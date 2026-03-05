Spiel:
World of Warcraft Midnight: So erhältst du das Haustier Luma im Immersangwald

World of Warcraft Midnight: So erhältst du das Haustier Luma im Immersangwald

Geschrieben von Telias am 05.03.2026 um 19:18

WoW Midnight: Luma ist ein Dackel-Begleithaustier aus dem Immersangwald. Der Guide zeigt Startpunkt, Koordinaten und die Questreihe „Diebesverfolgung“.

Inhaltsverzeichnis
  1. Wichtige Details zu Luma
  2. Startpunkt und Koordinaten
  3. Die Questreihe: „Diebesverfolgung“
    1. Beim zweiten Mal ist's Absicht
    2. Nachstellung des Verbrechens
    3. Spurenverfolgung
    4. Auf frischer Tat ertappt
    5. Diebischer Hund

In der Erweiterung World of Warcraft: Midnight gibt es einen ganz besonderen vierbeinigen Zuwachs für deine Haustiersammlung. Luma ist ein Dackel durch und durch und wird sich unzählige Male im Kreis drehen, um ihren eigenen Schwanz zu fangen. Da dies eines der ersten Male ist, dass ein Dackel-Modell als Haustier in World of Warcraft erscheint, ist Luma ´der perfekte Begleiter, der dich auf deinen Abenteuern begleiten kann.

Luma - Haustier in World of Warcraft

Wichtige Details zu Luma

Bevor du dich auf die Suche machst, solltest du beachten, dass Luma ein reines Begleithaustier ist. Sie verfügt über keine Fähigkeiten und ist somit kein Kampfhaustier. Ihr Wert liegt ganz in ihrer Optik und ihren charmanten Animationen, die sie zu einem begehrten Sammlerstück machen.



Startpunkt und Koordinaten

Um Luma zu erhalten, musst du dich in den Immersangwald begeben. Die Reise beginnt im Ort Morgenluft. Dort triffst du auf Instrukteur Antheol, der die entsprechende Questreihe für dich bereithält. Du findest ihn an folgenden Koordinaten:

Position von Instrukteur Antheol auf der Karte vom Immersangwald
Die Questreihe: „Diebesverfolgung“

Luma ist die Belohnung für den erfolgreichen Abschluss der Questreihe „Diebesverfolgung“. Du musst insgesamt fünf Quests absolvieren, um den kleinen Hund am Ende dein Eigen nennen zu können. Hier ist der Ablauf der kompletten Reihe:

  1. Beim zweiten Mal ist's Absicht
  2. Nachstellung des Verbrechens
  3. Spurenverfolgung
  4. Auf frischer Tat ertappt
  5. Diebischer Hund

Sobald du die finale Quest „Diebischer Hund“ abgeschlossen hast, gehört Luma fest zu deinem Team und folgt dir auf Schritt und Tritt durch die Welt von Azeroth.

Alle Nebenquestreihen samt Belohnungen findes du in unserer Übersicht zum Immersangwald.

Kommentare:
