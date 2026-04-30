WoW Patch 12.0.7: Neue Welten, neue Macht und ein riesiger Boss

Mit dem kommenden Patch 12.0.7 für World of Warcraft setzt du deinen Feldzug gegen die Streitkräfte der Leere fort. Du verfolgst die Drahtzieher hinter den Angriffen auf Azeroth durch instabile Portale in neue Welten, während du mithilfe des Omniumfolianten mächtige arkane Geheimnisse lüftest. Neben neuen Story-Kapiteln rund um die Loa und die Troll-Stämme kehren beliebte Ereignisse mit frischen Belohnungen zurück.

Im nächsten Inhaltsupdate setzt ihr den Kampf gegen die Streitkräfte der Leere fort, indem ihr ihre Anführer jagt und neue Quellen der Macht aufdeckt. Spieler stellen sich außerdem einem neuen Schlachtzug mit nur einem Boss in Sporenfall, und die Turbulenten Zeitwege kehren mit Dungeons aus Dragonflight sowie neuen Belohnungen zurück.

Macht Euch auf einen epischen Kampf gefasst

Er genügt nicht, euch den Streitkräften der Leere in Angriffen der Leere und Ritualstätten zu stellen, wenn ihr ihre Machenschaften vereiteln wollt. Um die Bedrohung an der Wurzel zu packen, müsst ihr die Anführer hinter diesen brutalen Angriffen auf Azeroth aufspüren. Verfolgt sie durch ein Portal im Leerensturm, das zu zwei neuen Orten führt:

Naigtal Val

Naigtal : Eine von Pilzen überwucherte, arkane Welt, die nun von einer heimtückischen astralen Fraktion namens Hal'hadar besetzt ist.

: Eine von Pilzen überwucherte, arkane Welt, die nun von einer heimtückischen astralen Fraktion namens Hal'hadar besetzt ist. Val: Eine eisige Welt, die einst von der Legion bewohnt wurde und auf der Imperator Pertinax der Domanaar seine Machtbasis errichtet hat.

Das Portal zu diesen Welten ist instabil und wechselt alle paar Tage sein Ziel, wodurch eine rotierende Auswahl an Herausforderungen und Erlebnissen entsteht. Spieler können Weltquests annehmen, seltene Gegner besiegen, an Ereignissen teilnehmen und sich schließlich den Anführern als Weltbosse stellen.

Erlangt neue Macht mit dem Omniumfolianten

Schließt euch Magister Umbric und Großmagister Rommath auf einer Mission an, um das Omnium der Sonnenwanderer neu zu konfigurieren und wiederherzustellen. Dieses uralte elfische Relikt wurde ursprünglich von Dath'Remar Sonnenwanderer erschaffen, um die verschiedenen Magieschulen zu studieren und um als akademisches Archiv zu dienen. Nach Jahren der Stille ist das Omnium der Sonnenwanderer nun erwacht, was die Magister beunruhigt und Chaos unter ihnen stiftet.

Sobald es freigeschaltet ist, wird euch der Omniumfoliant anvertraut, ein Verzeichnis voller mächtiger Runen, die ihr im Kampf einsetzen könnt. Nehmt weiterhin an wöchentlichen Aktivitäten teil, um weitere Runen zu verstärken, diese anzupassen und ihr volles Potenzial im Kampf gegen die Leere freizuschalten.

Neuer Schlachtzug: Sporenfall

Sporenfall ist ein Schlachtzug mit nur einem Boss in Harandar, in dem ihr euch dem Pilzriesen Rottmoor stellen müsst. Der Schlachtzug ist im Schlachtzugsbrowser sowie auf den Schwierigkeitsgraden 'Normal', 'Heroisch' und 'Mythisch' verfügbar.

Für diesen Schlachtzug probieren wir auf dem Schwierigkeitsgrad 'Mythisch' außerdem etwas Neues aus: flexible Gruppen mit 15 bis 25 Spielern.

Begebt euch mit den Loa auf Lehrensuche

Erlebt die Geschichten der Loa mit der Lehrensucherassistentin Li Li. Ihr taucht tiefer in die Erzählungen der Zandalari-, Drakkari-, Gurubashi- und Dunkelspeertrolle ein.

Helft Loasprecher Brek, Jan'alais neue Eier auszubrüten

Mit Jan'alai, Loa des Feuers, kehren auch alte Traditionen zurück. Sie will ein neues Gelege in die Welt bringen, doch Loasprecher Brek benötigt Unterstützung bei der Zeremonie und muss sicherstellen, dass alle Küken der Loa wohlbehalten schlüpfen. Heißt ihre ersten Nachkommen willkommen und beschützt sie bei ihren ersten Schritten.

Beginnt das nächste Kapitel mit Zul'jan

Als die Haranir eine besondere Versammlung einberufen, nimmt Zul'jan als Vertreter der Amani teil – nur um in ein uraltes Geheimnis um das Erbe der Amanitrolle hineingezogen zu werden. Begleitet ihn und seinen Onkel Kinduru auf ihrer Entdeckungsreise und enthüllt die Wahrheit. Dieser Inhalt erscheint nach der Veröffentlichung des Updates.

Die Turbulenten Zeitwege kehren zurück

Die Turbulenten Zeitwege kehren mit neuen Belohnungen zurück, darunter ein neues Reittier – Brut von Vyranoth – und ergänzen die Rotation von Dragonflight mit sechs Dungeons:

Akademie von Algeth'ar

Hallen der Infusion

Neltharus

Rubinlebensbecken

Das Azurblaue Gewölbe

Brackenfellhöhle

Neuer Mini-Feiertag: Dunkelspeerrennen

Schließt euch den Dunkelspeertrollen und ihren Verbündeten, den Zandalari, an, während sie von den Echoinseln bis nach Silbermond laufen – bei einem Ereignis im Spiel, das vom Community-Ereignis „Running of the Trolls“ inspiriert ist. Rennt, springt und verbreitet Regenbogenstimmung auf der Strecke.

Mehr Aktualisierungen der Benutzeroberfläche

Außerdem gibt es Gameplay-Updates für Schlachtzugsfenster, Schadensanzeigen und mehr.