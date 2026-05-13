Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0.5
WoWNewsarchivMai 2026WoW: Blizzard ändert Dropraten für aufsteigende Leerensplitter

WoW: Blizzard ändert Dropraten für aufsteigende Leerensplitter

Geschrieben von Telias am 13.05.2026 um 09:14

Blizzard plant für den 13. Mai Hotfixes, mit denen die Dropraten der Aufsteigenden Leerensplitter angepasst werden. Der Gegenstand ist relevant, weil fünf aufsteigende Leerensplitter zu einem Aufsteigender Leerenkern kombiniert werden können, der zur Aufwertung bestimmter Waffen und Schmuckstücke aus Saison 1 von Midnight dient.

Mit der Änderung sollen die Leerensplitter nicht grundsätzlich langsamer gesammelt werden. Stattdessen will Blizzard die Belohnung stärker daran ausrichten, welche Inhalte gespielt werden. Besonders relevante Quellen wie Schlachtzüge auf Heroisch und Mythisch, Mythisch+ ab Stufe 10, Tiefen der Stufe 11 und bestimmte Beute aus Alptraum-Beutejagden sollen dadurch gezielter aufgewertet werden.

Leerenschmiede in WoW Midnight

Später im Laufe des morgigen Tages, am 13. Mai, wollen wir Hotfixes aufspielen, um die Dropraten von aufsteigenden Leerensplittern anzupassen. Unser Ziel mit diesen Änderungen ist nicht, die Erwerbsraten insgesamt zu verlangsamen, sondern den Wert von Leerensplittern als Belohnung besser an die Aktivitäten anzupassen, an denen Spieler teilnehmen.

Nachdem diese Änderungen live sind, werden aufsteigende Leerensplitter mit einer Rate von 100 % aus folgenden Quellen droppen:

  • Getötete Schlachtzugsbosse auf Heroisch und Mythisch.
  • Abschlüsse von Mythisch+ 10 oder höher, ohne Obergrenze.
  • Großzügige Kästen in Tiefen der Stufe 11.
  • Championtruhen des Beutesuchers aus Alptraum-Beutejagden.

Außerdem werden sie etwas häufiger aus Ritualstätten auf Schwierigkeitsgrad Stufe 5 droppen.

In allen anderen Inhalten, die oben nicht aufgeführt sind, z. B. Ritualstätten der Stufen 1-4, werden die Dropraten von aufsteigenden Leerensplittern verringert.

Wir werden morgen hier bestätigen, sobald die Hotfixes live sind. Vielen Dank!

Quelle: Blizzard

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