WoW Midnight Level-Addon: Follow the Arrow führt dich schnell auf Stufe 90

Das WoW-Addon Follow the Arrow bietet handgefertigte und optimierte Level-Routen für die Erweiterung Midnight, um die maximale Stufe schnellstmöglich zu erreichen. Entwickelt wurde das Tool von dem MMO-Speedrunner Harldan, der seit rund sechs Jahren Level-Guides in Text- und Videoform erstellt. Das Addon kann über CurseForge heruntergeladen werden.

Funktionen und verfügbare Routen von Stufe 80 bis 90

Das Addon befindet sich derzeit in einem frühen Entwicklungsstadium und konzentriert sich primär auf den Stufenbereich 80–90. Nach dem Laden des Spiels öffnet sich automatisch ein Hauptfenster, das drei spezifische Routen zur Auswahl stellt:

Midnight-Kampagne: Ausgelegt für den ersten Spieldurchlauf eines Charakters.

Ausgelegt für den ersten Spieldurchlauf eines Charakters. Alt-Leveling: Eine optimierte Route speziell für Zweitcharaktere im Bereich von Stufe 80 bis 90.

Eine optimierte Route speziell für Zweitcharaktere im Bereich von Stufe 80 bis 90. Midnight-Besucher-Erfolge: Routen für die „Besucher“-Questreihen, deren Integration schrittweise ausgebaut wird und aktuell noch unvollständig ist.

Über ein Zahnrad-Symbol am oberen Rand des Hauptfensters lassen sich Anpassungen vornehmen. Dazu gehören die Änderung der Pfeilgröße, das Ausblenden bestimmter Werkzeuge sowie die Aktivierung ausgewählter Quest-Automatisierungen. Mit dem Chatbefehl /fta lässt sich das Addon jederzeit öffnen und schließen.

Mit dem zukünftigen Patch 12.0.7 wird die Quest-Erfahrung (XP) für bestimmte Questtypen signifikant angehoben, wodurch das Leveln beschleunigt wird. Die Guides des Addons werden kontinuierlich aktualisiert, um sie an kommende Spielpatches anzupassen.

Sobald die Inhalte für den Bereich 80–90 komplett fertiggestellt sind, wird das Addon um Guides für das Alt-Leveling von Stufe 1 bis 80 erweitert. Diese Routen werden separat für die Allianz und die Horde bereitgestellt.

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