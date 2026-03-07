Myu's Knowledge Points Tracker: Das unverzichtbare Addon für Wissenspunkte in WoW Midnight

Myu's Knowledge Points Tracker ist ein WoW Midnight Addon zum Tracken von Wissenspunkten, Schätzen und wöchentlichen Aktivitäten für Berufe.

Die populäre WeakAura Myu's Knowledge Points Tracker wurde aufgrund der hohen Nachfrage in ein eigenständiges Addon umgewandelt und bietet nun volle Unterstützung für die WoW Midnight Erweiterung. Dieses Tool ist dein zentraler Begleiter, um jede Woche den Überblick über sämtliche verfügbaren Wissenspunkte zu behalten. Da die Charakterentwicklung in Midnight maßgeblich von einmaligen Schätzen und wöchentlichen Aktivitäten abhängt, bietet dir dieses Addon die nötige Präzision für deine Berufe.

Das Addon konsolidiert Informationen aus unterschiedlichsten Quellen in einem einzigen In-Game-Menü. Es unterstützt dich beim Aufspüren von einzigartigen Weltschätzen, wöchentlichen Quests und Sammelobjekten. Besonders hilfreich: Per Rechtsklick kannst du ganz einfach zwischen verschiedenen Erweiterungen hin- und herwechseln.

Funktionsweise und Features des Trackers

Die Bedienung von Myu's Knowledge Points Tracker ist intuitiv und bietet eine tiefe Integration in dein Interface. Über kontextsensitive Filter kannst du die Ansicht nach deinen Bedürfnissen sortieren:

Einzigartige Schätze: Anzeige von Fundorten und Voraussetzungen, inklusive TomTom-Integration für eine direkte Navigation.

Anzeige von Fundorten und Voraussetzungen, inklusive für eine direkte Navigation. Wöchentliche Aktivitäten: Tracker für Quests, Schätze und Abhandlungen (Treatises).

Tracker für Quests, Schätze und Abhandlungen (Treatises). Catch-up-System: Überwachung der versteckten Blizzard-Währung, die zusätzliche Punkte durch Handwerksaufträge, Sammeln und Entzaubern ermöglicht.

Überwachung der versteckten Blizzard-Währung, die zusätzliche Punkte durch Handwerksaufträge, Sammeln und Entzaubern ermöglicht. Fortschrittsanzeige: Das Addon zeigt dir genau an, wie viele Wissenspunkte dir noch fehlen, um deinen gesamten Berufsbaum abzuschließen.

Bitte beachte, dass sich das Addon aktuell auf dem Stand der Midnight-Beta befindet. Die meisten Schätze sind bereits implementiert, lediglich vier fehlen derzeit noch und werden ergänzt, sobald sie gefunden wurden.

Befehle und Anpassung

Du kannst das Addon flexibel über verschiedene Slash-Commands steuern und an dein UI anpassen:

/mkpt – Öffnet oder schließt das Hauptfenster.

– Öffnet oder schließt das Hauptfenster. /mkpt minimap – Blendet das Minimap-Icon ein oder aus.

– Blendet das Minimap-Icon ein oder aus. /mkpt compartment – Steuert den Eintrag im Addon-Abteil.

– Steuert den Eintrag im Addon-Abteil. /mkpt scale [0.5 - 1.5] – Passt die Größe des Fensters stufenlos an (z. B. /mkpt scale 1.2 ).

Zusätzliche Ressourcen für deine Berufe

Um dein Wissen zu vertiefen, empfehlen wir dir unseren umfassenden Guide. Dort erfährst du alles Wichtige über Wissenspunkte für Berufe in WoW Midnight und deren Herkunft.

Ergänzend dazu bietet dir unser Spezialartikel eine Übersicht, in der alle Wissenspunkt-Schätze mit Karten gelistet sind. Mit dieser Kombination aus Addon und Guides bist du bestens für das Handwerk in Midnight gerüstet.

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.