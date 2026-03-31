Marsch auf Quel'Danas gestartet: Neues Kapitel mit Haustier und Reittier

Die Midnight Kampagne führt dich nach Quel'Danas, wo du in Schlacht um die Brücke ein Haustier und ein Reittier als Belohnung erhältst.

Der Marsch auf Quel'Danas hat begonnen. In einem neuen Kapitel der Midnight Kampagne schließt du dich den vereinigten Elfen von Azeroth an, um gegen die Verschlingende Schar anzutreten. Dieser Einsatz führt dich direkt in den Kampf gegen Xal'atath und belohnt dich mit exklusiven Begleitern für deine Sammlung.

Kampagne: Schlacht um die Brücke

Das Abenteuer startet mit der gleichnamigen Quest Schlacht um die Brücke, die dir Arator in Silbermond anbietet. Während des Szenarios, das zahlreiche Zwischensequenzen enthält, kämpfst du dich gemeinsam mit bekannten Lore-Charakteren durch die Reihen der Verschlingenden Schar. Dein Ziel ist es, die Tore des Sonnenbrunnens zu erreichen und in einem letzten epischen Ansturm den Weg in den neuen Schlachtzug freizumachen.

Belohnungen: Smaragdfalkenschreiter und Smaragdjungtier

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Szenarios erhältst du zwei besondere Belohnungen für deinen Charakter: das Haustier Smaragdjungtier sowie das Reittier Smaragdfalkenschreiter. Beachte dabei eine Besonderheit im Vergleich zu früheren Erweiterungen: Für den Abschluss dieses Kampagnenabschnitts wird diesmal offenbar kein Handwerkswappen vergeben.

Nächste Schritte auf Quel'Danas

Mit dem Ende der Kampagne schaltest du die nächste Stufe der Geschichte frei. Deine Aufgabe führt dich weiter zum Marsch auf Quel'Danas, wo du gegen den dortigen gefallenen Naaru antrittst. Damit setzt du die Kampagne fort und stellst dich den Bedrohungen im Inneren der Insel.

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