezept gewährt dir beim ersten Mal zusätzliche Skillpunkte.



Lederverarbeitung Level-Guide: Skill 60 bis 91

Die folgenden Rezepte sind bis Stufe 80 orange und bis Stufe 90 gelb. Du benötigst ungefähr 35 Herstellungen.

Icon Item
Verschlingende Bänder 35 x Verschlingende Bänder
Rüstungsset des Waldjägers 35 x Rüstungsset des Waldjägers
Rüstungsset des Blutritters 35 x Rüstungsset des Blutritters
Ursporenbindung 35 x Ursporenbindung
Gesegnetes Schuppentieramulett 35 x Gesegnetes Schuppentieramulett
Lederverarbeitung Level-Guide: Skill 91 bis 100

Obwohl die oben genannten Rezepte bis 100 Skillpunkte geben können, sinkt die Chance für einen Aufstieg stark. Es wird empfohlen, auf epische Rüstungsrezepte umzusteigen, da diese 3 Skillpunkte pro Herstellung gewähren und bis 100 orange bleiben. Du benötigst somit nur 3 Herstellungen.

Nutze hierfür das System der Handwerksaufträge:

  • Öffentliche Aufträge: Öffentliche Aufträge sind servergebunden und oft schnell vergeben.
  • Kundenbestellungen: Diese NPC-Aufträge sind persönlich für dich reserviert. Sie erscheinen zufällig und sind eine hervorragende Quelle für garantierte Skillpunkte, sofern du die entsprechenden Rezepte bereits durch Spezialisierungen oder Drops freigeschaltet hast.
