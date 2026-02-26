Spiel:
Schneiderei von Midnight: Levelguide von 1 bis 100

Geschrieben von Telias am 26.02.2026 um 13:01

Schneiderei von Midnight schnell und kosteneffizient von 1 bis 100 leveln: Rezepte, Einkaufsliste und Erstherstellungs-Boni.

Inhaltsverzeichnis
  1. Vorbereitung und Trainer-Standort
  2. Einkaufsliste für Skill 1 bis 50
  3. Schneiderei Level-Guide: Skill 1 bis 40
  4. Schneiderei Level-Guide: Skill 40 bis 44
  5. Schneiderei Level-Guide: Skill 44 bis 50
  6. Schneiderei Level-Guide: Skill 50 bis 100
    1. Methode A: Langsam und profitabel (Daily Cooldowns)
    2. Methode B: Schnelles Leveln

Dieser Level-Guide für Schneiderei zeigt dir den schnellsten und kosteneffizientesten Weg, um diesen Beruf in WoW Midnight von Stufe 1 auf 100 zu bringen. Er deckt den Standort des Trainers, die benötigten Materialien sowie die optimalen Rezepte für jeden Skill-Bereich ab.

Schneiderei von Midnight

Vorbereitung und Trainer-Standort

Den Lehrer für Schneiderei von Midnight findest du in Silbermond. Sprich mit ihm, um den Beruf zu erlernen und neue Rezepte freizuschalten. Direkt beim Schneiderei-Händler in der Nähe des Trainers kannst du benötigte Basis-Materialien wie Silberblattfaden und Stickgarn erwerben. Es wird empfohlen, die Einkaufsliste vorab zu prüfen, um alle Materialien gesammelt im Auktionshaus zu kaufen.



Einkaufsliste für Skill 1 bis 50

Für die erste Phase bis Stufe 50 benötigst du folgende Grundmaterialien:

Icon Item Menge
Helles Leinen 66
Ewigsingender Staub 14
Silberblattfaden  
Schneiderei Level-Guide: Skill 1 bis 40

Stelle 66 Ballen aus hellem Leinen her. Beachte, dass du diese für spätere Stoffrüstungen und Ballen benötigst. Erstelle sie daher auch dann weiter, wenn das Rezept ab Skill 20 grau wird.

Skill-Stufen Icon Item
1-25 Ballen aus hellem Leinen 66 x Ballen aus hellem Leinen
25-40 Machtgetränkter Ballen aus hellem Leinen 14 x Machtgetränkter Ballen aus hellem Leinen


Schneiderei Level-Guide: Skill 40 bis 44

In diesem Bereich nutzt du den „Erstherstellungsbonus“, um effizient Skillpunkte zu sammeln. Nutze im Berufsfenster den Filter „Erstherstellungsbonus“, um gezielt Rezepte anzuzeigen, die diesen Bonus noch gewähren.

  • Stelle jedes verfügbare Rezept einmal her, bis dein Handwerksbuch keine neuen Boni mehr anzeigt.
  • Stelle die Schneiderrobe aus hellem Leinen her und rüste sie aus. Je nach Reihenfolge erreichst du hier etwa Skill 45.
Schneiderei Level-Guide: Skill 44 bis 50

Stelle Ballen aus hellem Leinen solange her, bis du Stufe 50 erreicht hast.

Skill-Stufen Icon Item
44-50 Ballen aus hellem Leinen 6 x Ballen aus hellem Leinen
Schneiderei Level-Guide: Skill 50 bis 100

Ab Stufe 50 entscheidest du dich zwischen zwei Methoden, um das Leveln der Schneiderei abzuschließen.

Methode A: Langsam und profitabel (Daily Cooldowns)

Diese Methode nutzt tägliche Abklingzeiten (CDs) und Kundenbestellungen. Investiere 5 Punkte in die Geschickte Nähkunst-Spezialisierung, um eine der Ballen freizuschalten:

Diese Rezepte geben bis Skill 80 jeweils 2 Skillpunkte. Der Fortschritt von 90 auf 100 erfolgt über Kundenbestellungen (Handwerksaufträge) oder epische Rezepte von Händlern.

Skill-Stufen Icon Item
50-90 Sonnenfeuerseidenballen Sonnenfeuerseidenballen
50-90 Arkanostoffballen Arkanostoffballen

Methode B: Schnelles Leveln

Wenn du die maximale Stufe sofort erreichen möchtest, nutze folgende Route:

Skill-Stufen Icon Item
50-65 Zauberfaden aus hellem Leinen 30 x Zauberfaden aus hellem Leinen
65-90 Sonnenfeuerseidenfutter 28 x Sonnenfeuerseidenfutter
65-90 Arkanostofffutter 28 x Arkanostofffutter (Alternative)
90-100 Kochhut des eleganten Handwerkers 13 x Kochhut des eleganten Handwerkers
