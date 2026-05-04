KeystoneLoot für WoW: Loot aus Mythic+ und Raids einfacher planen

KeystoneLoot ist ein AddOn für World of Warcraft, das dir eine kompakte Übersicht über verfügbare Beute aus aktuellen Mythic+ Dungeons, Raids und dem Revival Catalyst bietet. Die angezeigten Items werden passend zu deiner Klasse und Spezialisierung gefiltert und in übersichtlichen Icon-Grids dargestellt.

Das AddOn richtet sich vor allem an Spieler, die ihre Endgame-Ausrüstung gezielter planen möchten. Statt externe Webseiten oder eigene Tabellen zu nutzen, bündelt KeystoneLoot die relevanten Loot-Informationen direkt im Spiel in einem eigenen Fenster.

Loot-Übersicht für Mythic+ und Raids

KeystoneLoot listet alle verfügbaren Items aus aktuellen Mythic+ Dungeons und Raids. Die Darstellung erfolgt als Icon-Grid, sodass du schnell erkennen kannst, welche Gegenstände für deine Klasse und Spezialisierung verfügbar sind.

Wenn du mit der Maus über ein Item fährst, zeigt das AddOn den vollständigen Tooltip an. Dadurch kannst du direkt prüfen, ob ein bestimmtes Ausrüstungsteil die Werte besitzt, nach denen du suchst.

Filter für Klasse, Spezialisierung, Slot und Itemlevel

Im AddOn stehen mehrere Filter zur Verfügung. Du kannst die angezeigten Items nach Klasse, Spezialisierung, Ausrüstungsslot und Itemlevel eingrenzen.

Der Itemlevel-Filter zeigt zusätzlich an, welche Schwierigkeit abgeschlossen werden muss, um das ausgewählte Itemlevel zu erhalten. Dadurch siehst du direkt, welche Inhalte du spielen musst, um bestimmte Beute auf dem gewünschten Niveau zu bekommen.

Beim Wechsel eines Charakters über das Dropdown passt KeystoneLoot die Filter automatisch an. Das ist besonders hilfreich, wenn du mehrere Charaktere spielst und für jeden davon eigene Loot-Ziele verwalten möchtest.

Revival Catalyst direkt im AddOn

KeystoneLoot zeigt auch Items an, die für den Revival Catalyst geeignet sind. Diese werden passend zu deiner Klasse und Spezialisierung direkt im AddOn dargestellt.

Damit kannst du nicht nur Drops aus Dungeons und Raids prüfen, sondern auch sehen, welche Gegenstände für eine Umwandlung am Catalyst relevant sind.

Favoriten und eigene Loot-Prioritäten

Du kannst Items als Favoriten markieren und dadurch eine eigene Loot-Liste erstellen. Laut Wowhead stehen dafür drei Prioritätsstufen zur Verfügung:

Best in Slot

Must Have

Nice to Have

Um ein Item zu favorisieren, fährst du mit der Maus darüber und klickst es mit der linken Maustaste an. Anschließend kannst du eine Priorität auswählen.

Favoriten werden pro Charakter und pro Spezialisierung gespeichert. Dadurch bleiben die Wunschlisten deiner Charaktere getrennt. Eine Krieger-Liste beeinflusst also nicht die Favoriten deines Druiden.

Zusätzlich lassen sich Favoriten als kurzer String exportieren und importieren. Das ist nützlich, wenn du eine Liste mit deiner Gilde teilen oder zwischen Charakteren synchronisieren möchtest.

Loot-Spec-Erinnerung für Mythic+ Dungeons

Sobald du einen Mythic+ Dungeon betrittst, prüft KeystoneLoot, ob deine aktuelle Loot-Spezialisierung zu deinen favorisierten Items passt.

Das AddOn vergleicht außerdem die Größe der Loot-Pools verschiedener Spezialisierungen. Wenn eine andere Spezialisierung weniger Items im Loot-Pool hat, aber weiterhin das gewünschte Item droppen kann, schlägt KeystoneLoot einen Wechsel vor. Dadurch kannst du deine Chancen auf bestimmte favorisierte Gegenstände verbessern.

Keystone-Tooltips und Dungeon-Informationen

Wenn du mit der Maus über einen Keystone in deinen Taschen fährst, zeigt KeystoneLoot Dungeon-Informationen direkt im Tooltip an.

Damit bekommst du zusätzliche Informationen zum jeweiligen Dungeon, ohne das AddOn-Fenster separat öffnen zu müssen.

Teleport-Buttons und Minimap-Button

KeystoneLoot bietet Teleport-Buttons, mit denen du dich direkt zum Eingang eines Dungeons teleportieren kannst. Du musst dafür nicht mehr im Zauberbuch nach dem passenden Teleport suchen.

Außerdem gibt es einen verschiebbaren Minimap-Button. Über diesen kannst du das KeystoneLoot-Fenster öffnen und schließen.

Installation und Start

KeystoneLoot kann über CurseForge heruntergeladen und installiert werden. Alternativ kannst du den AddOn-Ordner manuell in folgendes Verzeichnis kopieren:

World of Warcraft/_retail_/Interface/AddOns/

Nach der Installation lädst du deine Benutzeroberfläche mit folgendem Befehl neu:

/reload

Anschließend findest du den KeystoneLoot-Button auf deiner Minimap. Das AddOn-Menü kannst du außerdem mit folgendem Befehl öffnen:

/keystoneloot

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.