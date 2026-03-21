WoW Beutejagd beschleunigt: So levelst du Jagdfortschritt deutlich schneller

Neue Anpassung der Beutejagd beschleunigt den Jagdfortschritt. Besonders die ersten Ränge profitieren stark vom Buff.

Blizzard hat den Fortschritt in der Beutejagd angepasst, um den Aufstieg auf Jagdfortschritt-Rang 4 zu beschleunigen. Diese Änderung ist entscheidend, um die finalen Story-Quests von Astalor Blutschwur abzuschließen und den Alptraummodus freizuschalten. Insgesamt umfasst die erste Saison 10 Ränge, wobei du für jeden Rang 4.000 Punkte benötigst.

Massive Erleichterung für die ersten Ränge

Die signifikanteste Neuerung betrifft die Ränge 1 bis 3. Während du früher ab der fünften Jagd pro Woche nur 50 Punkte erhalten hast, gewähren nun alle weiteren Abschlüsse innerhalb derselben Woche jeweils 1000 Punkte. Da dieser Fortschritt accountweit zählt, kannst du die 4.000 Punkte pro Rang nun wesentlich schneller erreichen und die anfängliche Hürde zügig überspringen.

Erste 4 Jagden (wöchentlich): Jeweils 1000 Punkte (unverändert).

Jeweils 1000 Punkte (unverändert). Jagden 5+ auf Rang 1–3: Jeweils 1000 Punkte (statt zuvor 50).

Jeweils 1000 Punkte (statt zuvor 50). Jagden 5+ auf Rang 4+: Jeweils 50 Punkte (unverändert).

Zufällige Beutejagden und Überreste der Pein

Ab Rang 2 kannst du bei Astalor zufällige Beutejagden für 50 Überreste der Pein erwerben. Diese Missionen ermöglichen es dir, gezielt zwischen verschiedenen Belohnungen zu wählen, um beispielsweise weitere Überreste der Pein zu sammeln. Da auch diese Zufallsjagden die vollen Fortschrittspunkte gewähren, stellen sie einen effizienten Weg dar, um die insgesamt 10 Ränge der Saison zu meistern und den Jagdfortschritt kontinuierlich zu steigern.

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