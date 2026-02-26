Schneiderei von Midnight: Levelguide von 1 bis 100

Schneiderei von Midnight schnell und kosteneffizient von 1 bis 100 leveln: Rezepte, Einkaufsliste und Erstherstellungs-Boni.

Dieser Level-Guide für Schneiderei zeigt dir den schnellsten und kosteneffizientesten Weg, um diesen Beruf in WoW Midnight von Stufe 1 auf 100 zu bringen. Er deckt den Standort des Trainers, die benötigten Materialien sowie die optimalen Rezepte für jeden Skill-Bereich ab.

Vorbereitung und Trainer-Standort

Den Lehrer für Schneiderei von Midnight findest du in Silbermond. Sprich mit ihm, um den Beruf zu erlernen und neue Rezepte freizuschalten. Direkt beim Schneiderei-Händler in der Nähe des Trainers kannst du benötigte Basis-Materialien wie Silberblattfaden und Stickgarn erwerben. Es wird empfohlen, die Einkaufsliste vorab zu prüfen, um alle Materialien gesammelt im Auktionshaus zu kaufen.

Einkaufsliste für Skill 1 bis 50

Für die erste Phase bis Stufe 50 benötigst du folgende Grundmaterialien:

✓ Icon Item Menge Helles Leinen 66 Ewigsingender Staub 14 Silberblattfaden

Schneiderei Level-Guide: Skill 1 bis 40

Stelle 66 Ballen aus hellem Leinen her. Beachte, dass du diese für spätere Stoffrüstungen und Ballen benötigst. Erstelle sie daher auch dann weiter, wenn das Rezept ab Skill 20 grau wird.

Schneiderei Level-Guide: Skill 40 bis 44

In diesem Bereich nutzt du den „Erstherstellungsbonus“, um effizient Skillpunkte zu sammeln. Nutze im Berufsfenster den Filter „Erstherstellungsbonus“, um gezielt Rezepte anzuzeigen, die diesen Bonus noch gewähren.

Stelle jedes verfügbare Rezept einmal her, bis dein Handwerksbuch keine neuen Boni mehr anzeigt.

Stelle die Schneiderrobe aus hellem Leinen her und rüste sie aus. Je nach Reihenfolge erreichst du hier etwa Skill 45.

Schneiderei Level-Guide: Skill 44 bis 50

Stelle Ballen aus hellem Leinen solange her, bis du Stufe 50 erreicht hast.

Schneiderei Level-Guide: Skill 50 bis 100

Ab Stufe 50 entscheidest du dich zwischen zwei Methoden, um das Leveln der Schneiderei abzuschließen.

Methode A: Langsam und profitabel (Daily Cooldowns)

Diese Methode nutzt tägliche Abklingzeiten (CDs) und Kundenbestellungen. Investiere 5 Punkte in die Geschickte Nähkunst-Spezialisierung, um eine der Ballen freizuschalten:

Diese Rezepte geben bis Skill 80 jeweils 2 Skillpunkte. Der Fortschritt von 90 auf 100 erfolgt über Kundenbestellungen (Handwerksaufträge) oder epische Rezepte von Händlern.

Methode B: Schnelles Leveln

Wenn du die maximale Stufe sofort erreichen möchtest, nutze folgende Route:

