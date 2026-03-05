World of Warcraft Midnight: So erhältst du das Haustier Luma im Immersangwald

WoW Midnight: Luma ist ein Dackel-Begleithaustier aus dem Immersangwald. Der Guide zeigt Startpunkt, Koordinaten und die Questreihe „Diebesverfolgung“.

In der Erweiterung World of Warcraft: Midnight gibt es einen ganz besonderen vierbeinigen Zuwachs für deine Haustiersammlung. Luma ist ein Dackel durch und durch und wird sich unzählige Male im Kreis drehen, um ihren eigenen Schwanz zu fangen. Da dies eines der ersten Male ist, dass ein Dackel-Modell als Haustier in World of Warcraft erscheint, ist Luma ´der perfekte Begleiter, der dich auf deinen Abenteuern begleiten kann.

Wichtige Details zu Luma

Bevor du dich auf die Suche machst, solltest du beachten, dass Luma ein reines Begleithaustier ist. Sie verfügt über keine Fähigkeiten und ist somit kein Kampfhaustier. Ihr Wert liegt ganz in ihrer Optik und ihren charmanten Animationen, die sie zu einem begehrten Sammlerstück machen.

Startpunkt und Koordinaten

Um Luma zu erhalten, musst du dich in den Immersangwald begeben. Die Reise beginnt im Ort Morgenluft. Dort triffst du auf Instrukteur Antheol, der die entsprechende Questreihe für dich bereithält. Du findest ihn an folgenden Koordinaten:

Position: 44.6, 45.4 - Instrukteur Antheol

Die Questreihe: „Diebesverfolgung“

Luma ist die Belohnung für den erfolgreichen Abschluss der Questreihe „Diebesverfolgung“. Du musst insgesamt fünf Quests absolvieren, um den kleinen Hund am Ende dein Eigen nennen zu können. Hier ist der Ablauf der kompletten Reihe:

Beim zweiten Mal ist's Absicht Beim zweiten Mal ist's Absicht Erinnert Magister Meledor im Sanktum des Westens. Wowhead Beschreibung

Hier habe ich eine kleine Lektion für Euch. Zu versuchen, mich zweimal zum Narren zu halten, ist ein fataler Fehler.



Mein dämlicher Schüler ist immer noch nicht von seinem Treffen mit seiner Bekanntschaft zurückgekehrt. Normalerweise wäre mir das egal, aber er hat eins meiner Tagebücher dabei. Ich will dieses Tagebuch wiederhaben.



Wärt Ihr so freundlich und würdet ihn daran erinnern? Nachstellung des Verbrechens Nachstellung des Verbrechens Nutzt die arkane Taschenuhr, um 3 eingefrorene Momente im Sanktum des Westens zu untersuchen. Wowhead Beschreibung

Ah, Ihr da! Ihr scheint weise genug zu sein, um mir helfen zu können, ganz im Gegensatz zu einem gewissen Einfaltspinsel mit Bogen, der die Lösung zu unserem Problem im Dreck erschnüffeln will.



Wir haben versehentlich ein sehr wichtiges Tagebuch verlegt. Eines, für dessen Verlust mein Mentor mich transmogrifizieren würde!



Nutzt bitte meine arkane Taschenuhr, um Echos der Vergangenheit zu beschwören und überprüft diese Momente. Das sollte uns helfen, mein Tagebuch zu finden, ohne auf Vardis' primitive Methoden zurückgreifen zu müssen. Spurenverfolgung Spurenverfolgung Sammelt 8 Indizien im Sanktum des Westens. Wowhead Beschreibung

Während ein gewisser Magier mit dem Hirn eines Wyrms seine Zeit mit untauglicher Magie verschwendet, werden wir den Fall tatsächlich lösen.



Die Tiere hier haben das Tagebuch wahrscheinlich gefressen. Zeit, sie auszunehmen und es zurückzuholen.



Wenn das Tagebuch da drin ist, werden wir es finden... im Gegensatz zu einem Erbsenhirn, das sein eigenes geistloses Ego nicht finden würde, wenn es nicht so aufgeblasen wäre. Auf frischer Tat ertappt Auf frischer Tat ertappt Besiegt den heißblütigen Luchs im Sanktum des Westens. Wowhead Beschreibung

Ausgerechnet ein Hund? Das ist der Dieb, den wir jagen?



Und jetzt müssen wir ihn auch noch vor einem Luchs retten? Dieser Tag hat wirklich eine ausgesprochen... ärgerliche Wendung genommen.



Wie dem auch sei, wir werden das Tagebuch zurückbeschaffen... Obwohl ich mich frage, ob dieser Hund die Tragweite seiner Taten versteht.Rettet den Hundedieb vor dem heißblütigen Luchs und holt das Tagebuch zurück. Diebischer Hund Diebischer Hund Folgt Luma. Wowhead Beschreibung

<Luma steht mit gespitzten Ohren vor Euch, dankbar für Eure Hilfe.



Sie bellt kurz, wedelt einmal mit dem Schwanz, macht einige Schritte nach vorn und bleibt stehen.



Erwartungsvoll blickt sie zurück. Ihre Körpersprache scheint zu sagen: "Kommt schon, folgt mir!

Sobald du die finale Quest „Diebischer Hund“ abgeschlossen hast, gehört Luma fest zu deinem Team und folgt dir auf Schritt und Tritt durch die Welt von Azeroth.

Alle Nebenquestreihen samt Belohnungen findes du in unserer Übersicht zum Immersangwald.

