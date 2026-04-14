Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0
WoWNewsarchivApril 2026Stoffe farmen in WoW Midnight: Beste Spots für Arkanostoff und Sonnenfeuerseide

Stoffe farmen in WoW Midnight: Beste Spots für Arkanostoff und Sonnenfeuerseide

Geschrieben von Telias am 14.04.2026 um 14:40

WoW Midnight: So farmst du Arkanostoff und Sonnenfeuerseide effizient, mit den besten Spezialisierungen, Farmspots und Methoden.

Inhaltsverzeichnis
  1. Voraussetzungen: Die richtige Spezialisierung
  2. Effektive Farmspots für World of Warcraft
    1. Gruppen-Farming in Zul’Aman
    2. Solo-Option: Schattenwachtspitze (Tiefe)
    3. Open-World-Farming
  3. Wirtschaftlicher Aufwand und Ertrag

Seit dem Start von WoW Midnight stehen viele Spieler mit dem Beruf Schneiderei vor der Herausforderung, gezielt Arkanostoff und Sonnenfeuerseide zu erbeuten. Der Erfolg beim Sammeln dieser Materialien in World of Warcraft hängt primär von der gewählten Spezialisierung und den genutzten Farmspots ab.

Stoffe farmen in WoW Midnight

Voraussetzungen: Die richtige Spezialisierung

In Midnight droppen Stoffe ausschließlich für Charaktere mit dem Beruf Schneiderei. Um höherwertige Stoffarten zu erhalten, ist die Freischaltung spezifischer Talente zwingend erforderlich. Ohne diese Spezialisierungen erscheinen bestimmte Materialien nicht in der Beuteliste der Gegner.

  • Fadenkunst: Erhöht die allgemeine Drop-Rate von Stoffen.
  • Geschickte Nähkunst: Schaltet den Erhalt von Arkanostoff und Sonnenfeuerseide frei. Hier müssen mindestens 20 Punkte investiert werden, da diese Stoffe andernfalls nicht droppen.
Geschickte Nähkunst - Spezialisierung bei der Schneiderei in WoW Midnight


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Effektive Farmspots für World of Warcraft

Das Farmen in der offenen Welt unterliegt einer Mechanik, die vermutlich Botting erschweren soll: Die ersten Kills liefern meist eine gute Menge an Stoff, danach sinkt die Ausbeute für einen gewissen Zeitraum drastisch ab. Daher sind instanziierte oder koordinierte Methoden am effektivsten.

Gruppen-Farming in Zul’Aman

Die effizienteste Methode ist das Farmen in Gruppen in Zul’Aman. Über die Gruppensuche (Organisierte Grummen) lassen sich regelmäßig Gruppen finden. In einem Zeitraum von 20 Minuten lassen sich hier laut Community-Berichten folgende Erträge erzielen:

Solo-Option: Schattenwachtspitze (Tiefe)

Für Einzelspieler bietet sich die Tiefe Schattenwachtspitze im Leerensturm an. Auf Stufe 1 kann die gesamte Instanz in einem Durchgang zusammengezogen und schnell besiegt werden. Ein Durchlauf gewährt etwa 25 bis 30 Stoffe und kann unmittelbar wiederholt werden.

Open-World-Farming

Humanoide Gegner im Immersangwald und in Zul’Aman eignen sich für das Solo-Farming in der Außenwelt. Aufgrund der Ingame-Mechaniken sind die Drops hier jedoch unbeständig und treten eher in kurzen Schüben als in stetigen Mengen auf.

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Wirtschaftlicher Aufwand und Ertrag

Trotz effizienter Methoden bleibt der Aufwand für die Herstellung von Gegenständen hoch. Ein einzelner Rucksack aus Sonnenfeuerseide benötigt bereits 32 Einheiten Sonnenfeuerseide sowie zusätzliche Stoffballen. Im Vergleich zu Berufen wie Bergbau oder Kräuterkunde gelten Schneiderei und Kürschnerei aktuell als schwächere Sammelberufe, da Erze und Kräuter schnellere Respawns und konstantere Golderträge pro Stunde bieten. Viele seltene Materialien müssen daher oft über das Auktionshaus zu Marktpreisen erworben werden.

Quelle: Icy Veins

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