WoW London Decor Treasure Hunt: Lösungen für 3 kostenlose Housing-Dekorationen

Lösungen für drei kostenlose Housing-Dekorationen aus der WoW London Decor Treasure Hunt inkl. Codes und Einlösung erklärt.

Pinterest UK hat eine reale Schatzsuche in London veranstaltet, durch die du drei kostenlose Housing-Dekorationen für World of Warcraft erhalten kannst. Die Schatzsuche ist abgeschlossen und die Belohnungen stehen allen Spielern zur Verfügung.

Lösungen und Belohnungen im Überblick

Die Codes für die Dekorationen wurden durch die Community auf Reddit identifiziert. Du kannst die folgenden Begriffe nutzen, um die Gegenstände freizuschalten:

So sicherst du dir die kostenlosen Gegenstände

Die Einlösung erfolgt über die offizielle Aktionsseite. Gehe auf https://craftyourworldpromo.com/ und gib dort die entsprechenden Lösungswörter ein. Nach der erfolgreichen Bestätigung wird dir ein Code per E-Mail zugestellt. Kontrolliere unbedingt deinen Spam-Ordner, falls die E-Mail nicht sofort eintrifft.

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