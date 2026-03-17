WoW Patch 12.0.5: Dragonflight-LFR-Raids kehren zurück

WoW Patch 12.0.5 bringt Dragonflight-Raids zurück in den LFR. NPC Luka Ferad in Valdrakken ermöglicht gezieltes Farmen von Transmogs und Drachen.

Mit dem kommenden Patch 12.0.5 erhältst du in World of Warcraft die Möglichkeit, die Dragonflight-Raids erneut im Schlachtzugsbrowser-Modus (LFR) zu besuchen. Diese Neuerung erlaubt es dir, verpasste Inhalte nachzuholen oder gezielt nach bestimmten Belohnungen zu suchen.

Der neue NPC Luka Ferad in Valdrakken

In der Hauptstadt Valdrakken wird ein spezieller NPC namens Luka Ferad eingeführt. Er trägt den Titel „Geschichtenerzähler“ und ermöglicht dir den Zugang zu den vergangenen Inhalten. Über seine Dialogoptionen kannst du dich für jeden gewünschten LFR-Flügel der verschiedenen Dragonflight-Raids anmelden.

Standort am Sitz der Aspekte

Du findest Luka Ferad am Sitz der Aspekte in Valdrakken. Er befindet sich dort in unmittelbarer Nähe zum Ruhm-Rüstmeister des Valdrakkenabkommens, sodass du den NPC für deine Anmeldung schnell erreichen kannst.

Begehrte Drachenverwandlungen und Transmogs sammeln

Die Rückkehr der LFR-Anmeldung bietet dir eine einfache Methode, um seltene optische Anpassungen für deine Reittiere und Transmog-Vorlagen zu farmen. Besonders im Fokus stehen dabei die Drachenverwandlungen aus den Schlachtzügen:

Neben diesen Verwandlungen kannst du die LFR-Flügel nutzen, um deine Sammlung an Rüstungssets und Waffen-Skins aus der Dragonflight-Ära zu vervollständigen.

Quelle: Wowhead

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