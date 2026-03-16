Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0
WoWNewsarchivMärz 2026WoW Housing: Mäzen-Urkunde erhalten und Gemälde bei Hesta Forlath in Silbermond freischalten

WoW Housing: Mäzen-Urkunde erhalten und Gemälde bei Hesta Forlath in Silbermond freischalten

Geschrieben von Telias am 16.03.2026 um 09:05

In World of Warcraft schaltest du über das Unterfangen „Künstlerische Hilfe“ die Mäzen-Urkunde frei und kannst bei Hesta Forlath acht Gemälde kaufen.

Inhaltsverzeichnis
  1. Voraussetzung: Das Unterfangen „Künstlerische Hilfe“
  2. Erwerb der Mäzen-Urkunde
  3. Kauf der Housing-Gemälde bei Hesta Forlath

Das Housing-System in World of Warcraft bietet dir vielfältige Möglichkeiten, dein Heim mit besonderen Gegenständen zu dekorieren. Eine exklusive Auswahl an acht verschiedenen Gemälden findest du bei der Händlerin Hesta Forlath in Silbermond. Bevor du diese Kunstwerke jedoch erwerben kannst, musst du in den Besitz einer Mäzen-Urkunde gelangen.

Hesta Forlath - Händler für Housing-Dekorationen

Voraussetzung: Das Unterfangen „Künstlerische Hilfe“

Um die Berechtigung für den Kauf der Urkunde zu erhalten, ist die Teilnahme an dem Unterfangen Künstlerische Hilfe (Artistic Aid) notwendig. Dabei unterstützt du ein Kollektiv von Blutelfenkünstlern, während deren Heimat angegriffen wird. Sobald dieses Unterfangen in deiner Nachbarschaft die maximale Stufe erreicht hat, wird die Mäzen-Urkunde beim entsprechenden Händler freigeschaltet.

Unterfangen „Künstlerische Hilfe“


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Erwerb der Mäzen-Urkunde

Den zuständigen Händler für das Unterfangen findest du direkt rechts neben dem Nachbarschaftsportal, das nach Silbermond führt. Dort kannst du die Mäzen-Urkunde für 30 Gemeinschaftscoupons kaufen. Es ist wichtig zu wissen, dass der einmalige Kauf dieser Urkunde ausreicht, um alle acht verfügbaren Gemälde bei Hesta Forlath freizuschalten. Du solltest deine Gemeinschaftscoupons daher nicht für weitere Urkunden verschwenden.

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Kauf der Housing-Gemälde bei Hesta Forlath

Sobald du die Mäzen-Urkunde besitzt, kannst du Hesta Forlath im nördlichen Teil des Basars in Silbermond aufsuchen. Sie bietet insgesamt acht unterschiedliche Gemälde als Housing-Dekorationen an. Jedes dieser Stücke hat einen Preis von 1.500 Gold.

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