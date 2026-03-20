Der große Stylecheck 2026: Event, Belohnungen und neue Transmog-Features im Überblick

Das WoW Event „Der große Stylecheck“ bietet neue Inhalte, exklusive Belohnungen und kostenlose Anpassungen für Ausrüstung und Frisuren.

Der große Stylecheck ist in World of Warcraft zurück und bietet dir die ideale Gelegenheit, deine Garderobe auf Hochglanz zu polieren. In diesem zeitlich begrenzten Event kannst du deine Transmogrifikationskünste in einem speziellen 6-Spieler-Szenario unter Beweis stellen und dich mit anderen Modebegeisterten messen. Neben neuen Mottos und Quests in Quel'Thalas profitierst du während des gesamten Zeitraums von kostenlosen Barbier-Besuchen und gebührenfreier Ausrüstungsanpassung.

Furiose Fashionistas und fesche Verteidiger der Horde und der Allianz, es ist an der Zeit, eure Garderoben abzustimmen und euch für einen Kampf um den besten Stil bereit zu machen. Der große Stylecheck beginnt – das ist die Gelegenheit, eure Transmogrifikationskünste unter Beweis zu stellen.

Ihr seid eingeladen!

Staubt eure Schulterstücke ab und macht bei einem Modewettbewerb mit, der Azeroth würdig ist! Sprecht mit einem Transmogrifizierer in einer beliebigen größeren Stadt, um beim großen Stylecheck mitzumachen! Wann: 20. bis 27. März

Wo: Besucht den freundlichen Transmogrifizierer von nebenan und reiht euch für dieses 6-Spieler-Szenario in die Warteschlange ein.

Legt einen thematischen Auftritt hin

Für eine fantastische Modeherausforderung, findet acht neue „Bewegt Euch!“-Quests in den Hubs der vier Hauptzonen von Quel'Thalas – Immersangwald, Zul'Aman, Harandar und dem Leerensturm. Mit sechs neuen Mottos könnt ihr euer Designtalent unter Beweis stellen:

Düstere Dungeons

Elementare Extreme

Mechanische Monster

Urwaldunruhe

Teilnehmer haben zweiMinuten Zeit, um sich Transmogrifikationssets aus ihrer Sammlung zusammenzustellen. Die Sets sollten dabei zum Thema des Szenarios passen. Jeweils zwei Spieler dürfen auf der Bühne mit ihrem Outfit posieren, die vier übrigen Spieler stimmen darüber ab, wer von beiden das Thema am besten getroffen hat.

Sucht nach neuen Mottos, Dekorationen und Gewinnerausstellungen, wenn der Laufsteg des großen Stylechecks sich bis nach Quel'Thalas erstreckt. Beginnt eure Modereise, indem ihr die Quest „Modewoche“ bei einem Feiertagsbegeisterten annehmt, der in der Nähe des Handelspostens in Silbermond abhängt. Dies bringt euch zu Belli, der Gesandtin des großen Stylechecks in Silbermond.

Vergesst nicht: Kleider machen Devisen! Während der große Stylecheck aktiv ist, könnt ihr beim Handelsposten Fortschritt für eure Leiste erhalten, wenn ihr bestimmte Aktivitäten des großen Stylechecks abschließt, während ihr eure besten Transmogs zur Schau stellt.

Posiert in flotten Klamotten mit einem zusätzlichen Outfitplatz

Während des Ereignisses „Der große Stylecheck“ werdet ihr einen neuen Outfitplatz namens „Der große Stylecheck“ bemerken. Dieser Outfitplatz und jede damit getätigte Anpassung am Aussehen kosten kein Gold und werden am Ende des Ereignisses verschwinden.

Wie ihr eure Transmogkünste für den großen Stylecheck in neue Modehöhen katapultieren könnt, erfahrt ihr in unserem Artikel über das aktualisierte Transmogrifizierungssystem.

Belohnungen für Sammler mit Geschmack

Ihr könnt euch außerdem für eure Marken des großen Stylechecks ein paar Requisiten besorgen, um eurem Auftritt beim großen Stylecheck richtig Pepp zu verleihen. Diese Requisiten sind Verbrauchsgegenstände und wirken nur während eures Auftritts auf der Bühne, aber sie halten während des gesamten Wettkampfs an.

Nellie Schicksang ist beim großen Stylecheck vor Ort und verkauft die feinsten Hemden und Wappenröcke, falls ihr bei all der Eile nicht daran gedacht habt, welche einzupacken.

Erhaltet etwas Hilfe von euren Fans

Ihr braucht ein wenig Unterstützung auf der Bühne? Wir haben genau das Richtige für euch. Holt euch die Belohnung Fanpost, mit der ihr einen Modeliebhaber anheuern könnt, der euch während des Wettbewerbs anfeuert.

Gucken verboten! Selbstverständlich werdet ihr vor Beginn des Wettbewerbs vor den Blicken eurer Mitbewerber verborgen.

Imponiert mit euren Posen und dreht eure kleine Runde auf dem Laufsteg (ihr habt richtig gelesen, auf dem Laufsteg).

Sobald all das Glänzen und Glitzern vorbei ist und alle ihre Stimme abgegeben haben, werden die Preise für den Ersten Platz, Zweiten Platz und Dritten Platz vergeben. Keine Sorge! Selbst, wenn ihr nicht gewinnen solltet, gibt es immer noch den Trostpreis des großen Stylechecks. Diese Preise beinhalten Marken des großen Stylechecks, die in Dalaran gegen besondere Ausrüstung zur Transmogrifikation eingetauscht werden können.

Während des großen Stylechecks dürfen modebewusste Bürger Azeroths kostenlos ihre Ausrüstung transmogrifizieren und sich gratis vom Barbier einen neuen Haarschnitt verpassen lassen. Selbst wenn ihr nicht am Wettbewerb teilnehmt, könnt ihr so für die Dauer des Ereignisses eure Frisuren und Transmogrifikationen kostenlos ändern lassen.

Zeigt uns in den sozialen Medien mit #MogMonday eure besten Transmogs und mit etwas Glück präsentieren wir euren Look!