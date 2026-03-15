WoW Geheimnis gelöst: Gortham-Haustier und Erfolg „Lange Leitung!“ im Nexuspunkt Xenas freischalten

WoW-Guide zum Geheimnis im Nexuspunkt Xenas: Kernfunken-Leitungen aktivieren, Erfolg „Lange Leitung!“ abschließen und Haustier Gortham erhalten.

Das Secret Finding Discord hat einen Weg entdeckt, um das Kampfhaustier Gortham und den Erfolg Lange Leitung! freizuschalten. Dieser Erfolg ist eng mit dem Dungeon Nexuspunkt Xenas verknüpft und erfordert eine koordinierte Zusammenarbeit innerhalb einer Gruppe.

Voraussetzungen für den Erfolg

Damit du das Haustier und den Erfolg erhalten kannst, muss dein Charakter mindestens Stufe 90 erreicht haben. Die gesamte Interaktion findet innerhalb des Dungeons Nexuspunkt Xenas statt.

Schritt-für-Schritt-Anleitung im Nexuspunkt Xenas

Begebe dich in den linken Flügel des Dungeons, der zu Oberster Kernbauer Kasreth führt. Dort befinden sich fünf sogenannte Kernfunken-Leitungen. Um die Mechanik auszulösen, müssen sich alle fünf Gruppenmitglieder gleichzeitig auf jeweils eine dieser Leitungen stellen.

Sobald alle Positionen besetzt sind, müsst ihr für einige Sekunden auf den Leitungen stehen bleiben. Dabei ist jedoch Vorsicht geboten: Die Leitungen verursachen Schaden, der mit zunehmender Dauer signifikant ansteigt. Eine gute Koordination der Gruppe ist hier entscheidend.

Belohnung und der Strukturkäfig des Nethersturms

Wurde die Mechanik korrekt ausgeführt, erscheint in der Nähe der Mitte des Flügels ein Strukturkäfig des Nethersturms. Durch das Anklicken dieses Käfigs erhältst du das Haustier Gortham und dir wird der Erfolg Lange Leitung! gutgeschrieben.

Hintergrund und weitere Geheimnisse

Gortham wird im Sitz des Wissens als „Eintrag: Niedlichkeits-Overload“ klassifiziert. Mit dem Freischalten des Haustiers wird gleichzeitig ein neuer Datensatz Gedankensucher im Sitz des Wissens verfügbar. In der Community wird vermutet, dass dies eine Fortsetzung früherer Geheimnisse rund um den Kuriosichtfokus darstellt und die Gedankensucher weitere Hinweise liefern könnten. Viele Spieler sammeln diesen Erfolg auch im Hinblick auf eine mögliche Verbindung zu Anakron und tiefergehende Rätsel in WoW.

Quelle: Wowhead

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