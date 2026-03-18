Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0
WoWNewsarchivMärz 2026WoW Midnight: Tiefen Fortschritt & Morgenlichtwappen der Mythen farmen

WoW Midnight: Tiefen Fortschritt & Morgenlichtwappen der Mythen farmen

Geschrieben von Telias am 18.03.2026 um 09:28

Guide zu WoW Midnight Tiefen: Voraussetzungen für Morgenlichtwappen der Mythen, Rang 4 Freischaltung und effizienter Fortschritt in der Reise des Tiefenforschers.

Inhaltsverzeichnis
  1. Voraussetzungen für den Erhalt in Tiefen der Stufe 11
  2. Wöchentliche Obergrenzen und Erträge
  3. So steigerst du deine Reise des Tiefenforschers effizient

In der ersten Saison von World of Warcraft: Midnight sind Morgenlichtwappen der Mythen die entscheidende Währung, um deine Ausrüstung auf dem Mythisch-Pfad aufzuwerten. Um diese wertvolle Ressource effizient zu sammeln, bieten dir die Tiefen (Delves) eine wichtige Quelle. Allerdings erhältst du diese Wappen nicht automatisch beim Abschluss hochstufiger Durchläufe. Du musst zunächst bestimmte Voraussetzungen innerhalb deines Fortschritts erfüllen.

Valeera Sanguinar

Voraussetzungen für den Erhalt in Tiefen der Stufe 11

Um Morgenlichtwappen der Mythen am Ende von Tiefen der Stufe 11 zu erhalten, ist ein entsprechender Fortschritt in der Reise des Tiefenforschers (Delver's Journey) notwendig. Auch wenn du bereits in der Lage bist, Stufe-11-Tiefen abzuschließen, werden die Wappen erst durch das Erreichen von Rang 4 auf diesem Fortschrittspfad freigeschaltet.

  • Ab Rang 2: Vergoldete Schätze (Gilded Stashes) erscheinen am Ende von Tiefen der Stufe 11.
  • Ab Rang 4: Diese vergoldeten Schätze enthalten nun jeweils 5x Morgenlichtwappen der Mythen.


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Wöchentliche Obergrenzen und Erträge

Sobald du Rang 4 erreicht hast, kannst du pro Woche insgesamt vier vergoldete Schätze plündern. Da jeder dieser Schätze 5 Wappen enthält, beläuft sich deine maximale Ausbeute aus den Tiefen auf insgesamt 20 Morgenlichtwappen der Mythen pro Woche.

Reise des Tiefenforschers
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So steigerst du deine Reise des Tiefenforschers effizient

Damit du so schnell wie möglich Rang 4 erreichst und die Wappen-Ausbeute maximierst, solltest du dich auf Aktivitäten konzentrieren, die den höchsten Fortschritt für deine Reise des Tiefenforschers gewähren. Der effektivste Weg ist der tägliche Abschluss von großzügigen Tiefen (Bountiful Delves) auf Stufe 8 oder höher.

Die folgende Tabelle zeigt dir die exakten Fortschrittswerte für die verschiedenen Aktivitäten in den Tiefen:

Aktivität / Quelle Fortschritt
Abschluss Großzügige Tiefe (Stufe 4) 50
Abschluss Großzügige Tiefe (Stufe 5) 75
Abschluss Großzügige Tiefe (Stufe 6) 100
Abschluss Großzügige Tiefe (Stufe 7) 125
Abschluss Großzügige Tiefe (Stufe 8+) 150
Öffnen eines Großzügiger Kasten mit Restaurierter Kastenschlüssel (jede Stufe) 250
Abgabe der wöchentlichen Quest Schlüssel zum Erfolg (beinhaltet Archaischer Chiffrenschlüssel aus Truhen) 1.500

Indem du gezielt die wöchentliche Quest abschließt und deine restaurierten Kastenschlüssel in hochstufigen großzügigen Tiefen einsetzt, beschleunigst du den Weg zu Rang 4 und sicherst dir den Zugang zu den begehrten Morgenlichtwappen der Mythen für deine Charakter-Progression in Midnight Season 1.

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