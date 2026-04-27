World of Warcraft: Kinderwoche 2026 hat begonnen: Alle Neuerungen im Überblick

Die Zeit der Fürsorge ist in Azeroth wieder angebrochen. Vom 27. April bis zum 4. Mai 2026 findet die Kinderwoche 2026 statt. Bei diesem Feiertagsereignis nimmst du ein Waisenkind unter deine Fittiche, zeigst ihm die Welt und bestreitest gemeinsam Abenteuer, um Belohnungen wie Haustiere, Spielzeuge und Erfolge freizuschalten.

Die Neuerungen im Jahr 2026

Dieses Jahr bringt spannende Anpassungen mit sich, die vor allem die neugestalteten Gebiete betreffen:

Silbermond in neuem Glanz: Die Kinderwoche hält Einzug in das im Zuge von Midnight neugestaltete Silbermond in Quel'Thalas.

Die Kinderwoche hält Einzug in das im Zuge von Midnight neugestaltete Silbermond in Quel'Thalas. Neuer Händler: In der überarbeiteten Version von Silbermond findest du einen neuen Händler der Kinderwoche. Er hat sich zwischen dem Auktionshaus und dem Handelsposten, direkt in der Nähe des Feiertagsbegeisterten, niedergelassen.

In der überarbeiteten Version von Silbermond findest du einen neuen Händler der Kinderwoche. Er hat sich zwischen dem Auktionshaus und dem Handelsposten, direkt in der Nähe des Feiertagsbegeisterten, niedergelassen. Neues Spielzeug: Sammler können sich auf die Schlafmatte freuen, die als neue Belohnung hinzugefügt wurde.

Weitere Details im Guide

Suchst du nach einer vollständigen Liste aller verfügbaren Waisenkinder, Aufgaben und Belohnungen? Alle weiteren Details und Tipps findest du in unserem ausführlichen Guide zur Kinderwoche.

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