WoW Midnight: Ehre farmen im Ausbildungsgelände

Das Ausbildungsgelände bietet in WoW Midnight eine neue und dauerhafte Möglichkeit, um effizient Ehre zu farmen. Dieser Modus ermöglicht es dir, in einer kontrollierten Umgebung gegen computergesteuerte Gegner anzutreten, um dich mit den Karten und dem Spielfluss vertraut zu machen, ohne gegen erfahrene PvP-Veteranen antreten zu müssen.

Zugang und Spielmechanik

Um das Ausbildungsgelände zu betreten, öffnest du den PvP-Browser (Standard-Tastenkürzel: Shift-N), wählst das Ausbildungsgelände aus und klickst auf „Warteschlange beitreten“. Der Fokus liegt dabei auf den Schlachtfeldern Arathibecken, Schlacht um Gilneas und der Silberbruchmine. Die K.I.-Gegner sind darauf ausgelegt, einen gewissen Widerstand zu leisten und agieren klüger als in früheren Modi, was Koordination und Talent erfordert, um den Sieg zu erringen.

Ehre farmen: Belohnungen im Überblick

Wenn du schnell Ehre farmen möchtest, ist das Ausbildungsgelände eine verlässliche Option. Da ein Match typischerweise nur etwa 5 Minuten dauert, ist der Zeitaufwand gering. Die Belohnungen setzen sich wie folgt zusammen:

Erster Sieg des Tages: Du erhältst zusätzlich 200 Ehre und eine Kiste mit Schlachtfeldbeute, die Ehrenabzeichen oder grüne Ausrüstung der Stufe 90 enthalten kann.

Match-Belohnung: Jedes gespielte Schlachtfeld gewährt zwischen 250 und 400 Ehre. Die genaue Menge variiert je nach Geschwindigkeit des Sieges und dem jeweiligen Schlachtfeld.

Ausrüstung und Erfolge in WoW Midnight

Die durch das Ausbildungsgelände erhältliche Ehre-Ausrüstung besitzt ein Item-Level von 217, welches im PvP-Kampf auf Stufe 276 skaliert. Dies ist besonders hilfreich, um Lücken in deinem Equipment-Setup zu füllen. Zusätzlich wurden zahlreiche Erfolge für diesen Modus hinzugefügt, die du während deiner Sitzungen zum Ehre farmen abschließen kannst.

