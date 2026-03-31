WoW: Blizzard schwächt Leerenspitze auf Mythisch und bufft zahlreiche Schmuckstücke

Blizzard bringt mit dem Weekly Reset Balance-Änderungen für Leerenspitze, zwei Dungeons und zahlreiche Schmuckstücke in WoW.

Blizzard hat für World of Warcraft kurzfristige Spielbalance-Änderungen angekündigt, die mit den kommenden wöchentlichen Wartungsarbeiten am 31. März umgesetzt werden. Du profitierst von Erleichterungen im Raid Leerenspitze auf mythischem Schwierigkeitsgrad sowie Anpassungen in zwei Dungeons. Zudem wurden die Werte zahlreicher Schmuckstücke signifikant verbessert.

Greetings champions! We’ve made the following adjustments that will be applied with this week’s weekly restarts. Raid The Voidspire Lightblinded Vanguard Avenger’s Shield now targets 4 players on Mythic difficulty (was 8). Tyr’s Wrath healing absorb decreased by 17% on Mythic difficulty. Sacred Toll damage reduced by 15% on Mythic difficulty.

Dungeons Algeth’ar Academy Corrupted Manafiend Mana Void now targets 1 player (was 2). Fixed an issue where players could get targeted by multiple stacks of Mana Void. Echo of Doragosa Arcane Rift duration reduced to 90 seconds (was 2 minutes). There is now a 3 second delay when an Arcane Rift spawns from a player reaching 3 stacks of Overwhelming Power.

Maisara Caverns Tormented Shade Spirit Rend damage over time effect reduced by 20%. Vordaza Lingering Dread initial damage increased by 25% and the damage over time effect removed.

Trinkets Licht des Kosmos Crescendo healing increased by 35%.

Schatten des himmlischen Requiems damage increased by 20%.

Flüstern des Dämmergespensts healing increased by 35%.

Echo von L'ura healing increased by 35%.

Strahlender Sonnenstein initial healing increased by 35%.

Tiegel der unsteten Energien Leech reduced by 50%.

Quelle: Blizzard

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