WoW Midnight: Garantiertes Held-Gear (Item-Level 259) einfach farmen

Beutejagd in WoW Midnight liefert garantiert Held-Gear mit Item-Level 259 durch feste Schritte, Nemesis-Boss und versteckten Schatz.

Das System der Beutejagd in WoW Midnight ermöglicht es dir, gezielt und ohne Umwege an Held-Ausrüstung mit Item-Level 259 zu gelangen. Durch den Abschluss spezifischer Aufgaben und die Bewältigung von Herausforderungen in den Tiefen sicherst du dir so garantiertes Held-Gear für deinen Fortschritt.

Voraussetzungen und Freischaltung

Um den Prozess zu starten, musst du zunächst Ruhmstufe 4 im Fortschrittspfad der Beutejagd erreichen. Sobald diese Stufe erreicht ist, wird eine kurze Questreihe verfügbar. Diese beginnt mit der Aufgabe Dunkle Besserung. Durch den Abschluss dieser Reihe schaltest du den Alptraum-Schwierigkeitsgrad für die Beutejagd frei.

Der Weg zum „Strahl der Hoffnung“

Nachdem der Schwierigkeitsgrad freigeschaltet wurde, bietet Astalor eine neue Quest namens Eine alptraumhafte Aufgabe an. Für den erfolgreichen Abschluss dieser Aufgabe musst du drei Alptraum-Jagden absolvieren. Als Belohnung erhältst du neben verschiedenen Ressourcen den Strahl der Hoffnung.

500 Leerenlichtmergel

50 Überrest der Pein

20 Morgenlichtwappen des Helden

1 Strahl der Hoffnung

Den Nemesis-Boss Nullaeus beschwören

Der „Strahl der Hoffnung“ ist das entscheidende Werkzeug für den nächsten Schritt in den Tiefen:

Begib dich in eine Tiefe deiner Wahl. Benutze den „Strahl der Hoffnung“, um den Nemesis-Boss Nullaeus zu beschwören. Besiege Nullaeus innerhalb der Instanz.

Nach dem Sieg lässt der Boss garantiert eine Belohnung des Schatzsuchers fallen.

Held-Gear mit Item-Level 259 erhalten

Die Belohnung des Schatzsuchers kann konsumiert werden, um am Ende deiner nächsten Tiefe einen Versteckter Schatz erscheinen zu lassen. Um dabei die maximale Belohnung zu erhalten, ist die gewählte Schwierigkeitsstufe entscheidend. Wenn du die Belohnung in einer Tiefe der Stufe 8 oder höher einsetzt, enthält der versteckte Schatz garantiert Ausrüstung des Held-Pfads mit einem Item-Level 259.

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