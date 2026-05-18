Neues Fotoblende-Spielzeug macht automatisch Boss-Screenshots im Schlachtzug

Mit Patch 12.0.7 wird die Dragonflight-Zeitwanderung eingeführt. Du kannst dabei an sechs neuen Zeitwanderungs-Dungeons teilnehmen, Zeitverzerrte Abzeichen verdienen und das neue Reittier Brut von Vyranoth freischalten. Zudem gibt es neue kosmetische Gegenstände, Reittiere und Spielzeuge. Eines dieser neuen Spielzeuge ist die Fotoblende, die auf dem PTR zu Patch 12.0.7 jedoch noch unzuverlässig funktioniert.

Die Funktionsweise der „Fotoblende“

Du kannst dieses Spielzeug ohne Abklingzeit immer dann einsetzen, wenn du einen Schlachtzug betrittst. Nach der Aktivierung erhältst du einen einstündigen Stärkungszauber. Dieser soll einen Bronzewelpling herbeirufen, der jedes Mal einen Screenshot erstellt, wenn du einen Schlachtzugsboss besiegst.

Fehlerhafte Umsetzung auf dem PTR

In der aktuellen Testphase auf dem PTR zeigt sich das Spielzeug unzuverlässig, da der Welpling nicht bei jeder Bossbegegnung erscheint. Bei Tests an rund zehn Schlachtzugsbossen tauchte der kleine Drache bei weniger als der Hälfte der Siege auf, um ein Foto zu machen.

Zudem entsprechen die Bilder exakt deinem aktuellen Bildschirminhalt im Moment des Sieges – inklusive der kompletten Benutzeroberfläche (UI). Obwohl der Bronzewelpling sichtbar auf der rechten Seite deines Charakters erscheint, wird das Foto nicht aus seiner Sichtweise aufgenommen. Eine Möglichkeit, die Perspektive des Drachen zu steuern und das Interface auf den Screenshots auszublenden, würde den Nutzen dieses Spielzeugs erheblich steigern.

Quelle: Wowhead

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