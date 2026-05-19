WoW: Ruhmeshalle für Marsch auf Quel'Danas ist offiziell voll

Die Ruhmeshalle für den Marsch auf Quel'Danas ist offiziell voll, nachdem inzwischen 200 Gilden den mythischen Endboss L'ura bezwungen haben. Mit den anstehenden wöchentlichen Resets am frühen Mittwoch wird die Ruhmeshalle geschlossen. Gilden, die kurz vor dem Sieg stehen, haben nur noch wenige Stunden Zeit, um den Raid zu beenden und sich in die Geschichte von World of Warcraft einzutragen.

Die enorme Schwierigkeit von Mythisch L'ura

Laut Daten von Progstats gehört L'ura im mythischen Modus zu den härtesten Endbossen seit langer Zeit. Gilden benötigten im Durchschnitt etwa 350 Versuche (Pulls), um den Boss zu besiegen. Besonders fatal ist die erste Phase: Ungefähr 65 % aller Versuche endeten bereits in Phase 1, da Fehler einzelner Spieler durch direkte One-Shot-Mechaniken sofort zu einem Wipe des gesamten Schlachtzugs führten.

Belohnungen und Fristen bis zum Reset

Die Gilden, welche diese Herausforderung meisterten, erlangten den Erfolg Ruhmeshalle: Anbruch der Mitternacht und den Titel „%s, ruhmreicher Schlächter des Dunklen Naaru!“.

Für verbleibende Gruppen läuft die Zeit unweigerlich ab: Die Ruhmeshalle schließt mit dem wöchentlichen Reset in etwas mehr als 24 Stunden für Nordamerika (NA) und in rund anderthalb Tagen für Europa (EU). Sobald die Schließung erfolgt ist, kann der Erfolg nicht mehr erlangt werden.

Quelle: Wowhead

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