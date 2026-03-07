WoW-Spieler feiern neuen mobilen Briefkasten: Interdimensionales Paketsignal im Leerensturm

Das Interdimensionale Paketsignal ist ein neues Briefkasten-Spielzeug in WoW: Midnight. Freischaltung über den Erfolg „Schätze des Leerensturms“.

In der neuen Zone Leerensturm in WoW: Midnight gibt es für Entdecker zahlreiche Geheimnisse, Reittiere und Erfolge zu entdecken. Ein besonderes Highlight, das derzeit unter Spielern für Aufsehen sorgt, ist das Interdimensionales Paketsignal. Dabei handelt es sich um ein praktisches Spielzeug, das einen tragbaren Briefkasten beschwört und dir wertvolle Zeit erspart.

Das Besondere an diesem Gegenstand ist seine optische Gestaltung. Während herkömmliche tragbare Poststellen in World of Warcraft oft wie Standard-Briefkästen aussehen, erzeugt dieses Spielzeug eine wirbelnde Leerensphäre, die optisch an ein kleines schwarzes Loch erinnert. Mit diesem mobilen Zugriff kannst du von überall aus Gegenstände, Gold oder Verkäufe aus dem Auktionshaus versenden, ohne eine Stadt oder einen Hub aufsuchen zu müssen. Besonders für Spieler, die Materialien farmen oder lange Erkundungstouren unternehmen, bietet das Interdimensionale Paketsignal einen erheblichen Mehrwert.

So schaltest du den Leeren-Briefkasten frei

Um das Interdimensionale Paketsignal zu erhalten, musst du den Erfolg Schätze des Leerensturms abschließen. Dabei sollst du alle versteckten Schätze im Leerensturm finden. Diese Schätze sind über verschiedene Areale der Zone verteilt und müssen von dir aufgespürt werden. Sobald du alle erforderlichen Objekte gesammelt hast, wird das Spielzeug automatisch als Belohnung freigeschaltet.

Da die Fundorte über die gesamte Zone verstreut sind, empfiehlt es sich, eine geplante Route zu verfolgen. In unserem ausführlichen Guide zum Leerensturm findest du die genauen Positionen aller Schätze auf einer Karte, damit du deine Sammlung schnellstmöglich vervollständigen kannst. Wenn du viel Zeit mit dem Sammeln von Materialien verbringst oder häufig Gegenstände an deine Twinks schickst, ist diese kurze Schatzsuche eine lohnende Investition.

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.