WoW Midnight: Preydator Addon verbessert Beutejagd mit präzisem Tracking

Preydator verbessert die Beutejagd in WoW Midnight mit Echtzeit-Tracking, klaren Fortschrittsanzeigen und umfangreichen UI-Anpassungen.

Mit der Erweiterung World of Warcraft: Midnight wurde das neue Beutejagd-System eingeführt. Da die Standard-Benutzeroberfläche von Blizzard oft wenig transparent ist, bietet das Addon Preydator von Entwickler RagingAltoholic die nötige Übersicht für eine effiziente Beutejagd. Es verbessert die UI durch präzises Tracking und atmosphärische Elemente.

Maximale Transparenz durch präzises Phasen-Tracking

Blizzard zeigt standardmäßig keine exakten Prozentwerte für den Fortschritt der Jagd an. Preydator nutzt die offiziellen Quest- und Widget-APIs, um den tatsächlichen Status in Echtzeit darzustellen. Ein dedizierter Fortschrittsbalken verfolgt jede einzelne Phase der Jagd. Ergänzt wird dies durch filmreife Audio-Signale und Phasenübergänge im Stil des Films „Predator“, die dich akustisch vor Hinterhalten (Ambush) warnen.

Umfassende Anpassungsmöglichkeiten im Edit Mode

Das Addon integriert sich nahtlos in den modernen Edit Mode von World of Warcraft. Über ein strukturiertes Einstellungsmenü mit Reitern für Anzeige, Text und Audio kannst du das Interface nach deinen Wünschen gestalten:

Visuelle Gestaltung: Anpassung von Balkenbreite, Höhe, Skalierung, Farben und Schriftgrößen.

Anpassung von Balkenbreite, Höhe, Skalierung, Farben und Schriftgrößen. Indikatoren: Optionale Prozentanzeigen, Markierungen (Ticks) und „Spark“-Linien am Rand des Balkens.

Optionale Prozentanzeigen, Markierungen (Ticks) und „Spark“-Linien am Rand des Balkens. Audio-Management: Individuelle Sounds für die Phasen 1 bis 4 sowie Test-Buttons zur Überprüfung der Alarme.

Individuelle Sounds für die Phasen 1 bis 4 sowie Test-Buttons zur Überprüfung der Alarme. Labels: Flexible Beschriftungssysteme mit Präfix- und Suffix-Optionen.

Preydator ist besonders für Spieler mit mehreren Charakteren (Alts) optimiert und bietet accountweite Funktionen für die Kriegsmeute (Warband):

Hunt Table Companion Panel: Ein Begleitfenster für den Jagdtisch mit Belohnungs-Icons, Sortierfunktionen und der Möglichkeit, Quests direkt anzunehmen.

Ein Begleitfenster für den Jagdtisch mit Belohnungs-Icons, Sortierfunktionen und der Möglichkeit, Quests direkt anzunehmen. Prey Currency Tracker: Verfolgt die Beute-Währung inklusive Sitzungs-Deltas und verschiedenen Layout-Themes.

Verfolgt die Beute-Währung inklusive Sitzungs-Deltas und verschiedenen Layout-Themes. Kriegsmeuten-Übersicht: Eine tabellarische Übersicht für den Fortschritt in den Schwierigkeitsgraden Normal (N), Hard (H) und Nightmare (Ni).

Stabilität und technische Diagnose

Das Addon wurde so entwickelt, dass es „Taint“-anfällige Blizzard-Pfade meidet, um eine stabile Performance deines Interfaces zu gewährleisten. Für technische Prüfungen stehen dir verschiedene Slash-Befehle zur Verfügung:

/pd inspect – Zur detaillierten Überprüfung.

– Zur detaillierten Überprüfung. /pd mem – Zur Kontrolle der Speicherauslastung.

– Zur Kontrolle der Speicherauslastung. /pd debug – Für die allgemeine Fehlerdiagnose.

Preydator bietet dir somit eine fokussierte und stabile Lösung, um deine Beutejagd in Midnight professionell zu verwalten.

Das Addon kannst du auf Curseforge herunterladen.

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