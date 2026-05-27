Die besten Methoden zum Farmen von Morgenlichtwappen der Mythen

Durch die Aufhebung der Wappen-Obergrenze kannst du Ausrüstungsgegenstände vollständig aufwerten, solange du genügend Morgenlichtwappen der Mythen sammelst. Entscheidend ist daher, welche Methoden den besten Ertrag pro investierter Zeit bieten.

Mythic+ Dungeons

Mythic+ Dungeons auf den Schlüsselsteinstufen 9 bis 12 zählen zu den effizientesten Farmmethoden. Pro Durchlauf erhältst du etwa 10 bis 16 Wappen. Bei einer durchschnittlichen Dauer von 20 bis 40 Minuten entspricht das ungefähr einem Wappen alle zwei Minuten.

Der große Vorteil gegenüber Mythic-Raids liegt in der Flexibilität. Raids benötigen deutlich mehr Koordination und lassen sich selten spontan mit zufälligen Gruppen absolvieren. Mythic+ Dungeons kannst du dagegen unbegrenzt wiederholen und zu nahezu jeder Zeit laufen.

Empfohlene Dungeons:

Die Grube von Saron: Dieser Dungeon eignet sich besonders gut für schnelle Durchläufe, vor allem mit starker Ausrüstung.

Dieser Dungeon eignet sich besonders gut für schnelle Durchläufe, vor allem mit starker Ausrüstung. Nexuspunkt Xenas: Ebenfalls eine gute Option zum Farmen von Morgenlichtwappen der Mythen.

Diese Dungeons solltest du meiden:

Instanzen mit vielen Rollenspiel-Elementen oder gefährlichen Gegnergruppen sind weniger geeignet. Sie bremsen den Ablauf und verhindern oft, dass mehrere Gruppen gleichzeitig zusammengezogen werden können. Akademie von Algeth'ar ist ein negatives Beispiel, da beim Boss Kraas drei Vogelwellen sowie ein Wachposten einzeln besiegt werden müssen.

Beste Gruppenkonstellation:

Am effizientesten farmst du in einer festen 5-Spieler-Gruppe. Dadurch verkürzt du Wartezeiten und kannst Schlüsselsteine gezielt tauschen, um möglichst oft die besten Dungeons zu spielen.

Ritualstätten

Ab Patch 12.0.7 bieten Ritualstätten der Stufe 6 eine wiederholbare Möglichkeit, jeweils fünf Mythenwappen pro Abschluss zu erhalten.

Tiefen auf Stufe 11 gewähren zwar ebenfalls fünf Wappen über die Ruhmstufe auf Rang 4, diese Belohnung ist dort jedoch auf vier Abschlüsse pro Woche begrenzt. Ritualstätten der Stufe 6 haben dagegen keine wöchentliche Begrenzung.

Diese Methode dauert höchstens etwa halb so lange wie ein typischer Mythic+ Dungeon. Dadurch ist sie besonders interessant für Solospieler, die wenig Zugang zu Ausrüstung auf dem Mythen-Pfad haben und sich stärker auf Handwerk als Endgame konzentrieren.

Die Ritualstätte an der Säbelflossenspitze ist dabei die schnellere der beiden Optionen, da dort weniger störende Gegner auftreten.

Wappen eintauschen

Eine weitere Möglichkeit ist das Eintauschen niedrigerer Wappen. Du kannst 30 Morgenlichtwappen des Helden gegen 10 Morgenlichtwappen der Mythen eintauschen.

Gezielt die dreifache Menge an Heldenwappen zu farmen, ist nicht besonders effizient. Trotzdem kann sich dieser Weg lohnen, wenn du keine Verwendung mehr für Heldenwappen hast oder Gruppeninhalte nur schwer abschließen kannst.

Da Heldenwappen auf ähnliche Weise verdient werden, aber leichter zugänglich sind, eignet sich das Eintauschen vor allem für kurzfristige Aufwertungen vor einem Raid.

Quelle: Wowhead

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